“Debí tirar más fotos”: el recuerdo imborrable de Bad Bunny que marcó al streamer salvadoreño El Komanche

El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, «El Komanche», radicado en Monterrey, México (Cortesía: El Komanche).

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La comunidad hispanohablante de internet se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente en redes sociales como El Komanche.

Radicado desde hace varios años en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el streamer construyó una sólida comunidad gracias a su carisma, su espontaneidad y su participación en los proyectos más destacados del streaming hispanohablante.

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Entre las vivencias más memorables y celebradas en la trayectoria de El Komanche destaca el momento en que cumplió el que siempre consideró el mayor anhelo de su vida: interactuar directamente con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

El acontecimiento se gestó en mayo de 2025, cuando el streamer español Ibai Llanos contactó a Komanche avisándole que estuviera atento a su teléfono debido a una sorpresa especial. Llanos se encontraba en la ciudad de Nueva York y, conociendo la devoción absoluta de su amigo salvadoreño por Benito Martínez Ocasio, orquestó el encuentro virtual desde un restaurante de hamburguesas donde compartía con el cantante boricua.

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Al atender la videollamada y percatarse de que Bad Bunny estaba en pantalla comiendo junto a Ibai, la emoción desbordó al salvadoreño, dudando inicialmente de si se trataba de una animación generada por inteligencia artificial.

Durante la llamada, el creador salvadoreño le reveló al artista su fidelidad como espectador, habiendo asistido a ocho conciertos a lo largo de diversas giras, incluidas presentaciones en Coachella y funciones de Un verano sin ti.

arlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, durante la videollamada sorpresa en la que conversó con Bad Bunny e Ibai Llanos desde Nueva York.

Concluida la llamada, Komanche compartió con su audiencia un emotivo mensaje de superación, agradeciendo a sus amigos y expresando que sentía haber completado una de las metas emocionales más trascendentales de su existencia.

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La última voluntad: rechazo al luto tradicional y reguetón de fondo

En paralelo al recuerdo de su encuentro con Bad Bunny, ha cobrado relevancia un registro audiovisual donde Carlos Gómez dejó detalladas instrucciones sobre la manera en que deseaba ser recordado al momento de su partida física. Fiel a su estilo desenfadado, el creador salvadoreño rechazó de manera categórica un velorio tradicional católico, solicitando evitar solemnidades marcadas por llantos o rezos continuos.

En sus peticiones póstumas, Komanche insistió en que su despedida debía llevar como banda sonora permanente las canciones de Bad Bunny, transformando el velatorio en una reunión relajada.

Como parte de sus directrices, estipuló sustituir los alimentos típicos de los funerales, tales como tamales o pan dulce, por cajas de pizza repartidas bajo una peculiar distinción: pizzas de cadena internacional para los círculos más íntimos y opciones populares para el resto de los asistentes.

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Del mismo modo, pidió la instalación de pantallas de televisión de gran formato reproduciendo sus pasiones de vida —capítulos de Dragon Ball, episodios de Naruto, largometrajes de la saga de Harry Potter y las mejores jugadas de Lionel Messi— para que quienes lo acompañaran sintieran que compartían una última sesión de entretenimiento junto a él. Hoy, esas memorias definen el legado de un joven que convirtió su afición en momentos irrepetibles.

Komanche invitó a sus amigos a ver el concierto de Bad Bunny. Ari y Rivers fueron porque sabían lo mucho que a él le gustaba, y en este clip se le ve bailando “Baile inolvidable”, feliz, en su lugar favorito.

Investigaciones preliminares sobre el deceso

De acuerdo con los informes ministeriales y el reporte preliminar emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el cuerpo del creador de contenido no presentaba huellas visibles de violencia ni indicios de agresiones externas en el lugar del hallazgo.

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Las autoridades indicaron una lesión compatible con suspensión por ahorcamiento, por lo que las principales líneas de investigación apuntan a que el joven, quien presuntamente atravesaba por cuadros severos de depresión, pudo haber tomado una fatal decisión respecto a su vida. Mientras las diligencias periciales continúan en curso, todavía se desconoce si sus restos serán repatriados hacia su natal El Salvador o si permanecerán en territorio mexicano.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 .

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En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.