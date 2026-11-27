El pago de salarios y aguinaldos durante diciembre representará una inyección de aproximadamente 27.000 millones de lempiras, equivalentes a USD 1.060 millones, para la economía hondureña. (FOTO:Honduduario)

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El pago de salarios y aguinaldos durante diciembre inyectará alrededor de 27.000 millones de lempiras (aproximadamente USD 1.060 millones) a la economía de Honduras, un movimiento de recursos que podría impulsar el comercio, aumentar la liquidez de los hogares y generar un repunte en la actividad económica durante la temporada navideña.

La estimación fue compartida por Lester Amador, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien explicó que esta inyección de dinero corresponde a los desembolsos que realizarán tanto el Gobierno como las empresas privadas para cumplir con sus obligaciones laborales al cierre de 2026.

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En declaraciones a Noticieros Hoy Mismo de TSi, Amador detalló que el sector público prevé desembolsar aproximadamente 13.000 millones de lempiras (USD 511 millones), correspondientes al salario ordinario de diciembre y al decimotercer mes de salario de sus empleados.

A esta cantidad se sumarán otros 14.000 millones de lempiras (USD 550 millones) que el sector privado destinará al pago del aguinaldo, una prestación laboral que reciben los trabajadores hondureños durante el último mes del año.

Las empresas privadas destinarán aproximadamente 14.000 millones de lempiras, equivalentes a USD 550 millones, para cumplir con el pago del aguinaldo de sus trabajadores. (Foto: Cortesía)

«Estamos hablando de 27 mil millones de lempiras», precisó el representante del Cohep al referirse al volumen de recursos que llegará a las familias hondureñas durante diciembre.

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La cifra representa uno de los movimientos de dinero más importantes de la economía nacional durante el año, debido a que coincide con una temporada caracterizada por el incremento del consumo, las compras navideñas y una mayor demanda de productos y servicios.

Amador señaló que la disponibilidad de estos recursos constituye una oportunidad para recuperar parte de la actividad económica que no habría alcanzado el dinamismo esperado durante otros meses de 2026.

Según explicó, diciembre tradicionalmente concentra un mayor movimiento comercial porque miles de trabajadores reciben ingresos adicionales que destinan a compras, pagos pendientes, actividades familiares y preparativos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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El sector público hondureño prevé desembolsar cerca de 13.000 millones de lempiras, unos USD 511 millones, correspondientes a salarios ordinarios y al decimotercer mes de sus empleados. (FOTO: La Tribuna)

«Es una época en donde el comercio puede movilizarse, donde las familias hondureñas pueden recuperar esa actividad económica que quizás no han tenido en meses anteriores», manifestó el funcionario del Cohep.

El comportamiento del consumo durante estas semanas será importante para distintos sectores productivos, especialmente los establecimientos comerciales, supermercados, tiendas de ropa, mercados, restaurantes y negocios que dependen de las compras de temporada.

La llegada de más de USD 1.000 millones en salarios y aguinaldos también representa una oportunidad para los pequeños y medianos negocios, que suelen concentrar una parte importante de sus ventas durante las festividades de diciembre.

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Sin embargo, el impacto de esta inyección de recursos dependerá de cómo las familias distribuyan sus ingresos y de cuánto dinero destinen efectivamente al consumo. Una parte también estará orientada al pago de deudas, compromisos financieros y necesidades básicas que los hogares mantienen durante todo el año.

Las empresas privadas destinarán aproximadamente 14.000 millones de lempiras, equivalentes a USD 550 millones, para cumplir con el pago del aguinaldo de sus trabajadores.(FOTO: Diario Paradigma)

Cohep recomienda cuidar el aguinaldo

Aunque el ingreso extraordinario representa un alivio para miles de trabajadores, el Cohep recomendó administrar el aguinaldo con responsabilidad, especialmente ante los compromisos económicos que aparecen después de las celebraciones de fin de año.

Lester Amador aconsejó a los hondureños revisar sus finanzas familiares, identificar las obligaciones pendientes y establecer prioridades antes de destinar el dinero a compras navideñas o gastos que no sean indispensables.

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El representante empresarial también destacó la importancia de reservar una parte de estos recursos para cubrir los gastos de enero y febrero de 2027, dos meses en los que muchas familias enfrentan dificultades para reorganizar sus presupuestos después de los desembolsos de diciembre.

Entre los compromisos que suelen acumularse al comenzar el año figuran los gastos escolares, la compra de útiles y uniformes, el pago de servicios básicos, las cuotas de préstamos y otras obligaciones familiares.

La inyección de dinero también representa una oportunidad para pequeños y medianos negocios que dependen de las ventas de temporada para incrementar sus ingresos durante el cierre del año. (Foto: EFE).

La recomendación busca evitar que los trabajadores utilicen la totalidad del aguinaldo durante las festividades y comiencen el nuevo año con problemas de liquidez o la necesidad de recurrir nuevamente al endeudamiento.

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Amador insistió en que la planificación financiera permitirá aprovechar mejor el dinero recibido y convertir este ingreso adicional en una herramienta para mejorar la estabilidad económica de los hogares.

La inyección de USD 1.060 millones representa, por tanto, una oportunidad para dinamizar el comercio hondureño durante la Navidad, pero también plantea el desafío de que las familias distribuyan sus recursos de manera que puedan cubrir tanto las celebraciones de diciembre como sus necesidades durante los primeros meses de 2027.