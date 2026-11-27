El cantante habló de los planes a futuro que tiene con la cantante de RKT (Video: Un día con Gabino Silva)

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La historia entre Tiago PZK y La Joaqui nació en los márgenes de la fama, en las noches del rap porteño, cuando él aún dormía arriba de un freezer y ella todavía no había alcanzado el lugar que tiene en la escena. Los volvió a juntar el tiempo, aunque en circunstancias que no pasaron desapercibidas: ella salía de una relación con Luck Ra, cantante de cuarteto. El revuelo fue inmediato. Sin embargo, la pareja se consolidó y hoy se muestra sólida, con proyectos en común y planes de familia en puerta.

Tiago vive ese vínculo sin filtros ni secretos. En un mano a mano con Gabino Silva en el que pasaron el día juntos, el cantante de RKT se sentó a hablar de su pareja, de sus ganas de ser padre y de los motivos por los que se enamoró de ella. La charla arrancó liviana, pero rápidamente fue al hueso.

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Cuando Silva le preguntó si quería tener hijos, Tiago no dejó lugar a dudas: “El año que viene voy a tener mi primer hijo. Ya lo decidí, lo tengo en mente”. El cantante dijo que busca tener tres en total y aclaró que tiene preferencia por un varón: “Mi señora ya tiene dos nenas, entonces quiero... También ella quiere tener un nene varón”.

Tiago PZK dijo presente en el show de La Joaqui con una sensual performance

La historia entre ambos viene de lejos. Tiago contó que se conocieron en el circuito del rap, en un momento en el que él estaba muy lejos de la fama que tiene hoy. “Yo vivía en Monte Grande y me quedaba a dormir en el quiosco que unos amigos habían comprado en el Alto Palermo, a la vuelta. Dormía arriba de un freezer. Y ahí la empecé a hablar con ella”, recordó. Después, la vida los separó: ella vivía en otra ciudad y el vínculo se cortó. Se reencontraron tiempo después.

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La relación fue polémica desde el principio. La Joaqui acababa de separarse de Luck Ra cuando comenzaron a salir, algo que generó ruido en el ambiente. Tiago no esquivó el tema: “Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar. Pero tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado”.

Sobre los sentimientos, el músico fue contundente. “Pensé que no me iba a volver a enamorar así. He intentado enamorarme, me he forzado a querer enamorarme varias veces y no me salía. No puedo hacer que siento algo que no siento”, confesó. Con La Joaqui, en cambio, todo fluyó distinto.

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La Joaqui y Tiago comenzaron su relación en medio de la escandalosa separación de la cantante con Luck Ra

Lo que lo atrapó fue la mentalidad de ella. “Me enamora mucho la mentalidad de las personas, cuando son maduras, cuando ya saben lo que quieren, cuando proyectan, cuando trabajan, cuando te inspiran”, explicó. “Cuando mirás al lado y decís: mirá esta persona, en algunos sentidos me éstoy quedando y me incentiva y me motiva a ser mejor’”.

El cantante también reflexionó sobre los desafíos de relacionarse con alguien ajeno al ambiente artístico. Según contó, lo intentó y no terminó de funcionar: “Es difícil que entiendan tu vida, es difícil que entiendan tus horarios. Me he quedado en el estudio hasta las nueve de la mañana grabando desde las diez de la noche, y te dicen: ‘volvé a dormir conmigo’. Es difícil de entenderlo al fin”. Por eso, el hecho de que La Joaqui también sea artista y tenga su propia trayectoria hace una diferencia concreta.

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“Si estás con una persona que ya tiene lo suyo, que ya le pasa lo mismo que a vos, en el sentido de que hay gente que se le acerca por interés, hay una cierta complicidad. Yo con ella hablo el mismo idioma en todo sentido”, afirmó. Y sumó otro argumento que le pesa: “¿Cuántas minas voy a conocer yo que me conozcan antes de ser famoso?”.

Tiago cerró el tramo más íntimo de la entrevista con una declaración directa. “Ella tiene una historia muy parecida a la de mi familia. Es una piba muy fuerte. Yo la amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con ella”.

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