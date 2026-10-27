Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Minecraft ya se encuentra disponible en Nintendo Switch 2. (Minecraft)

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Minecraft ya cuenta con una versión nativa para Nintendo Switch 2, disponible desde el 27 de octubre. La nueva edición incorpora mejoras gráficas, acceso al contenido de la tienda y un paquete temático de Super Mario. Algunos jugadores podrán actualizar gratis, pero la oferta tiene una fecha límite y solo se aplica a quienes cumplan determinadas condiciones.

Los propietarios de la versión digital de Minecraft para la primera Nintendo Switch podrán descargar la actualización sin coste hasta finales de enero de 2027. Quienes tengan la edición física deberán comprar el juego para Switch 2. La nueva versión también se puede adquirir por separado a un precio de 29,99 dólares.

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La edición nativa está diseñada para ejecutarse directamente en la nueva consola, sin depender de la retrocompatibilidad con Switch. Así, Mojang busca aprovechar las capacidades de Switch 2 y ofrecer una presentación visual mejorada.

Los propietarios de la Nintendo Switch 2 podrán jugar Minecraft. (Foto: Minecraft)

Quiénes pueden actualizar gratis

La actualización gratuita está disponible para quienes compraron digitalmente Minecraft en la Nintendo Switch original. La oferta podrá aprovecharse hasta finales de enero de 2027, según la información difundida sobre el lanzamiento.

Los jugadores que posean el juego en formato físico no están incluidos en esa promoción y tendrán que volver a comprarlo para acceder a la versión nativa de Switch 2. También podrán adquirirla quienes todavía no tengan el título o prefieran una copia independiente: el precio anunciado es de 29,99 dólares.

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La diferencia entre las ediciones digital y física de Switch es relevante para los usuarios que planean cambiar de consola. Antes de comprar el juego de nuevo, quienes tengan una copia digital deberían comprobar si pueden reclamar la actualización gratuita desde su cuenta y hacerlo antes de que termine el plazo.

Los que tenían Minecraft de manera digital en Nintendo Switch, ahora podrán descargarlo de manera gratuita en Switch 2.

Gráficos Vibrant Visuals y contenido de Super Mario

Una de las principales novedades de la versión para Switch 2 es Vibrant Visuals, una mejora gráfica que busca dar más detalle y profundidad a los mundos de bloques. La actualización también permite acceder a materiales correspondientes en la tienda del juego.

La edición incluye el paquete Super Mario Mash-Up, que reúne contenido inspirado en la franquicia de Nintendo. Según los datos del lanzamiento, el paquete contiene 15 pistas musicales y 40 aspectos de personajes, además de sus elementos temáticos para personalizar la experiencia.

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La versión nativa permitirá jugar Minecraft en Switch 2 con estas mejoras integradas, en lugar de ejecutar la edición de la consola anterior mediante retrocompatibilidad. El cambio ofrece una edición adaptada al nuevo hardware, aunque los detalles sobre el rendimiento y las diferencias técnicas frente a otras plataformas dependerán de la experiencia de juego.

Minecraft para Nintendo Switch 2 tendrá gráficos mejorados. (Foto: Mojang)

Próximos contenidos anunciados

Mojang también ha adelantado planes para ampliar el contenido de Minecraft. Entre las novedades previstas figura un nuevo bioma llamado “Cuevas heladas”, que añadirá un entorno subterráneo de temática gélida.

Además, la compañía planea introducir la dimensión Sift el próximo año. De acuerdo con la información anunciada, sería la primera dimensión nueva que recibe el juego en 14 años. No se han detallado todavía todos sus contenidos ni la fecha concreta de lanzamiento.

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Estas incorporaciones se sumarán a las actualizaciones habituales del juego, que desde su lanzamiento ha ampliado sus mundos y actividades con nuevos bloques, criaturas y entornos. La llegada a Switch 2 coincide así con una nueva etapa para la versión de consola, que combina una actualización técnica con contenido adicional.

Para quienes ya jugaban en la primera Switch, la decisión principal es comprobar el formato de su copia. Si es digital, podrán solicitar la actualización gratuita antes de finales de enero de 2027. Si es física, deberán comprar la versión de Switch 2 por separado, al igual que los nuevos jugadores.

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