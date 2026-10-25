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Quién es Alexandr Wang, el joven prodigio de IA en Meta considerado sucesor de Mark Zuckerberg

Con 29 años, se consolidó como una figura clave dentro de Meta tras liderar el desarrollo de Muse Wonder

Wang dirige los laboratorios de superinteligencia de Meta desde que la compañía pagó USD 14.300 millones por una participación del 49% en Scale AI. (Reuters)
Wang dirige los laboratorios de superinteligencia de Meta desde que la compañía pagó USD 14.300 millones por una participación del 49% en Scale AI. (Reuters)
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A sus 29 años, Alexandr Wang pasó de ser el fundador de una empresa de etiquetado de datos a convertirse en el nombre que las personas cercanas al área de inteligencia artificial de Meta mencionan como posible sucesor de Mark Zuckerberg, según informó el Financial Times.

El director de los laboratorios de superinteligencia de la compañía llegó al cargo tras una operación de USD 14.300 millones que involucró una participación del 49% en su empresa, Scale AI, y hoy es señalado como el responsable de haber devuelto a Meta a la disputa por el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

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El lanzamiento de Muse Wonder cambió la percepción sobre su gestión

El lunes de la semana pasada, Wang presentó ante los ejecutivos de Meta resultados concretos de la apuesta que la compañía hizo por él: el lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial Muse Wonder provocó una suba en las acciones de la empresa.

El lanzamiento de Muse Wonder provocó una suba en las acciones de Meta y reforzó la posición de Wang dentro de la empresa. (Europa Press)
El lanzamiento de Muse Wonder provocó una suba en las acciones de Meta y reforzó la posición de Wang dentro de la empresa. (Europa Press)

La situación contrasta con la que había vivido a finales del año pasado, cuando debió informar sobre el progreso del proyecto con un documento que, según el Financial Times, apenas contenía detalles. En esa oportunidad, la directora financiera de Meta, Susan Li, advirtió: “Si esto no funciona, las consecuencias serán muy, muy graves en términos financieros”.

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El avance llegó apenas cinco semanas después de que Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, se convirtiera en la aplicación gratuita más descargada en las tiendas de Apple y Android. El jueves de la semana pasada, Wang anunció además una asociación entre Meta y Apple para implementar los modelos de inteligencia artificial de “pesos abiertos” de la compañía en las computadoras Mac. Según Zuckerberg, estos avances ubicaron nuevamente a Meta en la vanguardia del sector.

De niño prodigio de las matemáticas a fundador de Scale AI

Wang creció en Nuevo México y es hijo de dos físicos chinoestadounidenses. Terminó el bachillerato un año antes de lo habitual y se trasladó a Silicon Valley, donde trabajó para el sitio de preguntas y respuestas Quora. A los 18 años ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), pero abandonó sus estudios un año después para fundar Scale AI en 2016, una compañía dedicada a proporcionar datos seleccionados y etiquetados para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial que firmó acuerdos con grupos como OpenAI y Anthropic.

Wang fundó Scale AI en 2016, tras abandonar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts un año después de ingresar. (Reuters)
Wang fundó Scale AI en 2016, tras abandonar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts un año después de ingresar. (Reuters)

Mike Volpi, uno de los primeros inversores en Scale AI y socio de la firma de capital de riesgo Hanabi Capital, describió a Wang como una figura con una madurez poco habitual para su edad. “Alex no solo es inteligente y tiene una gran capacidad técnica, sino que también destaca por la profundidad de sus análisis y su estilo de comunicación. Es precoz y posee una madurez impropia de su edad”, señaló.

Su vínculo con Zuckerberg se gestó durante años

Wang construyó una amplia red de contactos en el sector tecnológico: compartió vivienda con Sam Altman, de OpenAI, y conoció a Zuckerberg en 2015, un año antes de que Scale firmara su primer contrato con Facebook, en 2019. La relación entre ambos dio un giro el año pasado, luego de que Meta lanzara un modelo de inteligencia artificial que resultó decepcionante, lo que llevó a Zuckerberg a reestructurar el equipo y renovar su liderazgo.

Wang y el fundador de Meta se reunieron en varias oportunidades para trazar una hoja de ruta de un año con el objetivo de recuperar la posición de la compañía en el desarrollo de inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg reestructuró el equipo de inteligencia artificial de Meta y apostó por Wang para recuperar la posición de la compañía en el sector. (Reuters)
Mark Zuckerberg reestructuró el equipo de inteligencia artificial de Meta y apostó por Wang para recuperar la posición de la compañía en el sector. (Reuters)

Según el Financial Times, la contratación de Wang representó una apuesta por el perfil operativo por sobre la trayectoria científica: Meta decidió que su desarrollo de inteligencia artificial podía revitalizarse de la mano de un fundador de empresas antes que de un investigador con experiencia consolidada. Zuckerberg confió en que la urgencia y la ambición de alguien ajeno a la estructura tradicional podían lograr lo que la organización interna no había conseguido.

Primeros meses marcados por tensiones internas

Personas cercanas a Wang lo describen como un “ejecutor” capaz de comunicarse con fluidez con los ingenieros de inteligencia artificial. Sin embargo, su llegada a Meta como director de inteligencia artificial generó presiones internas y externas, dado que nunca antes había trabajado en el entrenamiento de modelos.

Durante sus primeros meses al mando, impulsó una disputa por el talento en Silicon Valley que incluyó la contratación de investigadores con salarios de varios millones de dólares provenientes de empresas competidoras. Pese a ello, los primeros modelos lanzados bajo su gestión no lograron igualar el desempeño de los desarrollados por rivales del sector, aunque mantuvo el respaldo de Zuckerberg.

La contratación de Wang generó tensiones internas en Meta, dado que nunca había trabajado antes en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. (Reuters)
La contratación de Wang generó tensiones internas en Meta, dado que nunca había trabajado antes en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. (Reuters)

Anastasios Angelopoulos, director ejecutivo de la plataforma de evaluación de modelos de inteligencia artificial Arena, sostuvo que Meta logró avances relevantes bajo la conducción de Wang. “Aún no están al nivel de los modelos de Anthropic y OpenAI, pero los progresos han sido enormes. Y todo es gracias a Alex”, afirmó.

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