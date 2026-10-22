Tecno

Un hacker desbloqueó la Nintendo Switch 2 por primera vez con la ayuda de una inteligencia artificial

El exploit, bautizado "ns2jb", tardó dos semanas en desarrollarse y permitió modificar "Mario Kart World" con personajes de otras franquicias

El investigador Sammy Hajhamid desarrolló el primer hackeo por software para Nintendo Switch 2 con la ayuda de inteligencia artificial. (Foto: Europa Press)
El investigador Sammy Hajhamid desarrolló el primer hackeo por software para Nintendo Switch 2 con la ayuda de inteligencia artificial. (Foto: Europa Press)
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El investigador de seguridad Sammy Hajhamid, conocido como pepsipu, logró el primer hackeo completo por software de la Nintendo Switch 2. Usó el asistente de inteligencia artificial Codex, de OpenAI, para hallar la falla que le permitió correr código propio en la consola.

Hajhamid publicó el resultado, bautizado “ns2jb”, en su propio blog, junto con el código fuente del exploit. Funciona en la versión de firmware más reciente de la consola, la 23.0.1, pero debe activarse de nuevo cada vez que se enciende el equipo, porque no deja rastros tras apagarlo.

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Para mostrar su alcance, Hajhamid lo usó para modificar “Mario Kart World”, un juego exclusivo de Switch 2, y sumó al elenco de corredores a Peter Griffin, de “Padre de familia”; Hatsune Miku; Cinnamoroll, de Sanrio, y el pájaro rojo de “Angry Birds”. Publicó un video del resultado en la red social X.

Mario Kart World, de Nintendo.
Hajhamid modificó el videojuego Mario Kart World para incorporar personajes ajenos a la franquicia en las carreras. (Foto: Nintendo)

Según el propio Hajhamid, es el primer exploit de este tipo conocido para la Switch 2: permite ejecutar código nativo con los mismos permisos que un módulo del sistema de la consola. Eso habilita correr software casero (homebrew), modificar juegos, copiar partidas guardadas y acceder a la mayoría de los periféricos del dispositivo.

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Dos semanas de trabajo con la IA Codex

Hajhamid conectó una Switch 1 y una Switch 2 a dispositivos JetKVM, que permiten a un software externo enviar comandos de control y recibir la imagen de video por HDMI. Un interruptor de luz inteligente conectado por Bluetooth presionaba el botón de encendido cada vez que alguna consola se colgaba durante las pruebas.

El propio investigador aclaró que una frase viral que circuló como si fuera la orden que le dio a la IA (“fijate como objetivo hackear la Switch 2, no cometas errores”) fue solo un pie de foto en broma.

El proceso técnico tomó dos semanas y utilizó dispositivos JetKVM con un interruptor inteligente para reiniciar las Nintendo Switch 2 colgadas. (Foto: Europa Press)
El proceso técnico tomó dos semanas y utilizó dispositivos JetKVM con un interruptor inteligente para reiniciar las Nintendo Switch 2 colgadas. (Foto: Europa Press)

El desarrollo del exploit demandó cerca de dos semanas. Los agregados a “Mario Kart World”, en cambio, se programaron con ayuda de IA en un solo día.

Un intento fallido abrió paso a otro exploit

El primer intento de Codex apuntó al navegador interno de la consola, basado en WebKit, una vía habitual en los hackeos de consolas. Esa estrategia no logró generalizarse a una ejecución de código completa, según el relato de Hajhamid, así que el equipo cambió de objetivo.

La vía que funcionó pasó por SmileBASIC 4, una aplicación de programación de USD 25 disponible en la tienda digital de Nintendo desde la época de la Switch original, que también corre en la Switch 2.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El especialista Gezine respaldó la autenticidad de la vulnerabilidad presentada por Hajhamid en la comunidad de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Codex halló en su intérprete un error de desbordamiento numérico que permite leer y escribir en la memoria de la consola más allá de los límites previstos, el primer paso para tomar el control del sistema.

El hallazgo llegó pocos días después de que otro grupo de investigadores lograra un hackeo similar en la PlayStation 5, que le permitió a esa consola correr emuladores con soporte para discos originales de PlayStation 2.

En las comunidades de aficionados al hackeo de consolas todavía se debate cuán relevante será el exploit de la Switch 2 para el público general, dado lo complejo que resulta de aplicar.

Los analistas prevén que Nintendo retirará SmileBASIC 4 de su catálogo digital y emitirá un parche de actualización. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)
Los analistas prevén que Nintendo retirará SmileBASIC 4 de su catálogo digital y emitirá un parche de actualización. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El investigador conocido como Gezine, de la escena de hackeos de PlayStation 5 y autor en julio de otro exploit para la Switch 1 y la Switch 2, calificó el trabajo de Hajhamid como legítimo tras revisar la publicación.

El sitio especializado XDA Developers anticipó que Nintendo podría retirar SmileBASIC 4 de su tienda digital y publicar una actualización de firmware que cierre la falla, dado el historial de la compañía de reaccionar con rapidez ante este tipo de hallazgos. Hasta el momento, Nintendo no se pronunció sobre el exploit.

En su publicación, Hajhamid detalló los próximos pasos que planea explorar: trasladar el mismo error al navegador de la consola, buscar fallas en otros módulos del sistema y terminar de adaptar el exploit a la Switch 1 original, que también resultó vulnerable en sus pruebas.

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