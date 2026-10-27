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Batalla por Yemen: los ataques de las Fuerzas Armadas en Taiz contra unidades de los rebeldes hutíes

La coalición militar liderada por Arabia Saudí anunció la interceptación y destrucción de dos misiles balísticos lanzados hacia Riad por los milicianos respaldados por el régimen de Irán

Las Fuerzas Armadas Yemeníes publican un vídeo que muestra ataques en Taiz
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Las Fuerzas Armadas yemeníes publicaron este lunes un video que, según afirmaron, mostraba ataques contra objetivos hutíes en Taiz, Yemen.

La guerra en Yemen, que ha provocado una crisis humanitaria, comenzó en 2014 cuando los hutíes expulsaron al gobierno reconocido internacionalmente de la capital del norte, lo que dio lugar a una intervención militar liderada por Arabia Saudita.

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La coalición militar liderada por Arabia Saudí en el Yemen anunció este martes la interceptación y destrucción de dos misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes hacia Riad, en una nueva jornada de hostilidades en la que los insurgentes aseguraron haber atacado una estratégica refinería en el este del reino.

A través de un breve comunicado difundido por redes sociales, la alianza militar confirmó la neutralización de ambos proyectiles disparados contra la capital saudí, sin que hasta el momento consten víctimas ni daños materiales.

El anuncio de la coalición se produjo poco después de que el portavoz militar del movimiento insurgente yemení, Yahya Sarea, afirmara que las fuerzas hutíes habían alcanzado con un misil balístico la refinería de Ras Tanura, una de las principales instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la provincia Oriental saudí.

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Según Sarea, el ataque rebelde provocó grandes incendios en el complejo petrolífero, un extremo que no ha sido confirmado por las autoridades saudíes.

Esta nueva operación tiene lugar en pleno recrudecimiento de las acciones rebeldes con drones y misiles contra instalaciones civiles y energéticas saudíes, así como contra la provincia de Aden, sede provisional del Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente.

La coalición informó en la víspera de una “operación cualitativa” para neutralizar amenazas, en la que su fuerza aérea destruyó cinco túneles de almacenamiento de misiles balísticos, cuatro plataformas de lanzamiento y un depósito de armamento, además de cortar vías de suministro y atacar concentraciones de tropas en los frentes de combate en Yemen.

Una imagen de satélite muestra el humo que se eleva desde el centro de distribución de Saudi Aramco, tras lo que la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen calificó como ataques de los hutíes yemeníes, alineados con Irán, en Abha Bulk, Arabia Saudí, en esta imagen facilitada obtenida por Reuters el 8 de septiembre de 2026. NASA WORLDVIEW/Imagen facilitada a través de REUTERS
Una imagen de satélite muestra el humo que se eleva desde el centro de distribución de Saudi Aramco, tras lo que la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen calificó como ataques de los hutíes yemeníes, alineados con Irán, en Abha Bulk, Arabia Saudí, en esta imagen facilitada obtenida por Reuters el 8 de septiembre de 2026. NASA WORLDVIEW/Imagen facilitada a través de REUTERS

Por su parte, los insurgentes acusaron recientemente a Riad de haber llevado a cabo más de 3.000 ataques en territorio yemení y de provocar la muerte de más de 560 civiles desde principios de septiembre, coincidiendo con la ofensiva ‘Amanecer del Yemen’ lanzada por las fuerzas leales al Gobierno reconocido.

El conflicto civil en el Yemen estalló a finales de 2014 con la toma de Saná a manos de los hutíes y la posterior intervención militar de la alianza árabe en 2015.

Aunque en 2022 la ONU medió una tregua que abrió un largo periodo de relativa calma, el entendimiento saltó por los aires a finales de agosto pasado tras una ofensiva insurgente en el oeste del país, respondida por la campaña militar gubernamental y los intensos bombardeos de la aviación saudí.

(Con información de Reuters y EFE)

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