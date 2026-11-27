El periodista Luciano Wernicke presentó el libro Messi, leyenda sobre la trayectoria y la vida personal del capitán argentino

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La carrera de Lionel Messi está marcada por títulos, récords y conquistas que lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de la historia. Pero detrás de sus actuaciones en la cancha también hay episodios de su infancia, su vida familiar y sus experiencias fuera del fútbol que suelen quedar al margen de las biografías deportivas.

Esos aspectos son el eje de Messi, leyenda. Del pibe de Rosario al ídolo que rompió todos los récords, el nuevo libro de Luciano Wernicke. El periodista, escritor y profesor de Historia del Deporte en el Instituto Universitario River Plate presentó la publicación en Infobae al Mediodía y explicó que su objetivo fue recuperar historias que permiten conocer otra faceta del capitán argentino.

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Autor de 28 libros sobre fútbol, Wernicke contó que comenzó a trabajar en el proyecto después del Mundial de Qatar 2022, cuya final vivió junto a sus dos hijos. “Esa fue una montaña rusa, no fue un partido de fútbol”, recordó sobre la definición ante Francia.

La publicación está orientada especialmente a lectores jóvenes y presenta relatos breves, con información y anécdotas de distintas etapas de la vida del futbolista. “Tratamos de hacer un libro destinado a un público más joven, que hoy vive pegado a la pantalla, a los reels, todo cortito”, explicó.

El autor inició la escritura de la obra después de presenciar la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo investigó las historias menos conocidas de Messi

Para preparar el libro, Wernicke decidió no consultar otras biografías del jugador. Buscaba desarrollar una mirada propia, sin condicionamientos de investigaciones anteriores.

“Lo primero que se me ocurrió es no leer dos biografías bastante viejas que tenía Messi, de dos autores extranjeros, para no contaminarme con la mirada de otro”, contó.

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Como parte del trabajo, revisó el archivo digital del diario español Mundo Deportivo desde la llegada de Messi al Barcelona hasta su salida del club. También recopiló entrevistas y testimonios para reconstruir episodios de su trayectoria que no suelen aparecer en las crónicas deportivas.

“Yo traté de mostrar lo que no se ve, ese Messi que no conocemos, porque cuando se mete en el túnel rumbo al vestuario ya no sabemos qué hace”, explicó.

Entre las historias que recuperó aparece la de un joven que nadó aproximadamente dos kilómetros para llegar hasta el yate en el que Messi pasaba sus vacaciones en Ibiza junto a su familia. El admirador llevaba su teléfono dentro de una bolsa de celofán para protegerlo del agua, pero el dispositivo terminó mojado y dejó de funcionar.

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Según relató Wernicke, Messi lo recibió con amabilidad y pidió a una persona de la embarcación que tomara fotografías para que el visitante pudiera llevarse un recuerdo. Después, organizó el envío de las imágenes. Incluso le ofreció una moto de agua para regresar a la costa, aunque el joven decidió volver nadando.

En su infancia en Rosario, Messi completó 1.100 jueguitos con la pelota para ganar once helados y compartirlos con sus amigos

Otra de las anécdotas se remonta a la infancia del futbolista en Rosario. Un hombre le prometió comprarle un helado si conseguía hacer 100 jueguitos con la pelota. Messi superó ampliamente el desafío: llegó a 1.100 y repartió los once helados que recibió entre sus amigos.

La familia y el costado más íntimo del capitán argentino

Wernicke también dedicó parte del libro a la relación de Messi con sus hijos. Contó que el futbolista se interesa por sus lecturas, les consigue libros y suele leerles antes de dormir.

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En ese contexto, recordó una respuesta del propio jugador cuando le preguntaron por el momento más feliz de su vida. Lejos de mencionar un título o una consagración deportiva, Messi destacó el nacimiento de su primer hijo.

“Yo hice un montón de goles, gané un montón de campeonatos, pero mi mayor felicidad fue cuando nació mi primer hijo”, citó el escritor.

Para Wernicke, esa declaración permite conocer una dimensión más cotidiana del futbolista. “Lo pone en un contexto no de semidiós, sino de uno como nosotros”, señaló.

El capitán argentino señaló al nacimiento de su primer hijo como el acontecimiento más feliz de su vida, por encima de sus títulos (EFE/EPA/Friedemann Vogel)

El autor también relató un episodio vinculado con el compromiso de Messi con los niños que atraviesan enfermedades oncológicas. Durante sus primeros años en el Barcelona, el futbolista visitó un hospital infantil y quedó profundamente afectado por la situación de una paciente.

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“Messi salió desconsolado, se puso a llorar con la jefa de prensa del club. No lo podían parar”, recordó Wernicke. El escritor relacionó aquella experiencia con el posterior compromiso del jugador con iniciativas de asistencia a niños con cáncer y leucemia.

Al describir las distintas facetas del capitán argentino, el periodista sintetizó el contraste entre su rendimiento deportivo y su vida fuera de la cancha: “Es un tipo de carne y hueso. En la cancha es un marciano”.

A través de episodios de su infancia en Rosario, su paso por Barcelona y su vida familiar, el libro reúne historias que buscan mostrar aspectos de Messi que no suelen ocupar el centro de la atención pública.

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