La decisión de Alpine que podría complicar el final de la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la Fórmula 1 

Pierre Gasly reconoció que Alpine no planea realizar mejoras en el A526 de cara al final de la temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Alpine no incorporará más actualizaciones en el monoplaza de Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el tramo final de la temporada 2026 de Fórmula 1, según adelantó el piloto francés tras el Gran Premio de Estados Unidos, disputado el domingo en Austin. El equipo de Enstone alcanzó, de acuerdo con su evaluación, el límite de recursos disponible para la campaña y concentrará sus esfuerzos en sacar el mayor rendimiento posible al paquete actual.

“Si yo fuera el director financiero, pueden estar seguros de que llevaría todas las mejoras que pudiera hasta el final del año”, afirmó Pierre Gasly entre risas en declaraciones recogidas por Motorsport.com. Luego explicó que el panorama interno de la escudería apunta a un cierre anticipado del programa de evolución técnica. “Creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Este es el auto que tendremos hasta el final del año”, señaló el francés sobre el A526 de Alpine.

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La confirmación llega antes del Gran Premio de Ciudad de México, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La cita será la primera de las cinco carreras que quedan en el calendario y pondrá a prueba la capacidad del equipo para sostener su rendimiento sin piezas nuevas frente a rivales que todavía pueden introducir modificaciones en sus autos.

La Fórmula 1 opera bajo un límite de gastos que obliga a las escuderías a distribuir sus recursos entre el desarrollo del auto de la temporada en curso y la preparación del siguiente proyecto. En ese escenario, Gasly expuso que la decisión de Alpine responde tanto a la cercanía del techo presupuestario como a una medida estratégica.

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Alpine marcha en la sexta posición en el campeonato de constructores (@briatoreflavio)

El equipo francés, cuya estructura tiene base en Enstone, deberá afrontar las últimas competencias con el mismo paquete técnico que utilizó en Austin. Eso implica que el margen de progreso dependerá de la puesta a punto, la adaptación a cada circuito, la estrategia de carrera y la ejecución de los pilotos, más que de novedades aerodinámicas o mecánicas. La situación adquiere relevancia para Franco Colapinto, quien comparte la alineación con Gasly. El argentino y su compañero deberán buscar resultados con un coche que, según admitió el francés, ya no tendrá incorporaciones previstas hasta el cierre del campeonato.

La falta de actualizaciones no supone que el equipo deje de trabajar sobre el rendimiento de cada fin de semana, aunque sí reduce las posibilidades de corregir con piezas nuevas las limitaciones que aparezcan en pista. En las próximas fechas, las decisiones de configuración y el comportamiento del auto bajo distintas condiciones adquirirán mayor peso.

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Alpine pasó buena parte del año en disputa con Racing Bulls por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Esa batalla, sin embargo, se volvió más difícil en las últimas fechas. Tras la carrera en el Circuito de las Américas, la estructura de Faenza quedó con una ventaja de 33 puntos sobre el equipo de Enstone.

Gasly reconoció la distancia, aunque evitó dar por terminada la posibilidad de un cambio en la tabla. Con cinco competencias por delante, recordó una experiencia de 2024 para sostener que una carrera con condiciones cambiantes puede modificar el balance de una temporada.

“Quedan cinco carreras. Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible”, sostuvo. El piloto evocó el Gran Premio de San Pablo de hace dos años, cuando los dos autos de Alpine terminaron en el podio en una jornada marcada por la lluvia en Interlagos.

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“Recuerdo que en 2024 tuvimos un año terrible y llegamos a Brasil. De repente, tuvimos a los dos Alpine en segundo y tercer lugar. Por ahora todavía podemos soñar”, expresó. El antecedente no modifica la diferencia actual, pero muestra por qué el equipo buscará aprovechar escenarios de alta variabilidad, como la lluvia, los abandonos o las estrategias alternativas. Sin evoluciones técnicas previstas, Alpine necesitará capitalizar cada oportunidad que surja durante las carreras restantes.

En Austin, Gasly finalizó décimo y sumó un punto para Alpine. El resultado tuvo un valor adicional porque su coche sufrió daños en las primeras vueltas después de un contacto con el Haas de Oliver Bearman. El francés cruzó la meta a ocho segundos del Racing Bulls de Liam Lawson, aunque consideró que el impacto inicial alteró la carrera. Según detalló, el toque arrancó una parte relevante del lado derecho del piso, tanto en la zona delantera como en el sector central. Franco Colapinto, por su parte, debió abandonar la carrera.

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“Fue una pena el contacto con Ollie. Fue un toque pequeño, pero se desprendió una pieza bastante grande del lado derecho del piso”, explicó. El piloto estimó que esa pérdida le costó cerca de 10 puntos de carga aerodinámica, un elemento que afectó el comportamiento del auto durante la prueba. No obstante, indicó: “No creo que hubiéramos podido conseguir más de lo que logramos, así que podemos estar satisfechos”.

El francés dejó abierta la incógnita sobre lo que podría haber ocurrido sin ese daño. “Me habría gustado saber qué era posible frente a Liam sin esos desperfectos. Nunca lo sabremos”, afirmó.

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Con México como próxima escala, Alpine inicia un tramo de cinco carreras sin novedades en el A526 y con la necesidad de reducir la distancia frente a Racing Bulls mediante la ejecución en pista.