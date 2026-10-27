Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

Pokémon UNITE dejará de operar el 23 de marzo de 2027. (Pokémon)

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El servicio del videojuego Pokémon UNITE finalizará el 23 de marzo de 2027, tanto en Nintendo Switch como en dispositivos móviles.

A partir de esa fecha, los jugadores ya no podrán iniciar sesión ni participar en batallas. El cierre afectará a las dos versiones del juego y pondrá fin a la asistencia para el uso de videos e imágenes de Pokémon UNITE.

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El anuncio agradeció a los entrenadores que jugaron desde el inicio del servicio en Nintendo Switch, el 21 de julio de 2021, y confirmó que habrá un evento especial hasta el último día.

Además, se mantendrá el torneo competitivo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo, cuyas eliminatorias comenzarán el 5 de diciembre de 2026.

La suspensión del juego se aplicará tanto a Switch como a celulares. (Pokémon)

Cómo será el cierre de Pokémon UNITE

La venta de gemas Aeos se suspendió este martes 27 de octubre de 2026. Los jugadores podrán utilizar las gemas que ya tengan en sus cuentas hasta el final del servicio.

Asimismo, se interrumpieron las nuevas suscripciones y las renovaciones automáticas de UNITE Club. Quienes ya tengan una membresía activa conservarán sus beneficios hasta que termine su período de suscripción vigente.

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El 12 de noviembre de 2026 llegará una actualización con un evento especial y una función de Biblioteca.

La competencia Aeos Crown 2027 Tokyo seguirá adelante pese al cierre anunciado. (Pokémon)

Durante ese período, los usuarios podrán obtener distintos objetos que aparecieron en el juego, entre ellos licencias Unite y Holowear. La actualización también precederá al torneo competitivo anunciado para 2027.

Qué ocurrirá con el contenido tras el cierre

La función de Biblioteca permitirá consultar determinados registros y contenidos del juego incluso después del cierre, siempre que los jugadores completen la descarga de datos necesaria antes del 23 de marzo de 2027.

Los uuarios que no realicen esa descarga antes de la fecha límite no podrán utilizar la Biblioteca posteriormente. Los datos, por lo general, tampoco podrán transferirse al cambiar de dispositivo.

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El juego añadirá una Biblioteca para consultar parte de su contenido. (Pokémon)

Después del cierre, no habrá asistencia para la función de Biblioteca. Los jugadores podrán contactar al soporte por problemas relacionados con el juego hasta el 23 de marzo de 2027.

De qué trata Pokémon UNITE

Pokémon UNITE es un videojuego de estrategia y acción en tiempo real del género MOBA, sigla en inglés de arena de batalla multijugador en línea. Fue desarrollado por TiMi Studio Group y The Pokémon Company.

Las partidas enfrentan a dos equipos de cinco jugadores en un mapa llamado Estadio Remoto. Cada participante elige y controla a un Pokémon con habilidades únicas, que comienza en su forma básica y puede subir de nivel y evolucionar durante el transcurso de la partida.

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El objetivo es conseguir más puntos que el rival en un límite de 10 minutos. Para ello, los jugadores derrotan a Pokémon salvajes o a integrantes del equipo contrario, obtienen energía Aeos y la depositan en las zonas de anotación rivales. Las criaturas se dividen en cinco roles: atacantes, defensores, ágiles, soportes y equilibrados.

El contenido de la Biblioteca normalmente no se trasladará al cambiar de equipo. (Pokémon)

Novedades de Pokémon GO para noviembre 2026

Pokémon GO estrenará en noviembre de 2026 un Pase de GO mensual que permitirá obtener recompensas gratuitas y opciones de pago. Estará disponible del 3 de noviembre al 1 de diciembre según la hora local, y los premios deberán reclamarse antes del 3 de diciembre.

El pase incluirá un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella, Caramelo raro XL y otros objetos.

La versión Deluxe costará USD 7,99 y ofrecerá recompensas mejoradas, más encuentros y un avance acelerado; por USD 9,99, los jugadores podrán obtener los puntos necesarios para llegar directamente al rango 11. Durante el 28 y 29 de noviembre no habrá límite diario para sumar Puntos de GO.

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El sistema también desbloqueará bonificaciones por rango: caramelos adicionales, más capacidad para abrir y guardar regalos, mayor duración del Incienso de aventura diaria y más Polvo Estrella y experiencia al eclosionar Huevos.