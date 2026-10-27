El romance entre Tom Brady y una reconocida supermodelo: el detalle de su vida que los unió

Tom Brady estaría en pareja con la modelo Candice Swanepoel (REUTERS/Eduardo Munoz)

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La relación entre Tom Brady y Candice Swanepoel habría comenzado de forma reservada en Miami y ya llevaría varios meses, según confirmaron fuentes cercanas de la pareja a la revista People. El ex mariscal de campo de la NFL, de 49 años, y la supermodelo sudafricana, de 38, no hicieron declaraciones públicas ni respondieron a los pedidos de comentarios sobre el vínculo.

La información surgió después de que Us Weekly informara que ambos estaban juntos. Luego, fuentes consultadas por People señalaron que Brady y Swanepoel “han estado saliendo desde hace un tiempo” y que comparten buena parte de su rutina en Miami, ciudad en la que los dos residen.

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El bajo perfil aparece como una de las características de esta relación. Una persona cercana a la modelo afirmó que Swanepoel fue “muy reservada y selectiva” al momento de contarle a su entorno sobre el romance. Según esa versión, ambos procuraron evitar las apariciones públicas durante sus encuentros. Fuentes citadas por People indicaron que Tom Brady y Candice Swanepoel habrían iniciado su relación a comienzos del verano de 2026, tras coincidir a través de amigos en común. Los dos formaban parte de círculos sociales similares en Miami antes de que el vínculo tomara una dimensión sentimental.

La cercanía geográfica facilitó el contacto. “Ambos viven en Miami, por lo que es muy conveniente”, afirmó una fuente al medio estadounidense. La misma persona sostuvo que pasan mucho tiempo juntos, aunque mantienen sus encuentros fuera de la exposición habitual que rodea a dos figuras conocidas en el deporte, la moda y el entretenimiento.

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Candice Swanepoel comenzó una relación amorosa con la ex estrella de la NFL Tom Brady (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro informante dijo que la pareja encontró lugares donde puede compartir tiempo con mayor privacidad. De acuerdo con ese relato, la dinámica diaria de ambos en la ciudad les permite sostener una rutina más alejada de las cámaras y de la atención pública.

La noticia se conoció pocos días después de que Candice Swanepoel participara en el desfile de Victoria’s Secret. La modelo, que consolidó su proyección internacional a partir de su trabajo con esa firma, evitó hacer referencias al tema en sus redes sociales y en apariciones públicas recientes.

Las fuentes también señalaron que Brady y Swanepoel encontraron un punto de cercanía en su condición de padres. El e xjugador tiene tres hijos: Jack, fruto de su relación con la actriz Bridget Moynahan, y Benjamin y Vivian, a quienes tuvo con la modelo brasileña Gisele Bündchen. Swanepoel es madre de dos hijos, Anacan y Ariel, nacidos durante su relación con el modelo Hermann Nicoli.

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Según una persona de su entorno, la modelo valora que Brady también tenga responsabilidades familiares y que comprenda el peso que la crianza tiene en su vida cotidiana. “Los hijos de ella son más chicos, así que gran parte de su vida gira alrededor de ellos. Le gusta que Tom también sea padre”, indicó la fuente. El mismo testimonio agregó que ambos están “muy enfocados en sus hijos”.

Candice Swanepoel fue una de las principales figuras del último desfile de Victoria's Secret (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cuidado físico y el interés por una rutina saludable también habrían contribuido a la afinidad. Las personas consultadas por People describieron a los dos como personas atentas a la actividad física y a los hábitos vinculados al bienestar. Brady mantuvo esa disciplina como parte central de su carrera deportiva, mientras que Swanepoel desarrolló su trayectoria profesional en la industria de la moda.

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Una fuente sostuvo que la modelo aprecia compartir ese estilo de vida con la persona que está conociendo. También afirmó que Brady se mostró atento y que procura que el tiempo que pasan juntos tenga un carácter especial.

La vida sentimental de Tom Brady estuvo bajo observación desde su separación de Gisele Bündchen, con quien estuvo casado durante 13 años. La pareja confirmó su divorcio en octubre de 2022, luego de una relación que había comenzado en 2006 y que se convirtió en una de las más seguidas del deporte y la moda internacional.

Después de la ruptura, Brady fue vinculado en versiones de prensa con otras figuras públicas, entre ellas la modelo Irina Shayk. Ninguna de esas historias alcanzó una confirmación pública por parte del exdeportista comparable a la información divulgada ahora por fuentes cercanas a Swanepoel.

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Tom Brady marcó una era en la NFL (REUTERS/Andreas Gebert/File Photo)

La relación con Bündchen marcó un período relevante en la vida pública del exjugador. Ambos formaron una familia junto a Benjamin y Vivian mientras Brady continuaba su carrera en la NFL, primero con los New England Patriots y luego con los Tampa Bay Buccaneers.

Brady anunció su retiro definitivo del fútbol americano profesional en febrero de 2023. Desde entonces, combinó actividades vinculadas a los negocios, compromisos familiares y su incorporación a la televisión como comentarista deportivo.