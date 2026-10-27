Tecno

Pokémon UNITE se despide de Nintendo Switch y dispositivos moviles: dejará de funcionar en 2027

El juego de estrategia y acción en tiempo real inició en 2021. Cada participantes escogía y controlaba a un Pokémon

Ilustración con el logotipo de Pokémon Unite, el texto Update Notice, dos científicos y dos Pokémon que cargan cajas sobre un fondo azul
Pokémon UNITE dejará de operar el 23 de marzo de 2027. (Pokémon)
Guardar

El servicio del videojuego Pokémon UNITE finalizará el 23 de marzo de 2027, tanto en Nintendo Switch como en dispositivos móviles.

A partir de esa fecha, los jugadores ya no podrán iniciar sesión ni participar en batallas. El cierre afectará a las dos versiones del juego y pondrá fin a la asistencia para el uso de videos e imágenes de Pokémon UNITE.

PUBLICIDAD

El anuncio agradeció a los entrenadores que jugaron desde el inicio del servicio en Nintendo Switch, el 21 de julio de 2021, y confirmó que habrá un evento especial hasta el último día.

Además, se mantendrá el torneo competitivo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo, cuyas eliminatorias comenzarán el 5 de diciembre de 2026.

Ilustración con el logotipo de Pokémon Unite y varios personajes como Pikachu, Cinderace y Mr. Mime en una pista deportiva con un aro central
La suspensión del juego se aplicará tanto a Switch como a celulares. (Pokémon)

Cómo será el cierre de Pokémon UNITE

La venta de gemas Aeos se suspendió este martes 27 de octubre de 2026. Los jugadores podrán utilizar las gemas que ya tengan en sus cuentas hasta el final del servicio.

Asimismo, se interrumpieron las nuevas suscripciones y las renovaciones automáticas de UNITE Club. Quienes ya tengan una membresía activa conservarán sus beneficios hasta que termine su período de suscripción vigente.

PUBLICIDAD

El 12 de noviembre de 2026 llegará una actualización con un evento especial y una función de Biblioteca.

Ilustración del personaje Mewtwo y sus megaevoluciones con destellos morados, cristales y el logotipo del segundo aniversario de Pokémon UNITE
La competencia Aeos Crown 2027 Tokyo seguirá adelante pese al cierre anunciado. (Pokémon)

Durante ese período, los usuarios podrán obtener distintos objetos que aparecieron en el juego, entre ellos licencias Unite y Holowear. La actualización también precederá al torneo competitivo anunciado para 2027.

Qué ocurrirá con el contenido tras el cierre

La función de Biblioteca permitirá consultar determinados registros y contenidos del juego incluso después del cierre, siempre que los jugadores completen la descarga de datos necesaria antes del 23 de marzo de 2027.

Los uuarios que no realicen esa descarga antes de la fecha límite no podrán utilizar la Biblioteca posteriormente. Los datos, por lo general, tampoco podrán transferirse al cambiar de dispositivo.

Scizor, criatura roja con tenazas y alas, suspendida en el aire sobre bloques de piedra y césped, junto al logotipo de Pokémon Unite
El juego añadirá una Biblioteca para consultar parte de su contenido. (Pokémon)

Después del cierre, no habrá asistencia para la función de Biblioteca. Los jugadores podrán contactar al soporte por problemas relacionados con el juego hasta el 23 de marzo de 2027.

De qué trata Pokémon UNITE

Pokémon UNITE es un videojuego de estrategia y acción en tiempo real del género MOBA, sigla en inglés de arena de batalla multijugador en línea. Fue desarrollado por TiMi Studio Group y The Pokémon Company.

Las partidas enfrentan a dos equipos de cinco jugadores en un mapa llamado Estadio Remoto. Cada participante elige y controla a un Pokémon con habilidades únicas, que comienza en su forma básica y puede subir de nivel y evolucionar durante el transcurso de la partida.

El objetivo es conseguir más puntos que el rival en un límite de 10 minutos. Para ello, los jugadores derrotan a Pokémon salvajes o a integrantes del equipo contrario, obtienen energía Aeos y la depositan en las zonas de anotación rivales. Las criaturas se dividen en cinco roles: atacantes, defensores, ágiles, soportes y equilibrados.

Dos entrenadores con uniformes escolares junto a las criaturas Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, marcos gráficos y el logo del juego Pokémon UNITE
El contenido de la Biblioteca normalmente no se trasladará al cambiar de equipo. (Pokémon)

Novedades de Pokémon GO para noviembre 2026

Pokémon GO estrenará en noviembre de 2026 un Pase de GO mensual que permitirá obtener recompensas gratuitas y opciones de pago. Estará disponible del 3 de noviembre al 1 de diciembre según la hora local, y los premios deberán reclamarse antes del 3 de diciembre.

El pase incluirá un encuentro con Groudon, Pokémonedas, Polvo Estrella, Caramelo raro XL y otros objetos.

La versión Deluxe costará USD 7,99 y ofrecerá recompensas mejoradas, más encuentros y un avance acelerado; por USD 9,99, los jugadores podrán obtener los puntos necesarios para llegar directamente al rango 11. Durante el 28 y 29 de noviembre no habrá límite diario para sumar Puntos de GO.

El sistema también desbloqueará bonificaciones por rango: caramelos adicionales, más capacidad para abrir y guardar regalos, mayor duración del Incienso de aventura diaria y más Polvo Estrella y experiencia al eclosionar Huevos.

Temas Relacionados

Pokémon UNITEPokémonNintendo SwitchAplicación móvilVideojuegoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

El diseño podría hacer más exigentes los trayectos por Vice City y obligar a los jugadores a calcular mejor los adelantamientos y las maniobras

Carreteras estrechas y más tráfico: GTA 6 buscará hacer más realista la conducción dentro del juego

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

El fallo permitía que una aplicación maliciosa instalada en el mismo teléfono obtuviera tokens de acceso a servicios como Outlook, Teams y SharePoint

Una vulnerabilidad de Microsoft Authenticator en Android podía exponer cuentas de trabajo

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Minecraft llega a Switch 2 con mejoras visuales y un paquete de Super Mario Mash-Up, que suma 15 pistas musicales y 40 aspectos de personajes

Minecraft llega a Nintendo Switch 2: qué usuarios podrán descargar el juego gratis

Así es la función de YouTube para comprar productos de videos en tiempo real

La audiencia global dedicó más de 40.000 millones de horas a ver contenidos vinculados a compras durante 2025

Así es la función de YouTube para comprar productos de videos en tiempo real

OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra, un modelo de IA que usa la computadora y cuesta la mitad

Casi todos los resultados que la empresa difunde provienen de sus propias pruebas, y para programar tareas difíciles recomienda otros modelos

OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra, un modelo de IA que usa la computadora y cuesta la mitad

DEPORTES

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

La revelación de una joven figura del tenis tras el inesperado encuentro con la ex novia de un piloto de F1: “Empecé a ponerme nervioso”

El romance entre Tom Brady y una reconocida supermodelo: el detalle de su vida que los unió

La aclaración de Riquelme tras la frase de Cascini sobre Ponzio antes del Boca-River en un programa sin saber que estaban en vivo

El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

TELESHOW

Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

Nahuel Pennisi contó cómo se enteró de que cantará frente al papa León XIV: “Me tomó por sorpresa”

Marley celebró el cumpleaños de Mirko y contó detalles de su vida con él: “Es un niño muy dulce”

Reapareció Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, y explicó por qué se alejo de los medios: “Tuve un año bastante resguardada”

El contundente descargo de Josefina Lynch ante las versiones de affaire con Emanuel Ortega: “Debería pedir disculpas”

Cristian Castro, Milo J y Yami Safdie se suman a los shows en vivo de los Latin Grammy 2026

INFOBAE AMÉRICA

Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

Representantes de Cuba y Estados Unidos protagonizaron un tenso intercambio en la Asamblea General de la ONU

Los alquileres en Nueva York alcanzaron un récord histórico y superaron los USD 3.700 mensuales

El Salvador abre la campaña presidencial de 2027 sin ninguna candidatura inscrita ante el organismo electoral

Trasciende la destitución de los jefes de la Policía Nacional Civil tras pesquisas por el caso Solorzano Foppa en Guatemala

Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes