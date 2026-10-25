Ver Barcelona vs Real Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa: los peligros ocultos de buscar partidos gratis

Durante encuentros importantes, varias páginas piratas ofertan transmisiones sin costo con el objetivo de atraer a más víctimas. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

El partido entre Barcelona y Real Madrid por La Liga española moviliza a fanáticos de todo el mundo, que buscan seguir cada jugada en vivo desde el celular, la computadora o un televisor, pero algunos pueden cometer el error de recurrir a páginas o aplicaciones piratas como Fútbol Libre o Roja Directa.

La promesa de ver el encuentro sin pagar puede derivar en diferentes problemas: enlaces que redirigen a sitios desconocidos, archivos para descargar y aplicaciones que solicitan permisos ajenos a su función.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que estas prácticas pueden exponer datos personales, cuentas bancarias y el funcionamiento de los dispositivos.

Qué peligros hay al descargar una aplicación fuera de las tiendas oficiales

Muchas plataformas piratas invitan a instalar una aplicación para acceder a una señal de televisión, evitar anuncios o habilitar una supuesta reproducción en alta definición. Esos archivos suelen llegar desde enlaces directos, tiendas alternativas o ventanas emergentes que imitan la apariencia de servicios conocidos.

Solo se deben descargar aplicaciones de Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Ante esto, INCIBE sugiere descargar aplicaciones solo desde Google Play o App Store. Estas plataformas cuentan con procesos de revisión y pueden retirar programas detectados como dañinos.

La descarga de una app desde una fuente no oficial eleva el riesgo de instalar software malicioso, incluso si el archivo se presenta como una herramienta para ver fútbol.

PUBLICIDAD

Cómo una aplicación pirata puede secuestrar archivos

Una de las amenazas es el ransomware, un tipo de programa malicioso que impide el acceso a fotografías, documentos u otros archivos almacenados en el dispositivo. Luego aparece un mensaje que exige un pago a cambio de una supuesta recuperación de la información.

Un virus puede robar archivos personales y solicitar pagos para su recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Para reducir el impacto de un ataque, INCIBE aconseja realizar copias de seguridad periódicas en servicios de almacenamiento en la nube o dispositivos externos.

Además, una copia de seguridad permite recuperar información si el celular resulta afectado por malware, se pierde o deja de funcionar.

Por qué el teléfono puede volverse lento y mostrar anuncios invasivos

Los sitios que ofrecen transmisiones no autorizadas suelen incluir varios anuncios, ventanas emergentes y redirecciones. Algunos enlaces llevan a páginas que piden activar notificaciones, instalar extensiones o aceptar condiciones sin explicar con claridad qué datos recopilan.

PUBLICIDAD

Los programas piratas muestran anuncios sobre la transmisión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, si después de instalar una aplicación el teléfono se ralentiza o empieza a mostrar publicidad fuera de la plataforma, puede tratarse de un programa diseñado para dirigir tráfico a determinadas páginas.

Esas redirecciones pueden buscar ingresos publicitarios, recopilar información del usuario o conducir a nuevas descargas. Los anuncios inesperados y la pérdida de rendimiento pueden ser señales de una aplicación de dudosa procedencia.

Cómo ciberdelincuentes pueden robar las contraseñas

El phishing suele asociarse con correos o mensajes que simulan provenir de bancos, redes sociales o servicios de streaming. Sin embargo, hay aplicaciones maliciosas capaces de registrar las pulsaciones que una persona realiza en la pantalla. Esta práctica se conoce como keylogger.

PUBLICIDAD

Con ese registro, un atacante puede capturar usuarios, contraseñas y otros datos introducidos en el celular. El riesgo aumenta si el dispositivo se utiliza para acceder al correo electrónico, redes sociales, billeteras virtuales o cuentas bancarias.

Activos financieros están en peligro si se usan alternativas piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de instalar una app, conviene revisar sus valoraciones, buscar referencias de medios especializados y verificar quién la desarrolla. Un servicio para ver un partido no debería requerir acceso a credenciales, contactos o información financiera.

Qué riesgo implica autorizar el acceso a los SMS del teléfono

Algunos bancos envían códigos de verificación por mensaje de texto para confirmar transferencias, pagos o cambios de contraseña. Si una aplicación tiene permiso para leer los SMS, puede acceder al contenido de esos mensajes y obtener códigos de un solo uso.

PUBLICIDAD

Ese acceso puede facilitar operaciones fraudulentas cuando los delincuentes cuentan con las credenciales de una cuenta. Por eso, INCIBE sugiere comprobar los permisos solicitados antes de completar una instalación.

Una aplicación de transmisiones deportivas no necesita leer mensajes, usar la cámara, acceder a la ubicación ni consultar la lista de contactos. Si los permisos no guardan relación con la función ofrecida, hay que desinstalar la aplicación.