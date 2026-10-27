Cristian Castro, Milo J y Yami Safdie se suman a los shows en vivo de los Latin Grammy 2026

Cristian Castro será uno de los atractivos en los premios Latin Grammy 2026.

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La Academia Latina de la Grabación anunció nuevas actuaciones para la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se realizará el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia reunirá a referentes de la música urbana, el pop, el rock, la ranchera, la salsa, el regional mexicano y los ritmos tropicales.

La nueva lista de artistas que actuarán incluye a Cristian Castro, Milo J, Yami Safdie, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes y The Warning. Estos nombres se incorporan a un cartel que ya contaba con Rosalía, Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose y Xavi.

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La premiación tendrá además un tributo a José Alfredo Jiménez, al cumplirse 100 años de su nacimiento, autor de canciones como “El rey”, “Si nos dejan”, “Caminos de Guanajuato”, “Paloma querida” y “Amanecí en tus brazos”.

El segmento reunirá a artistas de distintas generaciones para interpretar esas canciones que forman parte del repertorio popular mexicano, obras que llevaron la ranchera y el mariachi a escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.

José Alfredo Jiménez será recordado a 100 años de su nacimiento. (Foto: Radio México Internacional -IMER-)

El tributo estará producido por Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones de esta edición con 10 candidaturas. El compositor y productor aparece acreditado en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. También compite por Mejor Canción Regional Mexicana con “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”, además de sus postulaciones como Compositor del Año y Productor del Año.

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Además de su presentación durante la gala, Daddy Yankee recibirá el reconocimiento a Persona del Año 2026, una distinción que concede la Academia Latina de la Grabación a figuras con trayectoria artística y aportes en iniciativas sociales.

El homenaje tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, un día antes de la entrega principal. La celebración suele incluir una cena y un concierto tributo con versiones de las canciones que marcaron la carrera de la persona elegida.

La presencia de Daddy será uno de los focos de atención de la semana del Latin Grammy. El artista puertorriqueño construyó una trayectoria ligada a la expansión internacional del reggaetón y la música urbana, con canciones que alcanzaron audiencias masivas en español y otros idiomas.

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Daddy Yankee recibirá el reconocimiento a Persona del Año 2026 (YouTube: Ibai y Daddy Yankee)

El anuncio suma otro capítulo a una ceremonia que tendrá figuras de varias generaciones. Rosalía volverá a estar entre los nombres centrales del pop en español, mientras que Anitta representará a Brasil dentro de una programación que también incorpora al venezolano Danny Ocean, la mexicana Silvana Estrada, el uruguayo Jorge Drexler, la puertorriqueña Kany García y el colombiano Juanes.

Camila Fernández llega nominada a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández. Grupo Frontera compite por Mejor Álbum de Música Norteña con Lo que me falta por llorar. Adelaido “Payo” Solís III, integrante de la agrupación, está nominado como compositor en Mejor Canción Regional Mexicana por “No capea”, junto a Xavi.

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Cristian Castro figura entre los intérpretes de “Osadía”, una canción compuesta por Eden Muñoz que aspira al premio a Mejor Canción Regional Mexicana.

Feid cuenta con nominaciones a Mejor Interpretación Urbana por “Se lo juro mor”, a Mejor Interpretación de Reggaeton junto a KAROL G por “Verano rosa” y a Mejor Canción de Rap/Hip-Hop como compositor de “Poder”.

El cantante argentino Milo J antes de su participación en los Latin Grammy 2026

Milo J, uno de los artistas argentinos con presencia en la gala, recibió candidaturas a Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta. También compite por Grabación del Año gracias a “Niño”, por Canción del Año con “Solifican12” y por Mejor Interpretación Urbana junto a Trueno por “Gil”.

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La vida era más corta también fue nominado a Mejor Diseño de Empaque, por lo cual el proyecto de Milo J tendrá presencia en categorías de interpretación, composición, álbum y diseño visual.

Fonseca está postulado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya. Niña Pastori compite en el mismo rubro con Color Fania, mientras que Luis Figueroa fue nominado a Mejor Álbum de Salsa por El Relevo.

La cantante argentina Yami Safdie confirmó su participación en los premios Latin Grammy 2026

Reik y Yami Safdie buscarán el premio a Mejor Álbum de Pop Tradicional por TQ+ y Querida yo, respectivamente. Sofía Reyes comparte candidatura con Luísa Sonza a Mejor Interpretación de Reggaeton por “Uñas afiladas”. The Warning aparece en los créditos de composición de “Ego”, nominada a Mejor Canción de Rock.

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La actriz, productora y nominada al Latin Grammy Roselyn Sánchez volverá como presentadora de la gala principal. La transmisión televisada tendrá una duración de tres horas y comenzará a las 21, horas de Buenos Aires, a las 20 (hora del Este de Estados Unidos) y a las 19 (hora del Centro), después de una antesala de una hora.

En Estados Unidos, la ceremonia se emitirá por Univision. En México y América Latina, la transmisión está prevista a través de TNT, HBO Max y ViX.