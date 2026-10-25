Cómo tener 15 GB libres en Google Drive, Gmail y Fotos sin pagar suscripciones

Google Drive, Gmail y Google Fotos comparten los mismos 15 GB gratuitos

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Tener espacio libre en Google Drive, Gmail y Google Fotos sin pagar suscripciones depende de una revisión periódica de archivos, correos y copias de seguridad que suelen quedar acumulados durante años.

Los 15 GB gratuitos de una cuenta de Google se comparten entre los tres servicios, por lo que un video pesado, un correo con adjuntos o una carpeta olvidada pueden llenar el límite sin que el usuario lo advierta.

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La falta de almacenamiento puede impedir la recepción de nuevos mensajes en Gmail, bloquear la subida de documentos a Drive y detener la copia automática de imágenes en Fotos. Antes de contratar un plan adicional, existen varias acciones para recuperar capacidad y conservar los contenidos importantes fuera de la nube si ya no requieren acceso inmediato.

Los archivos más pesados pueden liberar espacio en Google Drive

Los 15 GB forman parte de un único límite compartido

Una de las confusiones más frecuentes es pensar que Google Drive, Gmail y Google Fotos disponen de 15 GB cada uno. En realidad, ese espacio pertenece a un mismo bloque vinculado a la cuenta. Si Gmail concentra correos con archivos adjuntos, habrá menos capacidad para guardar documentos o fotografías.

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La primera medida consiste en revisar qué servicio consume más espacio. Google muestra un desglose del almacenamiento desde la configuración de la cuenta, una opción que permite identificar si el principal problema son los videos, los respaldos del teléfono, los mensajes antiguos o los archivos de trabajo.

El objetivo no debe ser eliminar contenido de forma indiscriminada. Conviene detectar materiales duplicados, descargas que ya no se utilizan y archivos que pueden trasladarse a un disco externo. Esta clasificación evita borrar documentos relevantes o recuerdos personales que no tienen copia en otro lugar.

Los filtros avanzados localizan mensajes con facturas, contratos, fotografías o grabaciones voluminosas, mientras la eliminación definitiva de papeleras y spam completa la recuperación del almacenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Drive permite localizar los archivos más pesados

En Google Drive, ordenar los elementos por tamaño facilita la identificación de los contenidos que ocupan una parte mayor del límite. Los videos, archivos comprimidos, instaladores de programas y copias de seguridad antiguas suelen estar entre los primeros resultados.

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Una limpieza básica puede incluir estas acciones:

Revisar documentos, videos y carpetas que ya no sean necesarios.

Descargar archivos relevantes antes de eliminarlos.

Borrar duplicados o versiones antiguas de un mismo documento.

Revisar respaldos de dispositivos que ya no se utilizan.

Vaciar la papelera después de la eliminación.

Este último paso es imprescindible. Los archivos enviados a la papelera continúan ocupando almacenamiento hasta que se borren de manera definitiva. El cambio puede tardar algunos minutos en reflejarse en el indicador general de la cuenta.

Gmail conserva adjuntos que pueden ocupar varios gigabytes (Foto: Google)

Gmail acumula adjuntos que pueden recuperar varios gigabytes

El correo electrónico suele concentrar facturas, contratos, fotografías, presentaciones y archivos de video enviados durante años. Muchos de esos mensajes ya no tienen utilidad, pero permanecen guardados y reducen el espacio disponible para otros servicios.

Gmail permite utilizar filtros avanzados para localizar mensajes grandes. Una búsqueda como has:attachment larger:15M muestra los correos con adjuntos superiores a 15 MB. También es posible modificar la cifra según las necesidades o combinarla con términos como “video”, “zip”, “factura” o “contrato”.

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Tras seleccionar los mensajes prescindibles, hay que enviarlos a la papelera y revisar la carpeta de spam. Ambos apartados pueden retener contenido que todavía cuenta dentro del límite compartido. La eliminación definitiva libera espacio y reduce la posibilidad de que el correo deje de recibir mensajes nuevos.

Google Fotos requiere controlar videos y copias automáticas

Las imágenes ocupan una parte importante del almacenamiento, aunque los videos suelen agotar los 15 GB con mayor rapidez. En Google Fotos, la opción de ahorro de almacenamiento reduce el peso de las nuevas copias y puede resultar suficiente para fotografías de consulta cotidiana.

Los videos largos, las grabaciones en alta resolución y las imágenes repetidas merecen una revisión aparte. Una alternativa consiste en descargar ese material a una computadora, un disco externo o una memoria de respaldo antes de retirarlo de la cuenta. De este modo, los archivos se conservan sin permanecer disponibles en línea de forma permanente.

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También conviene comprobar si varias aplicaciones crean respaldos automáticos. Algunos teléfonos guardan capturas de pantalla, videos de mensajería y carpetas de aplicaciones sin que el usuario revise su crecimiento.

Mantener los 15 GB gratuitos de Google requiere una rutina sencilla. Revisar el almacenamiento una vez al mes permite detectar el crecimiento de los archivos antes de que Gmail, Drive o Fotos presenten restricciones.