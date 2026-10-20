Gemini de Google logra terminar Minecraft después de 27 horas y sin ayuda humana

Cuatro agentes del modelo Gemini 4 Argon de Google DeepMind completaron Minecraft y derrotaron al Ender Dragon en 27 horas y 14 minutos. (Foto: Mojang)

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Cuatro agentes de inteligencia artificial lograron lo que hasta ahora parecía reservado a los jugadores humanos: terminar Minecraft de principio a fin sin ninguna ayuda externa. La hazaña la realizó Gemini 4 Argon, el modelo de Google DeepMind, que después de 27 horas y 14 minutos de juego consiguió derrotar al Ender Dragon, el jefe final del videojuego.

El experimento, descrito en un documento publicado por Google DeepMind y firmado por los investigadores Maxence Faldor, Satinder Singh y Roberta Raileanu, consistió en soltar a cuatro agentes dentro de un mundo de supervivencia generado al azar, en dificultad fácil.

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La única instrucción fue clara: vencer al dragón. Nadie les dio un mapa, una estrategia ni herramientas diseñadas especialmente para el juego.

Cómo juega Minecraft una IA sin manos ni ojos

A diferencia de un jugador humano, los agentes no ven la pantalla ni usan teclado. Cada uno controla a su personaje a través de Mineflayer, una biblioteca de código abierto que les permite escribir programas en JavaScript para moverse, construir o pelear.

El equipo redactó 2.783 programas distintos y mantuvo código en ejecución durante el 40 por ciento del tiempo total de la partida.

El proceso funciona así: el agente escribe un programa corto, por ejemplo, caminar hasta determinadas coordenadas y extraer todo el mineral de hierro cercano. Luego lee el resultado (su posición, su salud, lo que encontró o el error que tuvo) y, con esa información, escribe el siguiente programa.

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En total, los cuatro agentes redactaron 2.783 programas distintos, que sumaron 63.313 líneas de código. Cada programa duró en promedio 33,5 segundos, y los agentes tuvieron código corriendo apenas el 40% del tiempo: el resto lo usaron para leer resultados y pensar el siguiente paso.

Completar Minecraft desde cero exige pasar por tres mundos distintos: conseguir herramientas en la superficie, obtener varas de blaze y perlas de Ender en el Nether, y finalmente localizar una fortaleza subterránea para entrar al End, donde vive el dragón.

Cómo surgió la división del trabajo

Nadie asignó roles a los agentes. Aun así, cada uno terminó especializándose en una tarea distinta a medida que avanzaba la partida.

La coordinación interna incluyó el intercambio de 229 mensajes en el chat del juego y el uso de una memoria compartida sobre errores.

Janesick fabricó herramientas, encontró la fortaleza del Nether y calculó la ubicación de la guarida subterránea. Gyldenia se encargó de reunir comida y suministros, y más tarde destruyó seis de los diez cristales que protegían al dragón. Auratian encendió el portal y descubrió cómo llegar a esos cristales sin necesidad de un pico. Bulicame ayudó a construir refugios para defenderse de los Endermen y asestó el golpe final.

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Se coordinaron entre ellos mediante el chat del juego, donde intercambiaron 229 mensajes: avisos de peligro, coordenadas exactas, consejos sobre errores del sistema y rescates de objetos cuando alguno moría. También llevaron una memoria compartida con notas sobre trucos y fallos del propio Mineflayer, para no repetir los mismos errores dos veces.

El equipo murió 605 veces antes de ganar. La mayoría de esas muertes, 351, las causaron monstruos comunes. El dragón mató a los agentes 69 veces, el ahogamiento 67, las caídas al vacío 57 y la lava 47.

El experimento avanzó con dificultad durante la batalla final contra el dragón, que llegó a extenderse por casi 14 horas. El problema era que diez cristales ubicados sobre pilares de obsidiana le devolvían salud constantemente al monstruo.

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La batalla final se extendió durante casi 14 horas debido a la necesidad de destruir diez cristales de obsidiana que curaban al jefe del juego. (EFE/Adam Vaughan)

Cerca de la hora 21, el agente auratian descubrió que esos cristales podían destruirse a golpes sin necesidad de un pico: bastaba apilar bloques de tierra para subir junto a cada pilar, golpear el cristal y bajar de nuevo. En las cuatro horas y cuarenta minutos siguientes, el equipo destruyó los diez cristales. Treinta y nueve minutos después, el dragón cayó derrotado.

Qué significa este resultado y qué limitaciones tiene

Los investigadores destacan que es la primera vez que agentes de inteligencia artificial completan Minecraft de principio a fin sin rutas prefijadas ni programas diseñados por humanos para el juego. El reto evaluó la capacidad de un equipo para sostener un plan durante miles de pasos a lo largo de más de un día, habilidad útil también en ingeniería de software real.

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El propio estudio admite límites: jugaron en dificultad fácil, Mineflayer les reveló información invisible para un humano, el 22% de los programas falló y fue una sola partida, sin garantía de repetirse.

Como referencia, los humanos tardan en promedio 45 horas en completar la historia principal, aunque el récord de speedrun baja de siete minutos.