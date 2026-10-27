Paraguay busca cerrar antes de fin de año la negociación con Brasil por la energía de Itaipú

Vista de la represa hidroeléctrica de Itaipú desde el lado paraguayo (REUTERS/César Olmedo/Archivo)

Guardar

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su expectativa de que las negociaciones con Brasil por la venta de energía de la represa de Itaipú se cierren antes de que termine el año, en un contexto marcado por la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del país vecino.

La represa binacional, una de las más grandes del mundo, abastece cerca del 90% del mercado eléctrico paraguayo y el 7% del brasileño.

PUBLICIDAD

“El camino está bastante allanado. Ahora es simplemente encontrar un momento donde podamos sentarnos y ya, de alguna manera, planear los siguientes pasos y tratar de cerrar (la negociación), obviamente, antes de fin de año”, declaró Peña ante periodistas al referirse al estado de las conversaciones bilaterales.

El mandatario paraguayo calificó la segunda vuelta electoral en Brasil, en la que Lula se impuso al senador Flávio Bolsonaro, como “un evento político de enorme relevancia” para la región, para el Mercosur —bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y para su propio país, vecino del gigante sudamericano.

PUBLICIDAD

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a su par de Brasil, Lula da Silva (EFE/Andre Borges/Archivo)

En esa línea, señaló que ambas naciones mantienen “una agenda pendiente amplia en el proceso de integración”, que abarca, entre otros puntos, la construcción de puentes binacionales y la negociación del Anexo C del tratado fundacional de la represa, iniciada en octubre de 2023 pero con avances lentos debido a diferencias entre los gobiernos.

El Anexo C, cuya revisión quedó pendiente desde agosto de 2023 —cuando se cumplieron 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú—, establece que cada país tiene derecho a la mitad de la energía generada por la hidroeléctrica. Sin embargo, aclara que si una de las partes no utiliza su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

PUBLICIDAD

Paraguay impulsa desde hace años una modificación de ese apartado, al considerar que vende su excedente energético a Brasil a un precio muy por debajo del valor de mercado y que podría exportarlo a otros países en condiciones más competitivas.

La semana pasada trascendió que Crusoe Energy, desarrollador de infraestructura de inteligencia artificial (IA), levantará en Paraguay, junto a la empresa local Araico, su primer centro de datos en América Latina, en las inmediaciones de Itaipú, que cuenta con una potencia instalada de 14.000 MW.