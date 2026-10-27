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El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega: “Debería pedir disculpas”

En medio de los rumores que la involucran a ella y a su hermana Tita con el músico, la artista decidió publicar un fuerte comunicado para dar su versión de los hechos

Retrato de una joven rubia con gorro tejido plateado al lado de una fotografía de una mujer de blanco y un hombre con saco negro.
La joven artista le puso freno a los rumores de affaire luego de que involucraran a su hermana como parte de un "trío" con Emanuel Ortega (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. La situación tomó mayor dimensión a partir de las versiones que señalaron una presunta infidelidad del músico y mencionaron a Josefina Lynch como una posible tercera en discordia. Los rumores también sumaron a su hermana Tita. Frente a la circulación de esos dichos, la cantante decidió volver a expresarse públicamente y puso un límite a las afirmaciones que, según explicó, también terminaron involucrando a su familia.

A través de sus historias de Instagram, Josefina se expresó ante la situación que vivió. “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo en alusión a los rumores de trío sexual con Ortega que se dieron a conocer en SQP (América).

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La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, afirmó. “Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, expresó Lynch.

El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega
Josefina Lynch expresó su enojo luego de los rumores que involucraron a su hermana Tita (Instagram)

En otra de sus historias, la joven amplió su crítica y planteó una reflexión sobre el modo en que se construyó la versión. “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres, más aún, hermanos, recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, escribió.

Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, expresó. De esta manera, Lynch volvió a negar cualquier vínculo sentimental con Ortega y dejó en claro que su intención es apartarse de la polémica que se instaló tras la separación de Prandi y el músico.

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El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega
"Quiero poner fin a todo", expresó, enojada, la joven artista ante las redes sociales (Instagram)

Cabe recordar que el martes pasado, la artista ya había desmentido el supuesto affaire durante una entrevista con un cronista de LAM (América). En aquella conversación, explicó cómo conoció a Ortega y detalló que el primer contacto se produjo a partir de un proyecto musical. “Hace unos diez días pensé que nunca había activado esta posibilidad”, relató, al referirse al momento en que decidió escribirle a Dutil para preguntarle si podía comunicarse con Ortega. La respuesta fue afirmativa y, poco después, la joven se puso en contacto con el músico para presentarle la propuesta artística.

“Le mandé un mensaje y le dije que quería grabar un cover, ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra. Me respondió bien y coordinamos para el viernes”, recordó. De acuerdo con su explicación, aquella reunión tuvo como finalidad que Ortega conociera sus intereses musicales y que ella pudiera contarle qué tipo de proyecto quería desarrollar.

En medio la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Martín Salwe, el músico habría tenido un “trío” con Josefina Lynch y su hermana Tita durante una sesión en el estudio de grabación (SQP - América)

Durante la entrevista, Lynch también aclaró que no había alquilado el estudio en el que se produjo el encuentro. “Me lo prestó, fue una generosidad”, explicó al referirse al espacio de trabajo de Ortega. Además, señaló que el músico le manifestó su disposición para colaborar con canciones propias que pudieran adaptarse a su estilo vocal.

La joven describió a Ortega como una persona “amorosa, respetuosa y muy talentosa”, aunque marcó una diferencia entre esa valoración personal y cualquier interpretación sentimental sobre el vínculo. “Quiero dejar muy en claro que fue absolutamente profesional”, remarcó.

Josefina Lynch brindó declaraciones sobre su vínculo profesional con Emanuel Ortega y a las versiones vinculadas a su persona (LAM - América)

Con sus publicaciones, Josefina Lynch volvió a negar las versiones que la relacionaron con Emanuel Ortega y explicó que su encuentro con el músico estuvo vinculado con una propuesta artística. También defendió el vínculo musical que mantiene con su hermana y cuestionó que ambas hayan sido involucradas en rumores de índole sexual. Mientras continúa la repercusión por la separación de Julieta Prandi y Ortega, la cantante pidió que se detenga la circulación de afirmaciones que, según sostuvo, afectan a personas reales y a su entorno familiar.

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