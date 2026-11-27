SAP, con sede en Alemania, estudia un recorte que afectaría a cerca del 9% de su plantilla mundial, según Bloomberg. (Reuters)

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SAP, la mayor empresa tecnológica de Europa, prepara un plan para eliminar al menos 10.000 puestos de trabajo como parte de una reestructuración centrada en la inteligencia artificial, según Bloomberg.

El recorte afectaría a al menos el 9% de la plantilla mundial, de acuerdo con fuentes que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones siguen en curso. Reuters, que reprodujo la información, aclaró que no pudo verificarla de forma independiente y que SAP declinó hacer comentarios.

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La cifra final no está definida y podría cambiar tras las negociaciones con los representantes de los trabajadores. Según el reporte, la empresa pidió a todos sus departamentos identificar posibles recortes, con foco especial en producto e ingeniería y en ventas.

La compañía congeló contrataciones y viajes desde julio, mientras evalúa nuevos ajustes de personal. (Reuters)

SAP tenía 113.076 empleados en el mundo al 30 de octubre, según Investing.com. El grupo desarrolla software de gestión que usan empresas de todo el mundo para administrar finanzas, personal y cadenas de suministro.

Lo que dijo la empresa

A CNBC, SAP respondió con un comunicado en el que señala que el entorno en el que opera cambia con rapidez por la inteligencia artificial y que revisa de forma continua cómo debe evolucionar su organización. Agregó que los roles y funciones cambiarán con el tiempo, pero que no se tomó ninguna decisión sobre medidas adicionales. “No comentamos especulaciones”, añadió.

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La declaración no niega el plan ni lo confirma. Habla de “medidas adicionales”, una expresión que apunta a que ya hubo otras en el año.

SAP contaba con 113.076 empleados en el mundo al 30 de octubre, según datos de Investing.com. (Reuters)

En julio, la compañía congeló las contrataciones y los viajes, según The Next Web. El director financiero, Dominik Asam, dijo la semana pasada en una conferencia de Morgan Stanley que la plantilla había crecido un poco en el año y que le sorprendería “mucho” que esa tendencia no se revirtiera.

Un antecedente de 2024 y un límite en Alemania

No sería la primera reestructuración reciente. El programa de 2024 eliminó unos 10.000 puestos, costó alrededor de 3.000 millones de euros y duró más de un año, según The Next Web. Se apoyó sobre todo en salidas voluntarias y reconversión de personal, y el total de empleados se mantuvo más o menos estable porque la empresa contrató para nuevos roles.

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En Alemania, donde trabaja la mayor parte del personal, el comité de empresa negoció una garantía de empleo vigente hasta 2028. SiliconANGLE señaló que eso podría concentrar los despidos en otros países, aunque el reporte de Bloomberg no lo indica de manera expresa.

El programa de reestructuración de 2024 eliminó 10.000 puestos y costó unos 3.000 millones de euros. (Europa Press)

El contexto: otras tecnológicas y cambios en la cúpula

The Next Web, citando a Bloomberg, recordó que Oracle recortó 21.000 empleos en 12 meses y que Microsoft ofrece retiros voluntarios a 60.000 trabajadores. Esas cifras no provienen de comunicados de las empresas que se hayan consultado para esta nota.

El plan llega mientras el director ejecutivo, Christian Klein, impulsa una estrategia que prioriza la inteligencia artificial. En 2026, SAP completó cuatro adquisiciones (Reltio, Dremio, Prior Labs y TechWolf), según CNBC, y reorganizó dos veces su directorio, según The Next Web.

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El jefe de producto, Muhammad Alam, no renovó su contrato, que vence en marzo, y el responsable de ventas, Thomas Saueressig, dejará la empresa para dirigir el proveedor de nube alemán Ionos. Dos de los seis miembros del directorio se irán antes de marzo.

En Alemania, el comité de empresa negoció una garantía de empleo vigente hasta 2028. (Europa Press)

SAP suele anunciar sus reestructuraciones junto con los resultados anuales, que presenta a fines de enero. Esa sería la oportunidad habitual para que la empresa confirme o descarte el plan.