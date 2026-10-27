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OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra, un modelo de IA que usa la computadora y cuesta la mitad

Casi todos los resultados que la empresa difunde provienen de sus propias pruebas, y para programar tareas difíciles recomienda otros modelos

OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra con precios para desarrolladores un 50% menores que los de GPT-5.6 Terra. (REUTERS/Dado Ruvic)
OpenAI lanzó GPT-6.1 Terra con precios para desarrolladores un 50% menores que los de GPT-5.6 Terra. (REUTERS/Dado Ruvic)
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OpenAI lanzó el 26 de octubre GPT-6.1 Terra, un modelo de inteligencia artificial de gama media pensado para trabajo de oficina en la computadora. Sus precios para desarrolladores son un 50% menores que los de GPT-5.6 Terra, su antecesor, y los de GPT-6.1 Sol, un modelo superior de la misma empresa.

Según el anuncio de la compañía, Terra combina razonamiento visual, uso preciso de la computadora y una redacción más natural. Entre las tareas que menciona están redactar propuestas, interpretar planos técnicos, completar formularios y editar videos.

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Ya está disponible para los usuarios de los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu en ChatGPT Work y en Codex, la herramienta de programación de OpenAI. Los desarrolladores pueden usarlo en la API (la conexión para integrarlo en otras aplicaciones) con el nombre gpt-6.1-terra. El anuncio no menciona el plan gratuito.

El modelo está disponible para los usuarios de los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu en ChatGPT Work y Codex. (REUTERS/Dado Ruvic)
El modelo está disponible para los usuarios de los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu en ChatGPT Work y Codex. (REUTERS/Dado Ruvic)

USD 1 por millón de unidades de texto de entrada

El precio estándar es de USD 1 por millón de tokens de entrada y USD 5 por millón de salida, según la documentación oficial. Los tokens son las unidades de texto que procesa y cobra un modelo. La firma Artificial Analysis, que mide modelos de IA, informó que GPT-5.6 Terra costaba USD 2 y USD 12, respectivamente.

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El modelo acepta texto e imágenes, y responde solo con texto. Tiene una ventana de contexto de 1.050.000 tokens, es decir, la cantidad de información que puede manejar en una sola consulta, y su conocimiento llega hasta el 1 de junio de 2026.

En las pruebas comparativas que publica OpenAI, con esfuerzo de razonamiento medio, Terra obtiene 15 puntos porcentuales más que GPT-5.6 Terra en Agents’ Last Exam, un examen de tareas profesionales, a cerca de un tercio del costo. La empresa afirma que iguala a GPT-6 Astra, su modelo más capaz, con una décima parte del precio por token.

En programación, el modelo resolvió el 50,3% de las tareas de Terminal-Bench 4.0 con el máximo esfuerzo, frente al 21,5% de GPT-5.6 Terra. OpenAI recomienda GPT-6.1 Sol o GPT-6 Astra para los trabajos de programación más complejos.

La tarifa del sistema fija un costo de USD 1 por millón de tokens de entrada y USD 5 por millón de salida. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La tarifa del sistema fija un costo de USD 1 por millón de tokens de entrada y USD 5 por millón de salida. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Cifras que provienen de la propia empresa

OpenAI también comparó el modelo con Claude Opus 5.5, de Anthropic. Con el máximo esfuerzo, dice, Terra es más de tres veces más eficiente en tokens y cobra una cuarta parte por token, lo que supone un costo por tarea unas nueve veces menor.

En una prueba interna con preguntas diseñadas para provocar errores, la tasa de fallos factuales bajó de 53,6% a 16,7% con esfuerzo bajo, y a 4,3% con el máximo. Esas cifras son de la empresa y ningún tercero las confirmó, señalaron Decrypt y Quartz.

Las pruebas internas de OpenAI registraron una caída de la tasa de fallos factuales hasta el 4,3%.
Las pruebas internas de OpenAI registraron una caída de la tasa de fallos factuales hasta el 4,3%.

Artificial Analysis sí midió el modelo por su cuenta: con el máximo esfuerzo, Terra suma 6 puntos más que GPT-5.6 Terra en su índice de inteligencia, con un costo por tarea de USD 0,40 frente a USD 1,40. En su índice de programación con agentes, que son asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta, obtuvo 48 puntos, seis menos que GPT-6.1 Sol.

El analista Simon Willison comparó a Terra con Sonnet, el modelo intermedio de Anthropic, y señaló que una opción más barata sirve para tareas repetitivas y automatizadas. Ted Sanders, empleado de OpenAI, escribió en Hacker News que para los suscriptores no es una gran novedad: si alcanzan los límites de uso, les puede rendir un poco más.

Para los planes de ChatGPT, OpenAI indica que la misma cuota de uso cubre más tareas con Terra que con GPT-5.6 Terra, y bastantes más que con Sol o Astra. El anuncio no precisa cuántas más.

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