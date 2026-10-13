WhatsApp oculta una función para saber quién te está espiando: revisa si es tu pareja o amigo

WhatsApp es una herramienta gratuita que tiene diferentes opciones para proteger información personal. (Foto: Europa Press)

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WhatsApp cuenta con una función para revisar los dispositivos que mantienen acceso a una cuenta, una verificación que permite detectar sesiones abiertas en computadoras, tabletas u otros aparatos.

La función se llama “Dispositivos vinculados” y muestra los aparatos asociados a la aplicación de Meta, incluidos aquellos que podrían haber quedado conectados sin que el titular de la cuenta lo advierta.

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La revisión es útil para quienes utilizan WhatsApp Web en una computadora compartida, en una oficina, un cibercafé o un aparato prestado. Encontrar un acceso desconocido no confirma por sí solo que alguien haya espiado los chats, pero sí exige cerrar la sesión y reforzar la seguridad de la cuenta para evitar accesos sin autorización.

La opción de dispositivos vinculados está disponible en Android y iPhone. (Foto: WhatsApp)

Dónde se revisan los dispositivos vinculados a la cuenta de WhatsApp

El listado está disponible desde la app instalada en el teléfono. En los modelos Android, el usuario debe abrir WhatsApp, tocar el ícono de tres puntos verticales, ubicado en la parte superior de la pantalla, y seleccionar la opción “Dispositivos vinculados”. Allí aparece el historial de sesiones que todavía tienen acceso a la cuenta.

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En iPhone, el acceso suele estar dentro de la pestaña de configuración de WhatsApp. La función permite comprobar qué computadoras, navegadores o tabletas están conectados y, en algunos casos, ofrece información sobre la última actividad registrada. La revisión toma pocos segundos y evita que una sesión olvidada permanezca abierta durante días o semanas.

La sesión de WhatsApp puede quedar abierta en un celular o computador ajeno. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Qué datos aparecen en la lista de sesiones de WhatsApp abiertas

La sección muestra los aparatos vinculados a la cuenta y permite identificar si se trata de una computadora personal, una tableta o un navegador. El usuario debe verificar si reconoce cada dispositivo y si recuerda haber iniciado sesión desde ese aparato.

Conviene prestar atención a los dispositivos compartidos o ajenos. Una sesión de WhatsApp puede seguir activa en una computadora de trabajo, en un aparato prestado o en un dispositivo que fue enviado a reparación.

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Si la lista incluye una computadora, tableta o navegador que no se reconoce, la recomendación es cerrar la sesión desde la misma pantalla. Solo hay que tocar el nombre del dispositivo y elegir la opción “Cerrar sesión”. A partir de ese momento, ese aparato pierde el acceso a los chats y deja de recibir el contenido de la cuenta.

Varias estafas pueden cometer ciberdelincuentes a través de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la medida sirve para eliminar conexiones antiguas que, aunque resulten familiares, ya no deberían conservar acceso. Un dispositivo personal que pasó a manos de otra persona, una computadora utilizada durante un viaje o un aparato que estuvo en un servicio técnico pueden mantener una sesión activa.

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Cuáles son las estafas más comunes en WhatsApp

Los intentos de estafa suelen comenzar con mensajes, llamadas o invitaciones a grupos. Entre las modalidades comunes aparecen las relaciones afectivas fraudulentas, las ofertas de empleo falsas, las inversiones que prometen ganancias rápidas y las suplantaciones de identidad.

Asimismo, una persona puede hacerse pasar por un familiar, un amigo, una empresa o una figura conocida para pedir una transferencia o información privada.

WhatsApp integra sistemas de seguridad para proteger la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por esta razón, sumado a revisar las sesiones abiertas, es clave desconfiar de enlaces desconocidos, confirmar cualquier pedido de dinero por otra vía y no compartir códigos recibidos por mensaje.

Cómo reforzar la seguridad de WhatsApp

Para reforzar la seguridad de WhatsApp, conviene activar la verificación en dos pasos, registrar un correo de recuperación y proteger el teléfono con un código, huella o reconocimiento facial.

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Es clave revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta personal en WhatsApp, cerrar sesiones que no se reconozcan y evitar compartir códigos de acceso. Ante mensajes sospechosos, hay que confirmar la identidad del contacto por otra vía y bloquear enlaces o archivos desconocidos.