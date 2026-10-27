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Reapareció Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, y explicó por qué se alejo de los medios: “Tuve un año bastante resguardada”

La influencer, luego de la relación de su madre con Javier Milei y su participación en el Cantando, dio un paso al costado del mundo mediático. Ahora dio una nota y blanqueó el motivo

La hija de Yuyito González tomó la decisión de dar un paso al costado y comenzar una nuava faceta en su vida (Video: Desayuno Americano-América TV)
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Brenda Di Aloy reveló que decidió alejarse de los medios de comunicación para priorizar su salud mental tras la intensa exposición que vivió durante 2024, cuando su participación en el Cantando, la relación sentimental de su madre, Yuyito González, con el presidente Javier Milei y la obra de teatro que protagonizó en Mar del Plata durante el verano la pusieron en el centro de la escena pública. En un móvil con Desayuno Americano (América TV), la influencer detalló los motivos que la llevaron a tomar distancia de la televisión y a resguardar su vida privada.

“Tuve un año bastante resguardada después de un año de bastante exposición con el Cantando, el teatro, mi mamá, la relación y todo”, explicó Di Aloy, quien reconoció que la sobreexposición mediática la llevó a replantearse sus prioridades. “Me di cuenta de que priorizo más mi paz mental. Yo sé que garpa contar todo de tu vida, mostrarte, estar en todos los eventos, pero decido elegir bien a dónde ir, cuándo exponerme, cuándo no”, afirmó.

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La hija de Yuyito y César Di Aloy aclaró que no atravesó un mal momento, sino que tan sólo decidió tomar otro rumbo para su vida: “No es que la estaba pasando mal, pero me di cuenta de que soy más feliz teniendo una vida un poco más privada. Los medios a veces duelen un poco cuando uno está muy expuesto”, admitió.

Yuyito en Mar del Plata junto a su hija Brenda
Brenda contó que decidió mantener la relación con su madre también lejos de los medios y las redes sociales (RSFotos)

Respecto al vínculo con su madre, la influencer aseguró que lograron separar sus respectivas trayectorias públicas. “Hay gente que ni sabe que soy la hija de Yuyito. No es algo que mostremos tanto. Con mi mamá vivo un vínculo muy en lo privado, muy de la juntada familiar, puertas para adentro”, contó. Y agregó: “Mi mamá es una persona súper expuesta. A ella la hace feliz, yo la acompaño en su felicidad”.

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Durante la entrevista, Di Aloy también habló de su inminente casamiento con Sebastián Freidzon. “Estamos contentos. Esa es un área de mi vida que aprendí a resguardarla bastante, mantenerla más en privado”, señaló. La influencer se mostró firme en su postura y reiteró que, aunque reconoce el rédito mediático de la exposición constante, elige preservar su tranquilidad: “Sé que lo que garpa es mostrar, mostrar, mostrar, hacer un reality de la vida de uno, pero yo decido más esto, la paz mental”.

Qué se sabe del casamiento de Brenda Di Aloy

La noticia del compromiso se conoció en mayo de este año, cuando Brenda sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un carrusel de imágenes románticas que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Entre flores, emoción y un entorno de cuento de hadas, la modelo vivió uno de los momentos más significativos junto a su pareja.

Un hombre de rodillas abraza a una mujer bajo un arco de flores en un jardín con césped. Alrededor hay pétalos blancos y velas. De fondo, un castillo
Brenda y Sebastián se comprometieron en mayo de este año (Instagram)

Dios cumple sus promesas”, escribió Di Aloy al pie de la publicación, que marcó un tono espiritual y emotivo. En su mensaje, la influencer recordó la fecha exacta de la propuesta y le dedicó tiernas palabras a Freidzon: “14/05/2026, el día que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado, generoso, el que me cuida, y al que le encanta mimarme y sorprenderme”. La joven también confesó que, durante años, se aferró a un pasaje bíblico de Isaías 43:18-19 como fuente de esperanza y fortaleza, y que, a pesar de los momentos de “desánimo, angustia y dudas”, hoy ve cumplido ese sueño y siente que “Dios es fiel”.

Las fotografías del compromiso reflejaron la intensidad del momento. En la imagen principal, Sebastián aparecía arrodillado frente a Brenda, debajo de un gran arco de flores en tonos pastel y follaje verde, rodeados de pétalos blancos y velas encendidas sobre el césped. Un imponente castillo de fondo enmarcaba la escena, mientras la joven, visiblemente emocionada, se llevaba las manos al rostro y sonreía entre lágrimas. Una toma aérea mostraba el parque y la decoración pensada al detalle, con el abrazo final luego del “sí”.

Por su parte, Freidzon también compartió su alegría en redes con una imagen en la que se lo ve abrazando a Di Aloy en medio del campo al atardecer. Sobre la foto, citó un proverbio bíblico: “‘El hombre que halla esposa encuentra un tesoro, y recibe el favor del Señor’. Proverbios 18:22 NTV”.

La noticia del compromiso provocó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos, se destacó el de González, que no ocultó su reacción y escribió: “Qué felicidad me dan”.

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