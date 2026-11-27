Siete personas fueron detenidas durante el último mes por su presunta participación en la extracción ilegal de huevos de tortuga marina en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste. Crédito: MINAE

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Las autoridades de Costa Rica detuvieron a siete personas sospechosas de extraer ilegalmente huevos de tortuga marina en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, ubicado en la provincia de Guanacaste, como resultado de los operativos de vigilancia desarrollados durante el último mes.

Así lo confirmó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que mantiene un despliegue de funcionarios ambientales y cuerpos policiales para prevenir actividades ilícitas en una de las zonas de anidación de tortugas marinas más importantes del mundo.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de Santa Cruz, donde deberán enfrentar los procedimientos judiciales correspondientes por su presunta participación en delitos ambientales.

Refuerzan la vigilancia para combatir el saqueo de huevos

El operativo está integrado por 12 funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), de los cuales seis pertenecen al Área de Conservación Tempisque y otros seis al Área de Conservación Arenal Tempisque.

Los equipos trabajan de manera coordinada con la Fuerza Pública de Nosara, la Policía Turística y el Servicio Nacional de Guardacostas, mediante patrullajes terrestres y marítimos.

Las labores buscan prevenir tanto la extracción no autorizada de huevos como el ingreso irregular de visitantes a sectores protegidos del refugio.

Carlos Pizarro, administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, destacó la importancia de mantener una vigilancia constante para preservar los sitios de anidación.

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“Estamos realizando esfuerzos permanentes para fortalecer las acciones de control y protección dentro del refugio”, señaló el funcionario.

Pizarro también pidió a la ciudadanía denunciar cualquier situación sospechosa que pueda perjudicar a las tortugas marinas o alterar los ecosistemas costeros.

Funcionarios del MINAE-SINAC, la Fuerza Pública, la Policía Turística y Guardacostas desarrollan operativos para proteger los nidos de tortugas marinas en las playas de Ostional. Crédito: MINAE

Ostional registró una arribada extraordinaria de 347,000 tortugas

Los operativos coinciden con un acontecimiento excepcional para la conservación de las tortugas marinas en Costa Rica.

De acuerdo con otro informe del MINAE divulgado esta semana, una arribada de tortugas lora (Lepidochelys olivacea) iniciada en septiembre se extendió durante más de 50 días y permitió contabilizar aproximadamente 347,000 hembras.

El fenómeno superó los máximos mensuales registrados durante los cinco años anteriores y fue calificado como extraordinario por las autoridades ambientales.

Las arribadas ocurren cuando miles de tortugas llegan a las playas para depositar sus huevos, un proceso natural cuya protección requiere controlar la presencia humana y prevenir la alteración de los nidos.

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El SINAC mantiene vigilancia sobre estos acontecimientos, tanto para proteger la especie como para estudiar su comportamiento reproductivo.

Aproximadamente 347.000 tortugas lora participaron en una arribada extraordinaria que se extendió durante más de 50 días en Ostional, según datos divulgados por el Ministerio de Ambiente. Crédito: MINAE

¿Está prohibida la extracción de huevos de tortuga en Ostional?

Aunque la extracción ilegal constituye una infracción de la normativa ambiental, Ostional cuenta con un programa especial de aprovechamiento autorizado de huevos de tortuga lora.

Este modelo permite a la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO) realizar actividades reguladas de recolección y comercialización, bajo condiciones establecidas por las autoridades y respaldadas por estudios científicos.

Por lo tanto, no toda extracción de huevos en Ostional es ilegal. La diferencia radica en las autorizaciones, los controles y el cumplimiento de las disposiciones del programa.

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Las autoridades recuerdan que las personas que recolecten huevos fuera de las condiciones permitidas se exponen a multas económicas y penas de prisión, dependiendo de las circunstancias y de lo que determine la justicia.

Autoridades piden denunciar los delitos ambientales

El MINAE reiteró que la participación ciudadana resulta fundamental para detectar actividades que amenacen la reproducción de las tortugas marinas.

Las denuncias pueden presentarse ante el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, mediante los teléfonos 2682-0400 y 2682-0937, o a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), disponible en www.sitada.go.cr.

También está habilitado el número 6108-1681, correspondiente a la organización comunitaria.

El ministerio insistió en la necesidad de mantener la cooperación entre funcionarios ambientales, autoridades policiales y habitantes de las comunidades cercanas para garantizar la conservación de las tortugas y sus áreas de anidación.

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