Política

Javier Milei inaugurará una planta de litio y se mostrará con un gobernador peronista aliado

El mandatario viajará esta tarde a Catamarca para poner en marcha las instalaciones mineras de Río Tinto, en el marco del RIGI. “Todos los presidentes son bienvenidos”, dijo Raúl Jalil

Raul Jalil con Javier Milei y Toto Caputo en Argentina Week
El presidente Javier Milei viaja a Catamarca para inaugurar la planta de carbonato de litio. En la foto, junto al gobernador Raúl Jalil, en la Argentina Week en París.
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El presidente Javier Milei viajará esta tarde a Catamarca para inaugurar al día siguiente la planta de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto. Será una actividad con impronta política doble: por un lado, se mostrará con el gobernador peronista aliado, Raúl Jalil, y por el otro, expondrá uno de los pilares de su modelo económico, que es la explotación de recursos naturales con valor agregado de exportación.

Con el periplo hacia el norte, el mandatario inicia una gira en la que busca recorrer las nueve provincias donde se distribuyen los primeros proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las iniciativas, aprobadas hasta la realización de la Argentina Week en París, comprometían USD 49.766 millones de inversión y la creación de 108.450 empleos directos e indirectos, de acuerdo con datos del Poder Ejecutivo Nacional.

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El Presidente arribará a Catamarca a las 17 y estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Junto a la agenda oficial, el desembarco de Milei incluirá un encuentro con militantes de La Libertad Avanza (LLA) en el Hotel Casino de la capital provincial. Será hoy a las 18. Allí lo esperarán partidos de izquierda, que convocaron a una movilización bajo la consigna “Repudiamos la visita de Milei a Catamarca, fuera Milei y sus cómplices”, en la que también apuntarán contra el gobernador Jalil.

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La relación con el peronismo dialoguista

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participará de la inauguración junto a Milei. El mandatario provincial mantiene una relación fluida con la Casa Rosada pese a su pertenencia al peronismo.

“Siempre los presidentes son bienvenidos, así que en ese sentido y sobre todo vamos a inaugurar una planta y una ampliación de una planta”, expresó Jalil, que llegó a la gobernación de la mano del frente opositor Unión por la Patria. Sin embargo, indicó que todavía no contaba con la agenda oficial de la visita y que esperaba conocer los detalles durante este martes.

La fotografía entre Milei y Jalil tendrá además una lectura electoral. El Gobierno busca reunir los votos que puedan aportar los gobernadores, a través de sus legisladores, para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) antes de los comicios de 2027. Distintos especialistas consideran que ese cambio en las reglas electorales le daría más chances al oficialismo, ante una posible fragmentación del voto opositor entre distintas coaliciones electorales.

Karina Milei y Santilli ya asistieron a otra inauguración ligada al régimen de inversiones en Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, un dirigente cercano a Sergio Massa. El jueves, ambos volverán a compartir una actividad con Caputo en las Rondas de Negocios RIGI, que se realizarán en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe.

El encuentro reunirá a grandes empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pequeñas y medianas empresas y cámaras empresariales para promover oportunidades y proyectos de inversión.

La reaparición de Milei en la agenda interna ocurre mientras la Casa Rosada mantiene silencio tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, donde el Presidente había respaldado abiertamente a la extrema derecha. El Poder Ejecutivo aún no reconoció el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) ni emitió una declaración oficial.

Raul Jalil con Javier Milei y Toto Caputo en Argentina Week
Raúl Jalil y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Milei reunió a su gabinete y advirtió que no se apartará “ni un milímetro” del programa económico, pese a las señales de alerta. Durante ese encuentro no hubo referencias a los comicios en el país vecino.

El próximo sábado, Milei viajará a Neuquén para participar de la inauguración del auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. La pastora de esa congregación es la senadora Nadia Márquez, una de las dirigentes más valoradas por el núcleo libertario. La legisladora es uno de los nombres para presidir la Comisión de Acuerdos del Senado, después del fallecimiento del senador riojano Juan Carlos Pagotto.

La primera escala de la recorrida nacional fue Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a mediados de septiembre. Aquel viaje se realizó antes de la partida presidencial a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y, posteriormente, a París para la Argentina Week.

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