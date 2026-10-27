Incautación histórica golpeó una red de tráfico ilegal de cigarros y alcohol en República Dominicana

El Ministerio de Industria y Comercio ejecutó allanamientos en establecimientos de Higüey y La Otra Banda. (Foto cortesía Ministerio de Industria y Comercio)

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Una operación coordinada de las autoridades de República Dominicana dejó al descubierto un circuito de comercialización ilegal de tabaco y bebidas alcohólicas en La Altagracia. Los allanamientos permitieron ocupar mercancías cuyo valor supera los 40.1 millones de pesos dominicanos, entre puros presuntamente falsificados, botellas de mamajuana sin los controles requeridos y materiales destinados a imitar marcas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) llevaron adelante los operativos en establecimientos ubicados en el municipio de Higüey y en el distrito municipal La Otra Banda.

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Las inspecciones se realizaron con apoyo de integrantes del Ejército y bajo órdenes judiciales emitidas por la magistrada Francis Reyes Diloné. Los procedimientos también contaron con el acompañamiento de fiscales vinculados a la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito.

Las autoridades informaron el decomiso de 76,859 cigarros premium, conocidos como puros, y 2,549 botellas de mamajuana. La mercadería fue retenida por presunta falsificación, contrabando y ausencia de registros sanitarios.

Las autoridades de República Dominicana decomisaron mercancías ilegales valoradas en más de 40 millones de pesos en La Altagracia. (Foto cortesía Ministerio de Industria y Comercio)

La incautación incluyó insumos para falsificar marcas de puros

Entre los elementos ocupados había 8,518 anillos para cigarros premium, utilizados para identificar productos y marcas. Para las autoridades, ese hallazgo apunta a un mecanismo de adulteración de puros que buscaba presentar mercancía irregular como un producto legítimo.

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El titular del MICM, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, calificó la operación como histórica. El funcionario sostuvo que el procedimiento afectó a una estructura vinculada con la falsificación de tabaco, una actividad que, según indicó, perjudica a un sector asociado con la economía y la identidad productiva del país.

Los cigarros premium dominicanos integran una cadena comercial con presencia en mercados internacionales. La circulación de unidades falsificadas puede afectar tanto la recaudación estatal como la credibilidad de las marcas que operan dentro de los canales legales.

República Dominicana no registra muertes asociadas al consumo de bebidas adulteradas desde el año 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas sin registro sanitario implican un riesgo para los consumidores

El caso también incluyó botellas de mamajuana que no contaban con los registros sanitarios correspondientes. La falta de controles sobre bebidas alcohólicas impide verificar su origen, composición y condiciones de elaboración, aspectos que las autoridades consideran centrales para prevenir daños a la salud.

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El MICM y el Ceccom señalaron que la comercialización de bebidas alteradas o clandestinas expone a consumidores dominicanos y extranjeros a productos que no fueron sometidos a los procesos oficiales de fiscalización. La advertencia cobra relevancia en una provincia con actividad turística y alto movimiento comercial.

Las instituciones destacaron que República Dominicana no registra muertes asociadas al consumo de bebidas adulteradas o clandestinas desde 2022. Ese dato fue vinculado con el refuerzo de los controles y las acciones contra redes dedicadas al comercio irregular.

Fiscales y fuerzas de seguridad participaron en los allanamientos

La Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito, dirigida por la magistrada Isis de la Cruz Duarte, participó en el despliegue junto con los fiscales Bony Suriel García, Lauridelissa Jiménez, Silveria Poueriet Rodríguez, Dennis Guerrero, Yeuri Rodríguez y Neliveth Guerrero.

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Las autoridades no informaron sobre detenidos ni precisaron si los comercios intervenidos continuarán bajo investigación. El resultado de los allanamientos quedó centrado en la retención de los puros, las bebidas alcohólicas y los anillos destinados a la identificación de cigarros premium.