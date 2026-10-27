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Así es la función de YouTube para comprar productos de videos en tiempo real

La audiencia global dedicó más de 40.000 millones de horas a ver contenidos vinculados a compras durante 2025

Amazon y YouTube implementaron sistemas de reconocimiento de imágenes para permitir la compra de productos en tiempo real durante la reproducción de videos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Amazon y YouTube implementaron sistemas de reconocimiento de imágenes para permitir la compra de productos en tiempo real durante la reproducción de videos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Al estar viendo una serie o un video es normal que aparezcan productos o referencias que a algunos usuarios les gustaría comprar, por eso las plataformas de streaming han creado herramientas que permiten hacerlo en tiempo real.

Tanto Amazon como YouTube cuentan con sistemas de reconocimiento de imágenes que identifican estas opciones y es posible comprar productos sin tener que dejar de disfrutar lo que se está viendo.

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Qué es y cómo funciona YouTube Shopping

Esta herramienta integra funciones de comercio electrónico dentro de los videos, los shorts y las transmisiones en vivo de la plataforma. Permite a creadores y marcas etiquetar productos para que los espectadores accedan a detalles de compra sin abandonar el contenido que están viendo.

La función se conecta con Google Merchant Center, lo que permite sincronizar de forma automática el inventario de productos de una marca. Para activarla, es necesario vincular la cuenta de Merchant Center con el canal de YouTube desde la sección “Crecimiento” y luego etiquetar los productos dentro de YouTube Studio, tanto en videos publicados como en transmisiones en vivo.

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YouTube Shopping amplió su programa de afiliados a México y Argentina en junio de 2026 mediante un acuerdo con Mercado Libre. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)
YouTube Shopping amplió su programa de afiliados a México y Argentina en junio de 2026 mediante un acuerdo con Mercado Libre. (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI - ARCHIVO)

Entre las ventajas se encuentra la reducción de la fricción en el proceso de compra, ya que el usuario completa la transacción sin salir de la plataforma, y el aprovechamiento del formato audiovisual para mostrar productos en contexto, a través de demostraciones o reseñas que refuerzan la confianza del comprador.

YouTube Shopping amplió en junio de 2026 su Programa de Afiliados a México y Argentina mediante una alianza con Mercado Libre. Bajo este esquema, cuando un creador etiqueta un producto en su contenido, la audiencia puede completar la compra sin interrumpir la reproducción del video.

A nivel global, los usuarios dedicaron más de 40.000 millones de horas a ver videos relacionados con compras durante 2025. En México, una encuesta de Kantar indica que el 84% de los usuarios considera que YouTube los ayuda a tomar mejores decisiones de compra, mientras que en Argentina, según una encuesta de Ipsos, el 87% de los consumidores que usan Google o YouTube en su proceso de compra tiende a volver a elegir la misma marca.

La plataforma redujo a 500 suscriptores el requisito de acceso al programa comercial e integró el etiquetado automático con inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)
La plataforma redujo a 500 suscriptores el requisito de acceso al programa comercial e integró el etiquetado automático con inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic)

Entre las mejoras recientes de la herramienta se incluye el etiquetado automático de productos mediante inteligencia artificial, la reducción del requisito mínimo de suscriptores a 500 para acceder al programa y la ampliación de la experiencia de compra a la pantalla de televisión.

Cómo funciona Shop the Show

Esta es una función que sincroniza la reproducción de Prime Video con la aplicación de compras. Mientras un usuario ve un título compatible, puede acceder a un catálogo de productos relacionados con lo que aparece en pantalla, sin pausar el contenido ni salir de la plataforma.

El sistema ofrece productos con licencia oficial, objetos coleccionables, ropa, accesorios y artículos de decoración inspirados en los personajes y los mundos de cada producción.

A diferencia de otros modelos que usan códigos QR o menús emergentes sobre la pantalla principal, esta versión apostó por el concepto de segunda pantalla: el televisor mantiene limpia la imagen y toda la interacción ocurre en el teléfono.

Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
La función Shop the Show de Prime Video conecta la pantalla del televisor con el teléfono para vender ropa, accesorios y objetos coleccionables de las series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función no requiere estar conectado a la misma red wifi del televisor: funciona incluso si se está viendo el contenido en casa de otra persona.

A diferencia de YouTube, esta herramienta está solamente habilitada en Estados Unidos, disponible en más de 8.000 títulos del catálogo de la app de streaming.

YouTube hará que sus videos consuman 30% menos de datos móviles

YouTube incorporará AV2 en su reproductor web a comienzos de 2027, un códec que busca reducir hasta 30% el consumo de datos sin afectar la calidad de imagen. Una hora de vídeo en alta definición podría pasar de 3 GB a 2,1 GB, mientras que en 4K bajaría de 7 GB a 4,9 GB.

El formato también admite más fotogramas por segundo, HDR y visualización de varios vídeos. YouTube aún no informó fechas para móviles o televisores inteligentes, donde la adopción dependerá de aplicaciones actualizadas y chips compatibles.

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