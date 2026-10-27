Menos subsidios al gas y más a la electricidad: cuánto ahorrará el Gobierno con el nuevo régimen de Zona Fría

El Gobierno otorgó mayores subsidios en la electricidad a 15 provincias del norte y redujo el número de los hogares que componen Zona Fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras reglamentar los cambios en el Régimen de Zona Fría, este martes el Gobierno amplió los subsidios a la electricidad para 15 provincias del Norte Grande. La decisión fue resultado de las negociaciones que el oficialismo llevó adelante con los gobernadores para lograr la sanción de la ley que reduce los subsidios al gas. Sin embargo, la demora en la aprobación va a provocar que, en el corto plazo, el Gobierno deba afrontar un mayor gasto público, en sentido contrario al ahorro que buscaba.

La ampliación de los bloques eléctricos con tarifa bonificada se formalizó este martes mediante la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía. La norma aumentó los límites de consumo alcanzados por los subsidios para usuarios de zonas cálidas y muy cálidas a partir de noviembre.

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La medida alcanzará a 2.371.941 usuarios residenciales de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. El nuevo esquema contempla las diferencias de temperatura y el consumo de energía que registran los hogares durante buena parte del año.

El Gobierno dispuso esta modificación un día después de reglamentar el nuevo régimen para los usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe y la Puna. La Resolución 299/2026 definió que la bonificación del 50% dejará de calcularse sobre el total de la factura y pasará a aplicarse sobre el gas efectivamente consumido.

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Desde el próximo mes

El desfasaje entre ambas medidas determinará el efecto fiscal inmediato. Los mayores subsidios a la electricidad comenzarán a aplicarse en los próximos meses, cuando arranque el verano. El ahorro derivado del recorte de las bonificaciones al gas se reflejará durante el invierno de 2027, cuando crece la demanda de ese servicio.

Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno estimó un ahorro de $272.099 millones por las modificaciones del Régimen de Zona Fría. Esa cifra surge de la revisión del esquema vigente para las provincias que integraban la zona fría ampliada y que, con la nueva norma, dejarán de contar con parte de los beneficios anteriores.

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En el Gobierno calculan que la ampliación de los subsidios a la electricidad va a implicar un gasto de entre USD 71 millones y USD 95 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, los nuevos subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas implicarán un gasto anual estimado de entre USD 71 millones y USD 95 millones. El costo corresponde a la ampliación de los bloques de consumo eléctrico que recibirán una tarifa bonificada en las provincias alcanzadas por la Resolución 300/2026.

El impacto sobre las cuentas públicas no será simultáneo. El Estado afrontará primero un gasto adicional por la electricidad, porque los nuevos topes comenzarán a operar durante el verano. La reducción de los subsidios al gas tendrá un efecto posterior, asociado al período invernal de 2027.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Energía sostuvieron que la ampliación de las bonificaciones eléctricas está contemplada dentro de las previsiones presupuestarias. “En términos presupuestarios se calculó y se puede cubrir sin problema, no implica erogaciones sustanciales. Es mayor el ahorro por los subsidios que iban a zona fría ampliada”, aseguraron.

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Diferencias por zonas

Los usuarios residenciales de las zonas muy cálidas contarán con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril. Sobre ese volumen se aplicará la bonificación vigente dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que concentra la asistencia en hogares vulnerables.

Para los hogares ubicados en zonas cálidas, el bloque subsidiado será de 300 kWh mensuales durante todo el año. Ese límite subirá a 370 kWh en diciembre, enero y febrero, los meses de mayor consumo eléctrico en esas áreas.

La decisión distingue entre zonas cálidas y muy cálidas mediante la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603. La Secretaría de Energía aclaró que esa clasificación no sufrió cambios y que la adecuación de los bloques se definió con datos técnicos sobre los consumos residenciales en períodos de altas temperaturas.

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En el invierno del 2027

Por su parte, ayer mediante la Resolución 299/2026 reglamentó las bonificaciones del nuevo Régimen de Zona Fría, previsto en la Ley 27.828 y el Decreto 1266/26. Sin embargo, estos cambios recién implicarán un mayor ahorro del gasto público en el invierno del 2027 momento en donde aumenta la demanda de gas por parte de los hogares.

El esquema mantuvo una bonificación del 50% solo para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna. La principal modificación consiste en que el descuento dejará de aplicarse sobre el total de la factura. Con el nuevo régimen, el cálculo se realizará sobre el gas efectivamente consumido por cada usuario residencial de esas zonas.

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La reglamentación también incorporó una bonificación adicional del 20%, calculada sobre el precio del gas y aplicada a consumos base. El beneficio estará dirigido a hogares inscriptos en los Subsidios Energéticos Focalizados que tengan suministro en provincias que dejan de pertenecer a la zona fría ampliada.

Para recibir ese descuento adicional, los hogares deberán cumplir con un requisito de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales mensuales. El esquema vincula el refuerzo con la condición de vulnerabilidad definida dentro del régimen focalizado.

El Gobierno planteó que la modificación de los subsidios busca abandonar un sistema de asignación uniforme. Las bonificaciones pasarán a contemplar las características climáticas de las regiones y las condiciones de los hogares alcanzados.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el objetivo es que los subsidios energéticos lleguen a los hogares que realmente los necesitan. (Foto: presidencia)

Durante una conferencia de prensa este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió a las medidas de la Secretaría de Energía. El funcionario presentó las resoluciones sobre electricidad y gas como adecuaciones de las bonificaciones a las necesidades de cada región.

“El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, tomó dos nuevas medidas para adecuar las bonificaciones de las tarifas de electricidad y gas a las necesidades de cada región del país”, afirmó Ravier.

El vocero indicó que las diferencias climáticas del territorio forman parte de los criterios considerados para establecer los nuevos bloques eléctricos y el esquema de bonificaciones sobre el gas. “El objetivo es claro: que los subsidios energéticos lleguen a los hogares que realmente los necesitan, contemplando las diferencias climáticas que existen a lo largo de nuestro territorio, sobre la base de criterios técnicos y objetivos”, dijo.

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