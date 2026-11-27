Lali Espósito y Lucrecia Martel inauguraron el seminario Coordinar para Ganar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

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Lali Espósito y Lucrecia Martel inauguraron el seminario Coordinar para Ganar que se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que reúne a dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), ex integrantes del PRO y la Coalición Cívica para debatir estrategias de coordinación política frente al gobierno de Javier Milei. La estrella pop que viene de llenar su tercer estadio de River y la prestigiosa directora de La ciénaga y Zama invitaron a repensar el concepto de la batalla cultural, expresaron sus críticas al actual gobierno y analizaron las relaciones entre la política, el arte y la cultura en una charla moderada por la periodista de Infobae, Maru Duffard.

Bajo la temática “Batalla cultural: recuperar la imaginación”, la charla de poco más de una hora tuvo lugar en el Auditorium, ubicado en el segundo piso del edificio de la facultad. Un rato antes del ingreso de las artistas se realizó la presentación oficial del seminario. Martín Lousteau, diputado radical del Bloque Provincias Unidas y titular de la Fundación Argentina Porvenir, y Fernanda Polimeni, presidenta de la ONG Democracia en Red, presentaron los aspectos más salientes de un encuentro a sala llena.

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“Esto no es un frente anti, es tratar de alimentar algo nuevo, transformar nuestra manera de pensar, lo que quiere decir que tenemos que revisar las certezas que tenemos, incorporar las miradas de otros y salir de donde estamos para poder imaginar algo diferente”,señaló el legislador, quien estuvo acompañado por su esposa, Carla Peterson. Thelma Fardín fue otra de las actrices que se dio cita en el auditorio, en una charla a la que también atendieron dirigentes políticos como Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro y Pablo Avelluto.

Las artistas ingresaron al escenario a través de un telón rojo que marcó el tono lumínico de la jornada. Duffard abrió la conversación con una pregunta directa sobre qué representaba para cada una la batalla cultural, y las respuestas auspiciaron el espíritu crítico del encuentro. Martel expresó cierta disconformidad con el término: “Un desacierto, porque la cultura es la guerra por las buenas, pero debiera ser un lugar de encuentro, un lugar de reflexión”. Según la directora, a lo largo de la historia la cultura funcionó como “la imposición de un modo de ver por las buenas, simpático” y planteó que “debiera ser más que la exaltación de un relato, un espacio para reflexionar y para transformar la sociedad”.

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Lali Espósito y Lucrecia Martel junto a la periodista Maru Duffard, moderadora del encuentro

Espósito coincidió en el escepticismo frente al término, pero desde otro ángulo. “Tengo la sensación de que es un término que usa más el que pretende atacar la cultura que la cultura en sí”, respondió. La cantante sostuvo que la cultura “no se define a sí misma como batallando, sino haciendo, pensando” y que lo que en verdad resulta atacado es “la representación que generan algunos ídolos populares, que generan una cercanía entre la gente que a veces la política no logra, que es más de fragmentar que de unir”.

Siempre dentro de la idea de que la cultura no fragmenta ni batalla, Lali planteó que la cultura “entrega una emoción, la que sea, y después la gente hace con eso lo que quiere”. Aquí Duffard señaló que ambas planteaban la cultura como un lugar de encuentro, pero no necesariamente entre personas que piensan igual. “Como en la vida”, respondió Espósito. Martel sostuvo que “lo interesante de eso que llamamos cultura es un intercambio simbólico de todas las versiones ¿Vieron que hay una sensación de que el pasado es una cosa clausurada? Y el pasado está en permanente reconstrucción”, analizó la directora.

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Los límites sobre lo que se puede decir y lo que no

Más avanzada la charla, Duffard trajo un ejemplo ocurrido en el ciclo de streaming Carajo, donde un grupo había propuesto levantar un muro entre la General Paz y la ciudad de Buenos Aires, con un sistema de acceso basado en el color de piel.

Martín Lousteau, diputado radical del Bloque Provincias Unidas y uno de los responsables de la convocatoria, inauguró el seminario

Frente a ese tipo de discursos, Martel definió su posición: “Si yo tengo que decidir, prefiero que diga cualquier cosa. Y cuando hay ciertas cosas que como sociedad hemos consensuado que deben ser penalizadas, como incitar a la violencia o negar cosas terribles que han sucedido en el país, la gente puede expresarse y decir lo que quiere, y después pagar una multa”. Aun así, trazó un límite preciso: “No podés decir cosas que hieran a personas que han sufrido desapariciones, niños secuestrados, torturas. Cuando ya hay un nivel de sufrimiento sobre un cuerpo, ahí está el límite”.

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Por su parte, Lali analizó un fenómeno que se advierte cada vez más en las redes: “Estamos en una época de la provocación, porque lo permite la red social”, sostuvo, y explicó que las plataformas funcionan como un amplificador: “Hay una herramienta que lo viraliza, para que vos te indignes, para que participes de esa discusión acalorada en la que nadie está diciendo algo realmente importante”.

Espósito profundizó en la desproporción entre lo que ocurre en las redes y la vida cotidiana de la mayoría de las personas. “Cuanta más relevancia le dé yo, y cuanto más me indigne, más me olvido de que hay millones de personas que no piensan así, que no se les ocurriría nunca un muro para el vecino”, afirmó.

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Duffard resumió el consenso entre ambas: “No cancelemos ningún discurso, interpelémoslo, conversemos”. Martel, sin embargo, insistió en que existen límites, y Espósito coincidió en que hay consenso social sobre dónde trazarlos.

Lali Espósito afirmó que las plataformas digitales fomentan la indignación y la provocación entre los usuarios. (Maximiliano Luna)

El tuit de Espósito contra Javier Milei y la respuesta con un disco

La conversación giró hacia la trayectoria pública de Espósito, que tres años atrás había publicado un tuit crítico la noche en que Javier Milei ganó las PASO previas a los comicios que lo consagraron como Presidente. “No me arrepentí para nada”, expresó la artista cosechando los aplausos del auditorio.

“A veces al otro —en este caso a nuestro presidente, o a las personas alineadas con su pensamiento— les viene muy bien que uno les ponga el mote de monstruos, que uno tenga miedo”, señaló Espósito, ya más en profundidad, y añadió que esa dinámica “ensancha su imagen, sus ideas, y lo que quiere lograr en la sociedad que ahora gobierna”.

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Lucrecia Martel alertó sobre el incremento del índice de suicidios en la población de quince a treinta años desde 2022. (Maximiliano Luna)

Claro que aquel tuit se volvió canción, “Fanático”, una de las preferidas por el público. Y su estribillo onomatopéyico se coló en su reflexión: “Me parecía tan ridículo que solo pude hacer una canción que dijera ‘nana, naná naná, na’”. Aclaró, sin embargo, que la licencia artística no le resta gravedad a la violencia discursiva: “Me parece pésimo que una persona con investidura presidencial se atreva a tratar así no solo a mí, sino a gran parte de su pueblo, con mucha violencia. Eso me parece pésimo”.

Martel introdujo una distinción entre lo que la afecta personalmente y lo que considera prioritario para el país. “Al lado de esas barbaridades de nuestro presidente, lo que a mí me hiere, me lastima y me indigna es la ineficiencia absoluta de la justicia, la poca fe que podemos tener en sus decisiones, la cantidad de delitos que sabemos que van a quedar en nada, las componendas para liberar a fulano o mengano mientras están en el poder”, afirmó.

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La crisis social, el índice de suicidio juvenil y la ausencia de respuestas políticas

Duffard trasladó el eje de la conversación hacia la relación entre la dirigencia política y la sociedad, preguntando por el rol de los artistas frente a ese vínculo. Espósito defendió a los votantes frente a las críticas generalizadas: “La gente votó lo que pudo dentro del desastre. No se le puede echar la culpa a la gente”. Extendió el argumento a los adolescentes: “Lo mismo pasa con los adolescentes: se les echa la culpa a todos por igual, ‘los jóvenes ahora son de derecha’. ¿Qué jóvenes?”.

La charla duró poco más de una hora y se realizó en el auditorio de la facultad

La cantante describió luego una generación atravesada por la precariedad laboral y la falta de horizontes. “Se piensa muy poco en la gente que no tiene el privilegio que tengo yo, de vivir de lo que hago. Eso hoy es un privilegio gigante. Ninguno de mis amigos que les conozco su vida muy desde adentro, están felices y tienen treinta años”, sostuvo, y cuestionó el consumo masivo de contenidos sobre bienestar: “Se habla mucho de salud mental, vemos videos de cómo vivir una vida más ‘healthy’, y estamos todos muy mal viendo esos videos”.

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Martel introdujo entonces un dato concreto sobre la magnitud del problema: “Del 2022 hasta ahora, el índice de suicidio en jóvenes de quince a treinta años fue creciendo”. Y planteó un interrogante sin responder: “¿Qué conclusión tenemos que sacar como país si el grupo humano que más futuro tiene por delante, el que menos debería pensar en la muerte, se está liquidando a sí mismo?”.

Espósito vinculó esa ausencia de respuestas con el fracaso de las propuestas políticas, más allá de sus colores e ideologías: “Ni la izquierda ni la derecha están dando respuestas concretas a los jóvenes. No están pudiendo articular una idea de vida para esa gente”. Y agregó una lectura sobre el desencanto: “Siento que la gente, en algún momento cercano, dejó de escuchar, porque hay mucha frustración, mucho enojo”.

Lali Espósito y Lucrecia Martel intercambiaron opiniones ante una sala colmada

Más adelante, Espósito retomó la idea de lo colectivo como núcleo de identidad nacional. Sostuvo que ciertos sectores políticos necesitan instalar la noción de individuos aislados: “Es muy importante para ellos marcar que somos individuos solos. Eso genera mucha angustia, y entonces encontrás empatía en personas parecidas, igual de rotas, que no tienen nada para entregar, ni amor ni respeto”. Y concluyó: “Para mí es muy importante la idea de que lo colectivo es la fuerza de este país, siempre lo fue: estar en la calle, estar con los otros”.

El rol del artista frente a la crisis

Sobre la responsabilidad del arte frente al contexto social, Espósito sostuvo que no existe una obligación uniforme para todos los artistas, aunque reivindicó el valor de cualquier manifestación cultural: “Creo que hay un artista que canta en un bar para trece personas que genera lo mismo que alguien que llena un estadio: la tarea está hecha, porque es un ser humano expresando lo que siente”. Agregó que “la responsabilidad de un artista es generar una emoción en otro, para eso hacemos esto”.

Martel, sin embargo, planteó una distinción para quienes gozan de mayor visibilidad: “Nosotros que tenemos vidas tan privilegiadas porque elegimos de qué trabajar, en circunstancias tan críticas como las que atraviesa el planeta, tenemos una responsabilidad mayor”. Espósito coincidió parcialmente, aunque introdujo una crítica al lugar que suele asignarse a los artistas en el debate público: “Nos han quitado el lugar de romper la solemnidad. A veces a nosotros nos queda solo el lugar de la indignación y la bronca, mientras a quienes gobiernan les queda el lugar de la falta de respeto, de la sorna”.

Martel cerró el eje artístico con una reflexión sobre el cine como lenguaje. Definió su propia concepción del medio frente a quienes buscan “imponer una verdad” a través de sus películas: “El poder del cine no es establecer una nueva verdad ni sustituir una por otra. La potencia del cine, con cualquier género, es que puede alterar la percepción, en algunos momentos, de modo tal que cuando salís a la ciudad hay algo que ves un poco distinto”.

El cierre giró en torno al derecho a opinar sin miedo

La jornada continuó con el análisis de la actualidad política en Argentina y otros países

Hacia el final del panel, Espósito retomó la discusión sobre el temor a expresarse en el espacio público, un eje que había atravesado buena parte de la charla. “Opinar tampoco es salir a decir todo lo que uno piensa; es tener la libertad de, en el momento que lo sentís, decir lo que estás pensando”, sostuvo, y cuestionó el clima de autocensura que percibe en el debate público actual: “Me parece importante decirlo en una época donde nos educan para el miedo, para ‘mejor subo un TikTok bailando y me quedo callada’”.

La cantante concluyó su intervención con una reivindicación de la sociedad frente a los discursos más visibles en redes: “Somos mucho más que todas las cosas negativas que están pasando. Personas que no viven su vida a través de un algoritmo, que viven la vida que les toca, por dura que sea, y que siguen adelante”.

Martel cerró el encuentro con una referencia a la lengua guaraní que para ella es donde debería centrarse el debate: “Hay una palabra que dicen los guaraníes, que son muy espirituales y reflexivos: karandú, que significa escuchar el tiempo”.

Fotos: Maximiliano Luna