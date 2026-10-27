Nicole Neumann tomó distancia del conflicto con Fabián Cubero y Mica Viciconte: “Me arrepiento”

Nicole Neumann se sinceró sobre la polémica mediática relacionada con Fabián Cubero y Mica Viciconte, manifestando su postura de no responder públicamente para preservar la intimidad de sus hijas (Desayuno Americano - América)

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El vínculo entre Nicole Neumann, su expareja Fabián Cubero y Mica Viciconte estuvo durante años en el centro de distintas discusiones públicas. La separación de la modelo y el exfutbolista derivó en cruces, declaraciones y diferencias familiares que involucraron también a las hijas que tienen en común. Ahora, en medio de una etapa que aparenta ser más tranquila, Neumann habló sobre las decisiones que tomó durante aquellos años y reconoció que se arrepiente de haber expuesto algunos aspectos de su intimidad.

La modelo fue entrevistada por un cronista de Desayuno Americano (América), quien le recordó una charla anterior en la que había repasado parte de su recorrido en los medios. En ese contexto, le preguntó si se arrepentía de haber hecho públicas determinadas situaciones relacionadas con su separación y con sus hijas. “Sí, tal cual”, respondió Nicole, antes de profundizar sobre la postura que tomó con el paso del tiempo.

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Cuando el notero quiso saber qué lamentaba puntualmente de aquel período, Neumann explicó: “Me arrepiento. Uno en un momento de desesperación de no saber bien cómo actuar hace cosas que pensás que por ahí te van a ayudar y que, la verdad, que en algún punto ni me terminó ayudando”. Y profundizó: “Y después me di cuenta que el día de mañana mis hijas iban a ser más grandes yo no quería que vean cosas expuestas, por lo menos de mi lado, en cuanto a la intimidad familiar”. Luego destacó que pudo frenar esa dinámica en poco tiempo: “Entonces, por suerte lo corté rápido y a tiempo”.

"Yo no quería que vean cosas expuestas", explicó Neumann al reflexionar sobre la exposición mediática que tuvo ante la separación del padre de sus hijas mayores (Instagram)

Ante la consulta sobre si se arrepentía de algo específico, Neumann volvió a referirse a esa época. “De eso, de esa etapa. (Mis hijas) eran muy chicas y hoy no viven esa repercusión”, sostuvo. “Si hubiera sabido en ese entonces, hubiera actuado mejor. Pero uno va también aprendiendo sobre el camino y, por suerte, tampoco fue para peor, pero tampoco me dio el empujón que yo pensé por ahí en ese momento, en la desesperación, que me podía dar”, afirmó. Luego resumió su postura actual con una frase contundente: “Pero hoy no lo haría. A eso voy. Hace años ya que no lo hago”.

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El cronista quiso saber en qué momento comprendió que exponer públicamente los conflictos familiares no era el camino que quería seguir. “Al poco tiempo, porque, como me verán, hace varios años ya que tomé la postura de no contestar ni hablar sobre cosas de conflictiva familiar o lo que fuera públicamente, porque prefiero resguardar a mis hijas”, expresó.

La modelo también aclaró que, cuando hablaba sobre esos temas, no lo hacía solamente para imponer su versión frente a la opinión pública. “Era para dejar mi versión nada. Primero que yo decía la verdad, pero además pensaba: ‘Bueno, si me escuchan, por ahí la Justicia actúa más rápido o actúa correctamente’”, relató.

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La modelo junto a sus tres hijas con Fabián Cubero y el pequeño Cruz, fruto de su matrimonio con Manu Urcera (Instagram)

Sin embargo, Neumann aseguró que esa estrategia no produjo el resultado que esperaba. “Y la verdad que no, los tiempos siguen siendo los mismos tiempos”, afirmó. Luego agregó: “Hay un montón de cosas que quizás no fueron tenidas en cuenta o escuchadas como yo hubiera esperado tampoco”.

Durante la entrevista, el cronista mencionó una declaración reciente de Viciconte, quien había contado que desde hacía más de un año decidió apartarse de los conflictos relacionados con Neumann. “No sé, pero igual, tampoco me importa. No me cuentes porque no me interesa, no voy a tener nada para decir, así que pueden opinar lo que quieran”, respondió.

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Cuando el periodista intentó explicarle que ambas habían coincidido en algunos aspectos, Neumann volvió a marcar distancia. “Guardalo para ustedes”, contestó. Luego, el notero le resumió que Viciconte había dicho que el tema la había cansado y que, al intentar intervenir en determinadas situaciones, terminó vinculada con acusaciones y versiones que le generaron malestar. La respuesta de Nicole fue breve: “Genial”.

Previo a los dichos de Nicole Neumann, Mica Viciconte habló sobre su decisión de alejarse de las polémicas y cómo sufrió aquella etapa

Las declaraciones de Viciconte habían sido realizadas durante una conversación con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez Radio Ciudad AM 1110. “Hace un año y monedas que me abrí de cualquier tipo de situación y de cosas porque vivo mejor, vivo más tranquila. Muchos de los problemas que a veces me causaban era toda esa cosa y dije: ‘Listo, ¿sabés qué? Me abro, hago la mía. Total, yo no tengo una mochila atrás que tengo que ser responsable de eso’”, había explicado la exCombate. “Me costó entenderlo. Con gente que me ayudó, amigas, gente que me dijo: ‘Escuchá’, o que vivió la misma experiencia. Entonces dije: ‘Bueno, voy a intentarlo’”, sostuvo.

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Viciconte aseguró que alejarse de esas situaciones le permitió desprenderse de una carga que llevaba desde hacía tiempo. “Cuando me di cuenta de abrirme de un montón de situaciones, me saqué una mochila enorme, de querer que todo esté bien y que todo fluya. Dije: ‘No, yo no tengo que hacer ese trabajo, yo ya di todo lo que pude dar. Di amor, todo, ya está. He madurado’”, expresó.

Por último, reconoció que los episodios públicos relacionados con la familia le provocaron dolor y que atravesó momentos de vulnerabilidad. “Sí, obvio que sufrí, soy humana. No me gusta verme vulnerable, pero no con eso, con ninguna situación”, afirmó. Y agregó: “Sí he llorado, sí he tenido que entender que a veces no son las cosas como uno quiere”. Mientras tanto, Neumann sostuvo su decisión de no volver a hablar públicamente sobre la intimidad familiar y priorizar el resguardo de sus hijas.

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