El inesperado encuentro entre el presidente del club de Paraguay y la fotógrafa tras el escándalo por un código de vestimenta

La fotógrafa censurada se encontró cara a cara con el presidente del club paraguayo

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El presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, y la fotógrafa Adriana Caballero se encontraron cara a cara en el programa Polémica en el Bar, de la televisión paraguaya, luego de la controversia que generó el anuncio de un código de vestimenta para periodistas y reporteros gráficos acreditados.

La disposición había despertado cuestionamientos entre trabajadores de prensa de Paraguay antes del partido entre Ameliano y Olimpia, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El comunicado establecía que los profesionales debían asistir con un estilo “sport elegante” y detallaba requisitos diferenciados para hombres y mujeres.

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Para los reporteros, se pedía evitar los shorts. En el caso de las mujeres, el texto prohibía las blusas escotadas, la exposición del ombligo y las calzas que no fueran negras o azul oscuro. La comunicación incluía ejemplos gráficos de prendas permitidas y no permitidas.

En ese contexto, Caballero sostuvo que el aviso no le llegó en forma privada. “Fue un comunicado en general, fue para todos. No es que me llegó a mí por privado”, expresó durante el intercambio televisivo. La fotógrafa contó que se enteró de la existencia del material a partir de un colega. “Un colega me mandó el flyer y me dijo: ‘Todo esto es tu culpa’ y yo me quedé como ‘¿En dónde me metí?’ Ahí fue donde vi todo y comenzaron las llamadas”, afirmó mientras la escuchaba antentamente del otro lado de la mesa el presidente del club.

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El código de vestimenta que presentó el club

La imagen de Caballero quedó asociada a la discusión luego de que circulara un video en el que se la veía con una remera y un jean durante una cobertura. Según explicó previamente, al levantar uno de sus brazos, la prenda dejó visible parte de su abdomen. La reportera gráfica señaló que los trabajadores acreditados reciben un chaleco que deben usar durante los partidos y que, hasta entonces, no existía una regulación de ese tipo sobre la ropa.

Durante el programa, Caballero también descartó tener un conflicto previo con la responsable de prensa de la institución. “Yo no tengo nada personal con la jefa de prensa. No tuvimos antecedentes muy grandes como para que salga esto ahora”, indicó.

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El diario paraguayo Crónica había atribuido la elaboración de la disposición a la jefa de prensa de Ameliano, Milena Olmedo. Melgarejo confirmó que la funcionaria intervino en la difusión de la pieza, aunque sostuvo que el club no contemplaba apartarla de su puesto. “La jefa de prensa ordenó que salga ese flyer. Hoy en día la jefa de prensa está de reposo. Yo creo que va a continuar en el cargo”, manifestó el presidente de la entidad.

Melgarejo añadió que el club no tenía previsto tomar medidas laborales contra la responsable de prensa. “Ameliano es una gran familia y en el ánimo nuestro no está el dejar sin trabajo a nadie. Yo creo que todos nos equivocamos y fallamos varias veces en el día, incluso”, señaló.

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El comunicado de Milena Olmedo, jefa de prensa de Sportivo Ameliano

Consultado sobre si el comunicado estuvo dirigido de forma específica hacia Caballero, el dirigente negó que su nombre hubiera sido mencionado dentro de la institución. “En el club nunca se le nombró a Adriana. Tampoco el comunicado me dijeron a mí que fue por Adriana, ¿verdad? Todo suposiciones”, dijo.

La fotógrafa había explicado que no tomó inicialmente el texto como un mensaje personal, aunque luego entendió que la medida se vinculaba con sus elecciones de vestimenta. “Estaba tranquilita y de la nada explotó todo”, había comentado al referirse a la repercusión posterior.

Durante el cruce en Polémica en el Bar, Melgarejo planteó que las autoridades de un club no deberían definir cómo deben vestirse los integrantes de los medios. “Me puede molestar o no la vestimenta, pero no soy la persona indicada para... O sea, yo creo que hay directores de medios que le van a decir a sus funcionarios, los periodistas, cómo se tienen que ir vestidos, si quieren, ¿verdad?”, sostuvo.

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También se refirió a la posibilidad de que organizaciones de trabajadores de prensa establezcan criterios para sus acreditados. “No creo que tenga que haber códigos de vestimenta, pero si está el Círculo de Periodistas, el Círculo de Fotógrafos y ellos dicen ‘nos gusta que así vayan vestidos a quienes le emitimos el carnet’, ya depende de ellos”, expresó.

Tras la reacción que generó el flyer, Sportivo Ameliano anuló la restricción de vestimenta para el partido ante Olimpia. El encuentro se disputó en Villeta y terminó con triunfo 3-2 del equipo visitante, que se impuso con goles de Gabriel Ávalos y un doblete de Richard Sánchez.

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