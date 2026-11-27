Lula prepara nuevos nombramientos antes de asumir su cuarto mandato presidencial. (REUTERS/Adriano Machado)

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se inclina hacia el centro al conformar el gabinete para su cuarto y último mandato. Al designar a funcionarios bien vistos por los mercados, busca señalar un enfoque económico más pragmático, al tiempo que coloca a aliados políticos de confianza en cargos destacados, mientras evalúa posibles sucesores.

Tras nombrar como ministro de Hacienda a Luiz Carlos Trabuco —del banco Bradesco y un veterano del sector financiero de quien se espera que aporte credibilidad a los planes fiscales del gobierno—, se prevé que Lula anuncie otros nombramientos de alto nivel antes de viajar a Uruguay para una cumbre a finales de la próxima semana, según personas cercanas al presidente.

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Entre estos funcionarios figura el senador Camilo Santana, exministro de Educación, quien asumirá el cargo de jefe de gabinete, según dos fuentes. Recientemente, Santana fue una pieza clave en el regreso de Lula al poder durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre.

Lula también nombrará al vicepresidente Geraldo Alckmin como el primer titular de un ministerio de seguridad pública, de acuerdo con tres personas al tanto del asunto. La creación de una cartera dedicada a combatir la delincuencia fue una de sus principales promesas de campaña, y Alckmin surgió como una elección estratégica para el puesto.

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La decisión del presidente se basó, en parte, en la trayectoria de Alckmin —quien logró una reducción drástica de la tasa de homicidios en el estado de São Paulo durante su gestión como gobernador— y en su capacidad para negociar con gobernadores de todo el espectro político, señaló una de las fuentes.

Luiz Inácio Lula da Silva designó a Luiz Carlos Trabuco al frente del Ministerio de Hacienda para dar credibilidad a las metas fiscales de Brasil. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Los activos brasileños registraron un fuerte repunte en la jornada del viernes; tanto la moneda como el mercado bursátil subieron ante la expectativa de una mayor responsabilidad fiscal. Este optimismo marca un giro radical respecto a la semana anterior, cuando Lula intensificó una ola de ventas en los mercados al declarar que no tenía “ninguna prisa” por anunciar su gabinete. Lo que está en juego es más importante que nunca, ya que los inversores buscan con atención señales sobre el rumbo económico y político de la mayor economía de América Latina tras la sorpresiva reelección del líder de izquierda.

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Los próximos nombramientos de Santana y Alckmin tienen un propósito más amplio. Lula considera a ambos aliados como posibles sucesores presidenciales para cuando concluya su mandato dentro de cuatro años; estos nuevos cargos servirán para poner a prueba sus capacidades de cara a la máxima magistratura del país, según una persona cercana al presidente. El giro pragmático de Lula es especialmente evidente en su equipo económico, donde Trabuco asumirá un papel relevante junto al ministro de Planificación, Bruno Moretti, cuya influencia ha crecido a medida que el gobierno impulsaba medidas fiscales en el Congreso este mes.

Moretti encabezó las negociaciones del paquete que, según se prevé, generará un ahorro de entre 50.000 y 60.000 millones de reales (10.800 millones de dólares) el próximo año. Lula no ha ocultado su aprecio por el ministro, a quien llegó a calificar de “mago” por su capacidad para encontrar margen en el presupuesto que permita dar cabida a las prioridades gubernamentales, como los programas sociales.

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Esta dupla sitúa al frente de la política económica a dos funcionarios muy distintos, pero con trayectorias complementarias. Moretti posee un profundo conocimiento del presupuesto federal y sólidos vínculos dentro de la administración. Trabuco, por su parte, es un hombre de confianza de Lula desde hace años y aporta décadas de experiencia en el sector financiero, además de sólidos vínculos con la comunidad empresarial.

Ajuste fiscal

Una de las primeras tareas de Trabuco será dar forma a una nueva ronda de medidas de austeridad presupuestaria, que ya están siendo elaboradas por el actual equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda saliente, Dario Durigan, y por Moretti.

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Los aliados de Lula habían argumentado que cualquier medida económica que afectara a la próxima administración no debería enviarse al Congreso hasta que se hubiera designado al nuevo ministro de Hacienda; de este modo, el futuro responsable de la economía tendría la oportunidad de contribuir a definir una agenda cuya implementación recaerá, más tarde, bajo su propia responsabilidad.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto con el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien encabezará el nuevo Ministerio de Seguridad Pública para coordinar el combate contra la delincuencia. (REUTERS/Diego Herculano)

Las propuestas que se están considerando aún no abordan algunos de los problemas estructurales que los inversores desean ver resueltos, como el elevado porcentaje del gasto público vinculado a los aumentos del salario mínimo.

No obstante, algunos asesores de Lula consideran que la llegada de Trabuco podría hacer que el presidente se muestre más receptivo a un ajuste fiscal de mayor envergadura. La idea es que el veterano banquero pueda convertirse en “el Geraldo Alckmin de la economía”.

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Al igual que el vicepresidente, Trabuco podría actuar como intermediario entre Lula y los mercados financieros, explicando a los inversores las decisiones y prioridades del presidente, al tiempo que le traslada a este las preocupaciones de aquellos.

Trabuco asumirá el cargo en un momento especialmente complejo para las finanzas públicas de Brasil. El déficit presupuestario ronda el 10% del producto interior bruto y la deuda federal sigue aumentando. Los inversores han exigido un esfuerzo más enérgico para controlar la deuda, después de que Lula destinara miles de millones de dólares durante la campaña a diversas medidas, entre ellas subsidios a los combustibles.

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El esfuerzo de Lula por equilibrar la continuidad con los cambios en los altos cargos de su gabinete se enfrentará a una nueva prueba en el ámbito de la política exterior.

El presidente mantiene su confianza en Mauro Vieira y en su capacidad para seguir al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, según una persona al tanto de las deliberaciones. Lula atribuye a Vieira el haber contribuido a orientar las negociaciones comerciales de Brasil con Estados Unidos, al tiempo que supervisaba los esfuerzos del país por ampliar su presencia global durante los últimos cuatro años, señaló dicha fuente.

No obstante, algunos sectores dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores abogan por un relevo generacional y respaldan a Mauricio Lyrio, un diplomático más joven cuyo perfil ha ganado relevancia bajo el mandato de Lula. El presidente se ha referido a él como su “embajador para asuntos difíciles”.

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La nueva administración de Lula asumirá el cargo el 5 de enero.

© 2026 , Bloomberg