Algunas de las postales que compartió Brey de sus vacaciones por los Estados Unidos

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Mariana Brey mostró las vacaciones que compartió con sus hijos Luca y Juana en Miami, entre paseos por la bahía, tardes de playa, recorridas urbanas, una visita a una tienda y la asistencia a un partido del Inter Miami. La periodista reunió las postales en un carrusel de Instagram que, en su primera hora publicado, acumuló más de 3 mil “Me gusta” y 170 comentarios ante su comunidad de más de un millón de seguidores.

El viaje combinó actividades familiares y tiempo de descanso. En las imágenes, Brey aparece junto a sus hijos en distintos puntos de Miami, desde edificios frente al agua hasta salidas nocturnas por la ciudad. También compartió fotografías individuales y retratos frente al espejo, en los que lució distintos conjuntos y trajes de baño.

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La publicación incluyó además un encuentro con Maite Peñóñori, excompañera de Brey en LAM, quien vive actualmente en Miami. Ambas posaron para una selfie a bordo de una embarcación, con el paisaje de rascacielos de fondo y micrófonos inalámbricos prendidos a sus prendas.

Brey se reencontró en Miami con Maite Peñóñori, su excompañera de LAM, que hoy vive en Estados Unidos

Mariana Brey fue al estadio del Inter Miami junto a su familia

Uno de los planes que mostró Brey fue la visita al estadio del Inter Miami. Desde la tribuna, la panelista se fotografió con el campo de juego de fondo, mientras se disputaba un encuentro del club. En otras tomas aparecen sus hijos y un amigo.

Brey junto a sus hijos, Juana y Luca, y un amigo en el estadio de Inter Miami

Luca y Juana también protagonizan varias de las postales del viaje. En una imagen familiar, ambos acompañan a su mamá en una salida nocturna, con los edificios iluminados de la ciudad detrás. En otra secuencia, los tres aparecen descalzos sobre la arena, una de las escenas que refleja el costado más relajado de las vacaciones.

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Las fotos permiten seguir distintos momentos de la estadía: jornadas frente al mar, recorridas por la zona de Brickell, paseos en barco y visitas a locales. La periodista también mostró la vista desde una especie de terraza y una foto en la que posa junto al agua con sombrero y lentes de sol.

Mariana durante uno de sus paseos por Miami

El mensaje que Mariana Brey les dedicó a Luca y Juana

Junto a las imágenes, Mariana Brey acompañó la publicación con un texto dedicado a sus hijos, en el que puso el foco en el disfrute de compartir tiempo con ellos. “Viviendo en nuestro mundo. Mi mejor mundo, el de mamá 24 /7, el de hermanos compartiendo momentos. Y no hay mejor regalo que vivir momentos. El mío con ellos y ellos conmigo”, escribió.

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Luego, la periodista agregó una reflexión personal vinculada a los desafíos que afronta como mamá: “Sentirme súper poderosa, desafiando los límites que inconscientemente me pongo. Luego en la práctica darme cuenta que no hay límite que pueda conmigo”.

Brey aprovechó para hacer compras con sus hijos en Miami

En el cierre de su mensaje, Brey volvió a dirigirse a Luca y Juana y expresó: “Si los veo felices no hay acontecimiento que pueda hacerme más feliz. Son mi prioridad y mejor compañía Luca y Juana. Los amo. Gracias por hacer de este viaje algo tan divertido. Donde solo hubo risas”.

Además de los retratos familiares y las actividades en la ciudad, el carrusel incluye fotos de Brey en la playa, con bikini y sombrero, y distintas selfies tomadas durante el descanso. La publicación registró una rápida respuesta de sus seguidores, con más de 3 mil reacciones y 170 mensajes durante la primera hora desde su difusión.

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Todas las fotos de las vacaciones de Mariana Brey en Miami

Otra de las postales que Brey compartió desde Miami

La periodista se dedicó plenamente a sus hijos, Luca y Juana, en las vacaciones

La periodista disfrutó de las tardes de playa

Con los pies sobre la arena: Brey compartió una cálida foto familiar

La periodista disfrutó de ver jugar a Lionel Messi en el Inter Miami

Mariana Brey junto a su hija Juana

Frente a un espejo y en bikini, Brey se tomó una foto