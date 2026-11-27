Un estudio de Paul Nörenberg y Hugues Lantuit calculó el impacto del aumento del nivel del mar en la ciudad virtual de Grand Theft Auto V. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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Los científicos Paul Nörenberg y Hugues Lantuit utilizaron el mapa de Los Santos —la ciudad ficticia de Grand Theft Auto V (GTA 5), inspirada en Los Ángeles— para estimar qué áreas de ese territorio virtual quedarían inundadas ante un aumento del nivel del mar y evaluar cómo este tipo de análisis podría aplicarse a ciudade.s reales.

El estudio calculó que, bajo escenarios de altas emisiones y marejadas, el 5,1 % de la superficie de Los Santos quedaría bajo el agua hacia 2300.

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Esta estimación se refiere específicamente al mapa del videojuego, aunque permite explorar de qué manera herramientas similares podrían contribuir al análisis de riesgos de inundación en entornos urbanos reales.

El escenario de altas emisiones proyecta la inundación del puerto y las plantas de energía costeras de Los Santos hacia el año 2300. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Según los autores, se trata del primer análisis cuantitativo sobre impacto climático elaborado a partir de datos topográficos extraídos de un videojuego comercial. El trabajo surgió como parte de una tesis de maestría.

Los investigadores aprovecharon que Los Santos recrea de forma ficticia a Los Ángeles para comparar el modelo de terreno del juego con estudios científicos sobre la vulnerabilidad de la ciudad real.

Concluyeron que el mapa posee un nivel de detalle geográfico suficiente para reproducir patrones de inundación similares, lo que sugiere que los entornos virtuales podrían utilizarse como herramientas complementarias para estudiar y comunicar posibles efectos del cambio climático en ciudades reales.

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Los científicos recurrieron a un mapa tridimensional de Sketchfab tras la negativa de Rockstar Games a compartir los datos originales. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los autores recomiendan aplicaciones no formales, como exposiciones o divulgación, y no su uso en el aula. Piden que las limitaciones del modelo estático acompañen siempre a los mapas que se difundan.

Qué factores tuvo presente el estudio inspirado en Los Santos de GTA 5

El estudio inspirado en Los Santos de GTA 5 tuvo presente dos factores principales: los escenarios climáticos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU —uno de fuerte mitigación y otro de emisiones altas— y una tormenta extrema equivalente al mayor nivel de marea registrado en el mareógrafo de Los Ángeles, de 1,59 metros.

Con emisiones altas y marejada, el nivel del mar llegaría a 5,18 metros en 2300. El modelo muestra entonces 2,25 kilómetros cuadrados inundados, el 5,08% de la superficie cartografiada. El puerto, las instalaciones de aguas residuales y las plantas de energía costeras dejarían de funcionar.

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Para el año 2500, con un nivel de 8,22 metros, el área anegada sube al 6,5%. Los autores aclaran que el IPCC asigna baja confianza a la aportación de las capas de hielo en ese horizonte.

El mapa del videojuego omite el humedal real de Ballona Creek y sitúa en su lugar un aeropuerto. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

En ese escenario, solo una franja de playa cerca de Fort Zancudo, una base militar del juego, queda sobre el agua.

Con mitigación fuerte, en cambio, la inundación en 2300 se limita al 2,2% del terreno y ninguna infraestructura importante resulta afectada.

Los autores presentan la diferencia como una ilustración de las implicancias de distintas trayectorias de política climática en una ciudad que mucha gente reconoce.

Qué mapa de Los Santos utilizaron los investigadores

Rockstar Games, la desarrolladora, rechazó entregar los datos originales por derechos de publicación.

Los autores comprobaron 31 puntos de la costa con sobrevuelos en helicóptero dentro del entorno virtual del juego. (Rockstar)

Los investigadores usaron en su lugar un mapa tridimensional publicado en Sketchfab por un usuario identificado como Somnit, con una resolución de unos 2 metros. Para fijar el nivel del mar, eligieron 31 puntos de playa y verificaron cada uno en el juego con sobrevuelos en helicóptero.

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La simulación es estática: marca la tierra que queda por debajo de un nivel de agua dado, sin modelar cómo fluiría el agua.

El estudio advierte que esa técnica tiende a sobrestimar la extensión de la inundación, porque el mapa no distingue edificios ni terraplenes que frenarían el avance. Los mapas, dicen los autores, no son predicciones de dónde llegaría el agua en un evento concreto.

Por otro lado, el juego no incluye el humedal de Ballona Creek, al sur de Marina del Rey, que en la vida real se inundaría pronto y ampliaría la zona afectada.

Los investigadores recomiendan el uso de este tipo de representaciones para tareas de divulgación y exposiciones públicas fuera de las aulas. (REUTERS/Corey Rudy)

En su lugar, el mapa coloca un aeropuerto, una compresión del paisaje que los autores interpretan como decisión de diseño, aunque aclaran que los desarrolladores no lo confirmaron.

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Ambos análisis coinciden en que el aeropuerto no corre peligro en escenarios comparables. Para la zona de Venice Beach y la marina, el modelo del juego y un estudio de 2013 sobre Los Ángeles señalan los mismos canales y frentes de playa como las áreas más expuestas.

Los autores probaron las proyecciones más recientes del IPCC, que llegan hasta 2150. Para 2100 y sin marejada, esas proyecciones reducen la inundación modelada entre un 24% y un 40%.

Con marejada, la diferencia baja a entre el 7% y el 8%, por lo que la comparación con Los Ángeles no depende de qué informe se use.

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