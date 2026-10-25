Xuper TV APK v7.2.6 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué instalar esta app es la peor decisión

Xuper TV, antes conocida como Magis TV, ofrece acceso a películas, series y transmisiones deportivas sin exigir el pago de una cuota mensual. (XUPER TV)

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Xuper TV, anteriormente Magis TV, es una aplicación que ofrece series, películas y deportes en vivo sin una suscripción mensual. De acuerdo con ESET, compañía de ciberseguridad, utilizar aplicaciones de streaming no oficiales puede exponer los dispositivos y las redes domésticas a malware, robo de información y otras amenazas.

Asimismo, el uso Set-Top Boxes, dispositivos que permiten acceder a contenido sin suscripciones pagas, al no contar con controles adecuados, pueden exponer a los equipos a malware y otras amenazas cibernéticas.

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Los permisos que solicita Magis TV

ESET analizó Magis TV, ahora Xuper TV como muestra de una aplicación que ganó popularidad en los últimos meses, sobre todo en Argentina, Colombia y México. La plataforma se presenta como una opción para ver series, películas y deportes en vivo sin pagar una suscripción mensual.

Descargar este tipo de aplicaciones puede facilitar la llegada de malware y el acceso indebido a información personal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El análisis del archivo APK de Magis TV mostró permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que podrían ser aprovechados con malas intenciones. ESET los clasificó como potencialmente no deseados.

Entre los permisos que solicita la aplicación se encuentran:

android.permission.GET_TASKS: permite que una aplicación recupere información sobre las tareas que se ejecutan y puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones.

La falta de controles en esos dispositivos puede convertirlos en una vía de infección para otros equipos conectados. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS: habilita que la aplicación monte y desmonte sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Un atacante podría causar daños al comprometer la seguridad del dispositivo.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS: permite que una aplicación publique notificaciones, lo que habilitaría el envío de spam, phishing o contenido inapropiado.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE: facilita la lectura desde el almacenamiento externo. Un atacante podría acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, incluida información sensible.

El estudio del archivo APK detectó permisos que exceden los habituales para una aplicación de streaming. REUTERS/Kacper Pempel

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, advierte David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

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Los riesgos legales y de los Set-Top Boxes

El uso de estas plataformas también implica un riesgo legal, según ESET, ya que retransmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de internet o incluso en acciones judiciales.

Los Set-Top Boxes, también llamados STB, pueden ser una puerta de entrada para malware, ya que pueden ser modificados o pirateados. En la mayoría de los casos, pueden infectar el televisor con publicidad invasiva, robo de datos y acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

Esos permisos fueron catalogados por ESET como potencialmente no deseados debido a los usos que podrían tener. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ESET analizó algunas de las formas en que esto puede ocurrir:

STB con software malicioso: si el dispositivo fue modificado para ejecutar aplicaciones piratas o firmware no oficial, puede contener malware que afecte tanto al STB como al televisor, si cuenta con un sistema operativo vulnerable, como Android TV modificado.

Aplicaciones maliciosas: si se instalan aplicaciones de fuentes no confiables en el STB o el televisor, estas pueden contener spyware, troyanos o programas para robar información.

Red compartida: si el STB infectado está en la misma red WiFi que el televisor, un malware avanzado podría propagarse a otros dispositivos conectados.

La retransmisión de contenido sin los derechos correspondientes también puede vulnerar la propiedad intelectual de sus titulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

USB infectado: algunas STB modificadas requieren instalar archivos desde una memoria USB, lo que puede convertirse en un vector de infección.

“Instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo sea comprometido y usado como medio para propagar malware. Lo mismo ocurre con algunos dispositivos de. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”, concluye González Cuautle.

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