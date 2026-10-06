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Meta reveló las estafas más comunes en internet: desde falsas inversiones hasta suplantaciones

En 2025, la compañía de Mark Zuckerberg eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos en Instagram y Facebook

Meta y la Policía Nacional difundieron recomendaciones para identificar fraudes en internet antes del periodo de compras de final de año. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Meta y la Policía Nacional difundieron recomendaciones para identificar fraudes en internet antes del periodo de compras de final de año. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Meta y la Policía Nacional de España revelaron las estafas más frecuentes en internet durante el periodo de compras de final de año, cuando Black Friday y la navidad elevan la actividad comercial y multiplican los intentos de fraude en redes sociales, como Instagram y Facebook, aplicaciones y servicios de mensajería.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg, a través de datos de su Centro de Protección contra Estafas de Instagram, identificó cinco fraudes habituales: falsas tiendas, suplantaciones, promesas de inversión, ofertas laborales engañosas y perfiles que construyen vínculos personales para pedir dinero.

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Cómo operan las falsas ofertas de productos

Las falsas ofertas suelen presentar productos de alta demanda a precios muy bajos o con descuentos que parecen excepcionales. El objetivo es llevar a la víctima a una página web fraudulenta, obtener los datos de su tarjeta o cobrar por un artículo que nunca llegará. Estas publicaciones pueden difundirse mediante anuncios, perfiles que imitan a comercios o enlaces enviados por mensaje privado.

Una mujer sentada en un sofá en su casa, con un teléfono celular blanco en la oreja y una tarjeta de crédito en la otra mano. Una ventana con vista a edificios se ve al fondo.
Las ofertas con descuentos extremos pueden dirigir a páginas falsas que buscan obtener datos bancarios de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sorteos falsos siguen una mecánica similar. Comunican a los usuarios que han ganado un premio y les exigen completar un formulario, entregar información bancaria o realizar un pago previo para liberarlo.

Meta y la Policía Nacional sugieren desconfiar de cualquier promoción que solicite dinero o datos financieros para acceder a una supuesta recompensa.

Qué señales permiten detectar una suplantación de identidad en internet

El phishing consiste en mensajes que imitan la identidad de bancos, empresas de logística, plataformas digitales o comercios conocidos. Los ciberdelincuentes buscan que la persona actúe con rapidez: piden verificar una cuenta, resolver un supuesto pago pendiente o seguir un enlace ante una incidencia de seguridad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ciberdelincuentes suplantan a empresas populares para engañar a usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta principal es comprobar quién envió el mensaje antes de responder o abrir un vínculo. Conviene revisar la dirección de correo, el nombre de usuario, la URL y posibles errores de redacción.

Las empresas no suelen pedir contraseñas ni datos completos de tarjetas por mensajes no solicitados, así que cualquier petición de este tipo requiere una verificación a través de los canales oficiales.

Por qué las inversiones falsas se enfocan en criptomonedas

Las estafas de inversión prometen rentabilidades elevadas en poco tiempo y con un riesgo mínimo. En muchos casos se presentan como oportunidades vinculadas a criptomonedas, mercados financieros o plataformas automatizadas. Pueden usar imágenes o videos manipulados de personas conocidas para transmitir una apariencia de legitimidad.

El fraude comienza con un anuncio o una publicación que dirige a la víctima a un formulario. Después, los responsables intentan obtener un primer depósito y pueden mostrar beneficios ficticios para impulsar aportes mayores.

Primer plano de tres monedas Bitcoin doradas y unos billetes de dólar acostados sobre una superficie de madera, con dos laptops abiertas de fondo.
Las falsas oportunidades de inversión prometen rentabilidades elevadas, con frecuencia asociadas a criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, Meta advirtió que las promesas de ganancias extraordinarias son una de las principales señales de alerta, sobre todo si se acompañan de presión para invertir de inmediato.

Cómo identificar falsas ofertas de empleo

Las ofertas de empleo fraudulentas apelan a la necesidad de ingresos y anuncian remuneraciones altas por tareas sencillas, con escasos requisitos y horarios flexibles.

Algunas proponen trabajos desde casa; otras solicitan una entrevista por mensajería y avanzan rápido hacia la petición de documentos, datos bancarios o pagos por materiales y trámites.

Una vacante legítima no debería exigir dinero para contratar a una persona. Antes de enviar información personal, es aconsejable comprobar la existencia de la empresa, buscar su sitio oficial y contrastar la oferta con sus canales corporativos.

Mujer sentada en un sofá cubriéndose la cara con las manos, teléfono móvil sobre la mesa con mensajes visibles.
En las estafas románticas, perfiles falsos construyen vínculos afectivos antes de solicitar dinero o datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan las estafas románticas en redes sociales

Las estafas románticas parten de perfiles falsos que buscan crear una relación de confianza. El contacto puede comenzar con mensajes amables, muestras rápidas de afecto o relatos personales diseñados para generar cercanía.

Cuando se consolida el vínculo, el estafador plantea una emergencia, un viaje frustrado o una dificultad económica y solicita dinero o información privada.

Las autoridades aconsejan desconfiar si una persona conocida solo por internet evita las videollamadas, presenta excusas para no encontrarse o pide ayuda económica.

No compartir datos personales o financieros con desconocidos y bloquear los perfiles sospechosos reduce el riesgo de que la conversación derive en una extorsión o en un fraude económico.

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