Argentina terminó segunda en su zona detrás de Australia (@Argentina)

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La selección argentina Sub 17 enfrentará a México en los 16vos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar. El partido está previsto para el próximo lunes 30 de noviembre a partir de las 12 (hora argentina). En la siguiente instancia aparecerá el ganador de la llave que enfrentará a Uruguay y Croacia.

Argentina terminó segunda en el Grupo C, detrás de Australia, y fue ubicada como el peor de los segundos por sus puntos y rendimiento. El formato determinó que debía medirse con el noveno líder de grupo, posición que ocupó México por diferencia de gol. La Albiceleste perdió 2-0 ante los australianos, derrotó 2-1 a Mozambique y empató 3-3 con Dinamarca. Su triunfo ante los africanos fue clave para terminar en el segundo lugar, ya que el resultado entre sí definió la posición ante la igualdad de puntos (los mozambiqueños irán contra Brasil).

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Por su parte, el equipo mexicano lideró la zona K con 7 puntos y una diferencia de gol de +5: venció 1-0 a Rumania, goleó 4-0 a Camerún e igualó 0-0 con Venezuela. El cruce reeditará el duelo de la misma instancia del Mundial Sub 17 del año pasado, también celebrado en Qatar. En aquella ocasión, México avanzó tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y ganar 5-4 en los penales.

El equipo de Placente y el primer mata-mata de la competencia (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Hay que remarcar que el título mundial de categoría Sub 17 es el único que Argentina nunca conquistó en la historia. De hecho, jamás llegó a una final y solamente obtuvo tres podios a lo largo de su historia: Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 (además fue cuarto en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 y Polonia 2023).

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A lo largo de la historia, Nigeria fue el país que más títulos Sub 17 consiguió con un total de 5 (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015). Lo sigue Brasil, con 4 (1997, 1999, 2003 y 2019), mientras que México está en el podio producto de sus conquistas en 2005 y 2011. Ghana también ostenta dos trofeos (1991 y 1995), a la vez que Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra ganaron uno cada uno. La particularidad es que España protagonizó cuatro finales y las perdió todas.

El torneo reunió a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzaron a los 16vos, con cruces establecidos a partir de tablas separadas para primeros, segundos y terceros.

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Todos los cruces de los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar

Lunes 30 de noviembre

9:30 Croacia-Uruguay, Cancha 9 (Adel Mallala)

9:30 Italia-Tajikistán, Cancha 4 (Khaled Salman)

10:00 Brasil-Mozambique, Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

10:30 Bélgica-Arabia Saudí, 16:30, Cancha 5 (Khaled Ballan)

11:30 República de Irlanda-Costa de Marfil, Cancha 3 (Bader Bilal)

12:00 México-Argentina, Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

12:30 Chile-Marruecos, Cancha 7 (Mansour Muftah)

12:30 España-Uzbekistán, Cancha 8 (Mahmoud Soufi)

Martes 1 de diciembre

9:30 Australia-Senegal, Cancha 4 (Khaled Salman)

9.30 Malí-República Dominicana, Cancha 9 (Adel Mallala)

10:00 República de Corea-Japón, Cancha 1 (Mohammed Ghanim)

10:30 Serbia-RP China, Cancha 5 (Khaled Ballan)

11:30 Grecia-Ecuador, Cancha 3 (Bader Bilal)

12:00 Egipto-Colombia, Cancha 2 (Ibrahim Khalfan)

12:30 Francia-Uganda, Cancha 7 (Mansour Muftah)

12:30 Venezuela-Argelia, Cancha 8 (Mahmoud Soufi)

*Los cotejos se disputan en el complejo Aspire Zone de Qatar