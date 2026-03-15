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Antes de tirar a la basura los dispositivos viejos, piénsalo dos veces; así puedes sacarles provecho

Es posible recuperar archivos personales de iPods, cámaras digitales y otros aparatos; además, existen formas responsables de deshacerse de ellos

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Es común que en en el hogar hayan aparatos ocultos en un cajón que llevan años sin uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de descartar cualquier dispositivo viejo como un simple residuo o echarlo a la basura, conviene considerar su potencial para recuperar archivos personales valiosos y minimizar el daño ambiental generado por los residuos tecnológicos.

Más que un asunto de nostalgia, la reutilización y el reciclaje de aparatos como iPod, teléfonos básicos, reproductores MP3 y cámaras digitales ofrecen soluciones concretas para la gestión responsable de tecnología en el hogar y para la protección del ambiente.

El reciclaje y la correcta gestión de estos dispositivos representan más que una solución doméstica: pueden evitar que compuestos nocivos como plomo, mercurio y cadmio terminen en vertederos o cauces de agua.

Estos materiales, comunes en teléfonos, computadoras y electrodomésticos, poseen la capacidad de infiltrarse en el suelo y contaminar el agua, con consecuencias negativas tanto para los ecosistemas como para la salud de las comunidades humanas.

Cómo recuperar archivos personales y prolongar la utilidad de los dispositivos

Recuperar archivos personales de iPod,
Recuperar archivos personales de iPod, reproductores MP3 y otros aparatos preserva música e imágenes valiosas en formato digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, reproductores y cámaras digitales antiguos aún resguardan música almacenada desde CD originales, fotografías y otros documentos digitales que resultan irremplazables.

Para quienes buscan recuperar esta información, dispositivos como los iPod y los modelos iniciales de reproductores MP3 requieren el uso de programas especializados.

Opciones como iExplorer, iMazing o TouchCopy permiten localizar y copiar archivos de audio, listas de reproducción y grabaciones cuya única copia puede estar en el interior del aparato.

Otros reproductores y cámaras ofrecen una extracción más directa de archivos. Solo hay que conectarlos a una computadora, donde suelen ser reconocidos como discos duros externos y posibilitan la transferencia manual de información desde el sistema de archivos.

Qué considerar antes de traspasar archivos de dispositivos viejos

La correcta extracción de datos
La correcta extracción de datos de aparatos antiguos requiere el uso de cables, adaptadores y software compatible con cada modelo específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso previo indispensable es localizar los cables y adaptadores correctos, pues la variedad, USB, FireWire y clavijas específicas de la época, exige identificar el modelo exacto antes de intentar la descarga.

Además, la evolución tecnológica ha introducido nuevos estándares, como el puerto USB-C, y en estos casos suele requerirse un adaptador o hub compatible para conectar el dispositivo antiguo.

Una vez transferidos los archivos personales, el respaldo digital garantiza su seguridad ante pérdidas o daños. Plataformas como Google Drive y OneDrive permiten almacenar y organizar música, imágenes y documentos en la nube, brindando acceso desde cualquier lugar y reforzando la protección de estos recuerdos y archivos únicos.

De qué forma darle un segundo uso a aparatos viejos antes del reciclaje

La reparación de dispositivos antiguos
La reparación de dispositivos antiguos prolonga su vida útil y contribuye al mercado creciente de tecnología retro y nostálgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el contenido se encuentra asegurado, la vida útil de los dispositivos puede ser extendida mediante tareas de restauración o reparación. La red ofrece tutoriales y algunos fabricantes conservan manuales digitales en sus sitios web para cada modelo.

Páginas como Manuals Online o ManualsLib centralizan estos recursos, simplificando el reacondicionamiento de aparatos que parecían condenados al olvido.

Asimismo, existe un interés en la compraventa de dispositivos retro. Muchos usuarios están dispuestos a adquirir aparatos en buen estado, tanto por su funcionalidad específica como por el atractivo de la nostalgia tecnológica. De modo que la venta se presenta como una alternativa, siempre que el aparato conserve condiciones operativas.

Cómo reciclar de forma responsable dispositivos viejos

La gestión responsable de residuos
La gestión responsable de residuos tecnológicos minimiza la exposición a sustancias tóxicas y apoya la economía circular en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos en que la degradación del dispositivo impide cualquier reutilización, el reciclaje en centros autorizados cobra protagonismo. Esta práctica no solo previene la dispersión de materiales tóxicos en el ambiente, sino que permite recuperar metales preciosos como oro, plata y cobre.

El aprovechamiento de estos componentes reduce la extracción de recursos naturales, contribuye al ahorro de energía y a una disminución de la huella de carbono asociada a la industria electrónica.

De esta forma, con un reciclaje responsable es posible disminuir los riesgos asociados la exposición a estas sustancias, que puede provocar enfermedades graves y afectar el desarrollo de las personas.

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