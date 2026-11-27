La conductora volvió a apostar al amor y no tardó en estallar una polémica (Video: Intrusos-América TV)

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A dos días de que Chechu Bonelli blanqueara públicamente su relación con Tomás Badessich, comenzaron a circular versiones que ponen en duda y cuestionan los tiempos en los que se habría iniciado el romance. Según trascendió, el hombre habría conocido a la conductora cuando todavía mantenía una relación con su ex, Mery Garavilla, con quien convivió durante ocho años en Vicente López.

Fue Yanina Latorre quien aportó los primeros datos sobre esta situación durante una emisión de SQP (América TV). Según relató la panelista, Badessich —de 36 años— estuvo en pareja durante ocho años con la diseñadora Garavilla. Ambos convivieron hasta hace dos meses en un departamento ubicado en Vicente López. “De un día para el otro, Mery se muda y nunca comunicó nada, las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu todavía estando con Mery y ahí es cuando decide la separación”, sostuvo la conductora al referirse a las versiones que circulaban. Luego, la panelista agregó: “Al mes de haberse ido Mery de la casa, Tomás blanquea con Chechu”.

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El tema volvió a ser abordado en Intrusos (América TV), donde Natalie Weber dio a conocer otra versión sobre la relación anterior de Badessich. La panelista reveló que personas cercanas a Mery aseguraban que, durante septiembre y octubre, la pareja hablaba de la posibilidad de casarse. Desde el entorno de Bonelli, en cambio, dieron una explicación diferente sobre el comienzo del vínculo. “Se conocen hace un mes, que fue amor a primera vista”, precisó Weber. También explicó que el encuentro entre ambos ocurrió durante el tercer tiempo de un torneo de fútbol que los dos disputan los sábados en Pilar.

La periodista deportiva aseguró que esta tranquila y no tiene dudas acerca de las fechas (Video: Intrusos-América TV)

Ante el revuelo que generaron esas versiones, Garavilla rompió el silencio a través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, donde reúne a casi 100 mil seguidores, la diseñadora publicó un descargo con el que intentó poner en contexto lo que había ocurrido. “Estoy bien, de verdad. Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo”, escribió en esa publicación. Después se refirió de manera directa a la separación y al tiempo de la relación que mantuvo con Badessich: “Después de ocho años de relación, aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo”.

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Sin apuntar contra ninguna persona en particular, cerró el mensaje con palabras centradas en el presente que atraviesa: “Yo estoy en otra etapa, enfocada en mí, en mi casa nueva, en mis proyectos y en todo lo lindo que estoy construyendo”.

Las cámaras de Intrusos encontraron a Bonelli cuando salía del streaming en el que trabaja. La conductora eligió no profundizar sobre la situación ni dar detalles, aunque fue contundente al explicar su decisión de no hablar más del tema. “Hay personas del otro lado que están sufriendo, entonces prefiero llamarme al silencio y ser empática. Yo sé lo que se siente”, afirmó ante la consulta, con un pequeño dardo a su expareja Darío Cvitanich y su actual relación con Ivana Figueiras.

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Una mujer y un hombre conversan frente a micrófonos en el estudio del canal de streaming La Casa. Durante la transmisión, sentados frente a una mesa equipada con soportes para teléfonos y un termo, dialogan sobre relaciones afectivas y sentimientos personales, con subtítulos integrados en pantalla.

Cuando le preguntaron si le molestaba que se hiciera hincapié en las fechas, respondió: “Yo estoy tranquila y sé que las cosas se hicieron bien”. Bonelli pidió bajar “la espuma” alrededor de las versiones, aunque no evitó responder la última pregunta del cronista. “¿Estás enamorada?”, le consultó. “Sí, muy”, cerró la conductora.

La confirmación más explícita sobre su situación sentimental, de todos modos, llegó ese mismo jueves desde Valet Parking, el ciclo que conduce en La Casa Streaming. Allí, Agustín “Cachete” Sierra le trasladó al aire una pregunta que el panel había planteado sobre el enamoramiento. Bonelli eligió responderla bajo sus propios términos: “Háganme preguntas y, en base a eso, definimos si estoy enamorada o no”. La primera consulta que recibió estuvo relacionada con su rutina durante las mañanas.

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“Ver si me mandó un mensaje. El ‘hola, mi amorcito, ¿cómo estás?’”, respondió Bonelli. Con esa frase, dejó en claro que el intercambio cotidiano de mensajes con Badessich ya forma parte de sus mañanas. Cuando el panel quiso saber si el vínculo que mantienen es exclusivo, la conductora respondió sin rodeos ni evasivas: “Ya estoy de novia”. Según trascendió durante el programa, él le habría hecho una propuesta formal para oficializar la pareja. Bonelli, de todos modos, admitió que no recuerda la fecha exacta en la que esa propuesta ocurrió.