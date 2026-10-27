Nuevo incidente en el estrecho de Ormuz: el régimen de Irán dijo que un petrolero se incendió tras chocar con minas submarinas

Un hombre observa el mar mientras una pequeña embarcación pasa frente a buques de carga anclados en el estrecho de Ormuz, el sábado 24 de octubre de 2026, en Bandar Abbas, Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

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La Armada de Irán afirmó este martes que un petrolero sufrió daños y se incendió tras chocar con minas navales en una “zona prohibida” del estrecho de Ormuz. Es el último de una serie de incidentes que Teherán atribuye a sus propias minas.

“Hace unas horas, un petrolero infractor que había apagado sus sistemas de rastreo e intentaba atravesar una zona prohibida e insegura en el este del estrecho de Ormuz chocó contra minas navales y sufrió daños y un incendio”, dijo la Armada, según la televisión estatal. No identificó el buque, su bandera ni su propietario, y tampoco informó sobre víctimas ni sobre el alcance de los daños.

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La fuerza naval sostuvo que el estrecho “permanece cerrado” y es inseguro para los buques que lo atraviesen sin coordinación previa, y pidió a las embarcaciones que acuerden su paso con las Fuerzas Armadas iraníes.

Según el subcomandante de Operaciones de la Armada, Farhad Fatahi, que habló el domingo con la agencia IRNA, la Armada se ocupa del este de Ormuz, el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico. La Guardia Revolucionaria, en cambio, controla el propio estrecho y el golfo Pérsico.

En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria informó de al menos 15 incidentes marítimos. En cuatro dijo que atacó buques, y en los otros once afirmó que las embarcaciones chocaron con sus minas, según EFE.

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Una serie de incidentes

Un petrolero arde tras chocar con una mina en el estrecho de Ormuz, el 18 de octubre, según Irán, que dice que intentaba cruzar sin su autorización. Desde el inicio de la guerra, Teherán trata de mantener el bloqueo (Europa Press)

El 10 de octubre, la Guardia Revolucionaria dijo que un superpetrolero se incendió al chocar con una mina cuando intentaba salir del estrecho por una ruta no autorizada. El 18 de octubre, afirmó que dos petroleros, con cerca de dos millones de barriles cada uno, se incendiaron tras chocar con minas, y el 20 de octubre volvió a decir que dos buques quedaron en llamas e inmovilizados en el sur del estrecho. Ese día, el organismo británico UKMTO informó de un incidente que involucraba a un petrolero y fuerzas militares a unos 225 kilómetros de Duqm, en Omán.

Octubre fue el peor mes para los ataques contra el transporte marítimo en Ormuz y las aguas cercanas, según un centro de estudios de Washington que lleva el registro desde 2017, citado por Reuters.

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Dos versiones sobre el tránsito

Irán trata de mantener el bloqueo de Ormuz desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Washington sostiene que logró restablecer el tránsito y que el comercio de petróleo en la región ya superó los niveles previos al conflicto. El Mando Central estadounidense dijo que unos 400 buques mercantes cruzaron el estrecho la semana pasada.

Según la firma Kpler, las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que incluyen las rutas alternativas por el mar Rojo y Omán, superaron en la semana al 18 de octubre los niveles anteriores a la guerra.

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Otras cifras apuntan en otra dirección. ANZ Research, citada por Reuters, estimó que los flujos por Ormuz están en apenas el 60% de lo habitual, y que las exportaciones de crudo del Golfo cayeron por cuarta semana consecutiva.

El incidente se produce mientras funcionarios de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán dialogan con Irán en Teherán para evitar que se reanude la guerra, y con el Brent cerca de 115 dólares, cerca de su máximo de seis meses.