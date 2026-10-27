Apple lanzó iMac y MacBook Pro con el chip M6 y mantuvo los precios de los modelos anteriores

Apple presentó una nueva generación de iMac y MacBook Pro equipada con el procesador M6. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Apple presentó el 27 de octubre una nueva generación del iMac y del MacBook Pro de 14 pulgadas con su chip M6, y mantuvo los precios de los modelos anteriores. Las reservas abren el 28 de octubre y los equipos llegarán a los clientes a partir del 6 de noviembre.

El iMac de 24 pulgadas parte de USD 1.499 con un procesador de 10 núcleos y de USD 1.699 con uno de 12 núcleos, según el comunicado de la empresa. El MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 cuesta desde USD 1.999. Con descuento para estudiantes, bajan a USD 1.449, USD 1.599 y USD 1.899.

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Los precios iniciales coinciden con los de las versiones anteriores: el iMac con M4 y el MacBook Pro con M5. MacRumors precisó que ambos modelos de iMac incluyen 16 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento de serie.

El iMac de 24 pulgadas parte de USD 1.499 y el MacBook Pro de 14 pulgadas cuesta desde USD 1.999. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Las reservas se abrirán el miércoles 28 de octubre a las 10:10 de la mañana, hora del Pacífico de Estados Unidos, en la tienda en línea y la aplicación de Apple, en 35 países y regiones. Los envíos comienzan el viernes 6 de noviembre.

El M6, primer chip de 2 nanómetros de Apple

The Verge y TechRadar describen el M6 como el primer procesador de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros, una medida que indica el tamaño de los componentes del chip. Apple ya lo había estrenado en la Mac mini.

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Según Apple, la tarjeta gráfica del MacBook Pro con M6 es hasta un 30% más rápida que la del M5 en gráficos y hasta un 25% más rápida en tareas de inteligencia artificial. Para quienes vienen de un M1, la empresa afirma que la mejora llega a 11 veces en gráficos y 13 veces en IA.

El procesador M6 constituye el primer chip de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el iMac, Apple sostiene que el rendimiento en IA que se ejecuta en el propio equipo, sin enviar datos a servidores, es hasta cinco veces superior al del M4. Frente al iMac con procesador Intel más vendido, la compañía asegura que la velocidad sube hasta 18 veces. Son cifras de la empresa, sin pruebas independientes por ahora.

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El MacBook Pro promete hasta 24 horas de batería. Ambos equipos incorporan Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. El iMac suma una opción de conexión Ethernet de 2,5 gigabits, y las dos máquinas funcionan con macOS 27 y con Siri AI, el asistente de IA de Apple.

Un rediseño por fuera casi inexistente

The Verge señaló que el diseño del iMac parece prácticamente igual al anterior. Mantiene la pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas y los siete colores: azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata. MacRumors indicó que es la primera actualización del iMac en dos años.

Apple habilitó un plan de alquiler mensual por 36 meses para sus computadoras en Estados Unidos. (REUTERS/Abdul Saboor)

El MacBook Pro conserva la pantalla Liquid Retina XDR, con opción de vidrio antirreflejo, una cámara de 12 megapíxeles y seis altavoces.

Apple también ofrece un plan de alquiler en Estados Unidos: el iMac desde USD 28,99 al mes y el MacBook Pro desde USD 38,99, durante 36 meses y sin contar impuestos.

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Los lanzamientos llegan un día antes del evento “Pro and Tell” de Apple en Los Ángeles, previsto para el miércoles 28 de octubre, según Tom’s Hardware.