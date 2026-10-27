Murió Coco, el histórico chofer de Moria Casán: el llanto de la conductora al enterarse en vivo

En medio de la emisión de su programa, Moria Casán interrumpió la sección de cocina para despedirse de su chofer de toda la vida y dejó caer algunas lágrimas (La Mañana con Moria – El Trece)

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En plena emisión matutina, una inesperada noticia atravesó a Moria Casán y la llevó a detener por unos minutos la dinámica habitual de La Mañana con Moria (El Trece). La conductora recibió al aire la confirmación de la muerte de Fernando “Coco” Shedden, quien fue su chofer durante gran parte de su vida, y quedó frente a una despedida cargada de recuerdos, distancia y afecto. Aunque hacía tiempo que estaban separados por distintos conflictos, la diva dejó en claro que el vínculo no había perdido importancia para ella.

Visiblemente conmovida, hizo una pausa y anticipó que debía comunicar algo doloroso. “Tengo que dar una noticia muy triste, pero la vida es esto. Lamento tanto”, expresó, antes de revelar quién había fallecido. “Me acaba de avisar mi asistente Galito que falleció Coco, el que fue mi chofer toda mi vida”, contó. La frase resumió la extensión del vínculo que habían mantenido y el lugar que Shedden ocupó durante distintas etapas de su recorrido personal y profesional.

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Después de confirmar la muerte, la conductora se dirigió directamente a su exchofer y le dedicó unas palabras. “Querido Coco, te doy un beso a pesar de la distancia y que estábamos separados. Este último tiempo, a través de la serie, nos permitió un poco reunirnos”, manifestó. De esa manera, recordó que una producción basada en su vida les permitió recuperar cierto contacto después de un período marcado por la falta de comunicación.

Coco, el exchofer de Moria Casán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moria también habló sobre la importancia que Shedden tuvo en su historia. “El personaje de él fue tan importante en mi vida. Después nos peleamos, en realidad nos separamos. Él tuvo problemas con su adicción que lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros”, relató. “Estuvo preso porque su adicción a la droga hizo que se convirtiera en una especie de narcomenudeo. Lo agarraron con droga”, contó. El recuerdo estuvo vinculado con uno de los períodos más complejos de la vida de Shedden y con las situaciones que llevaron a que ambos se distanciaran.

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En ese momento, Moria recordó que intentó ayudarlo para que pudiera atravesar aquella situación. “Al principio le pagué el abogado para que saliera de la cárcel. Salió y volvió a recaer”, explicó. “Solo decirle que lo quiero, que pasé muy buenos años con él y que lamento que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él”, expresó. La frase reflejó el dolor que le provocó la noticia y, al mismo tiempo, la mirada que tenía sobre las decisiones que Shedden tomó durante su vida.

La conductora volvió a referirse a las circunstancias de la muerte y al tiempo que habían pasado alejados. Sin embargo, no dejó que los conflictos fueran lo único que definiera el vínculo y rescató los años en los que él la acompañó. En su relato, la relación apareció como una parte significativa de su historia, con momentos de cercanía, dificultades y una separación que no borró los recuerdos compartidos.

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Entre lágrimas, la conductora recordó su vínculo con quien fue su chofer por años (Captura de video)

Antes de cerrar su despedida, Moria destacó la posibilidad de haber retomado el diálogo en el último período. “Te quiero, Coco, y me encanta que hayamos podido charlar en la última época”, expresó. Sus palabras estuvieron relacionadas con el acercamiento que se produjo a partir de la serie basada en su vida, una instancia que les permitió volver a conversar después de tanto tiempo.

El fallecimiento de Shedden ocurrió en un contexto en el que el vínculo con Moria había vuelto a aparecer públicamente a través de esa producción. La conductora reconoció que los años compartidos habían dejado una marca y que, incluso después del distanciamiento, seguía teniendo cariño por quien fue su chofer durante gran parte de su vida. Frente a las cámaras, pudo hablar de esa relación sin ocultar los conflictos ni dejar de mencionar los momentos de compañía.

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Así, la emisión de La Mañana con Moria quedó atravesada por el recuerdo de Fernando “Coco” Shedden. Moria comunicó su muerte, repasó las circunstancias que los alejaron y recordó la oportunidad de volver a hablar con él durante los últimos tiempos. Con una despedida cargada de afecto, la conductora cerró su mensaje: “Te quiero, Coco”.