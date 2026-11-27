Un trabajador observa una vasta operación minera de oro en Nicaragua, con banderas de China y Nicaragua ondeando, simbolizando la creciente influencia china en el sector minero aurífero del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo lote minero quedó en manos de capital chino en el centro de Nicaragua, en momentos en que la minería del país ya exporta más de USD 2,000 millones al año.

El Diario Oficial La Gaceta certificó este viernes la cesión de 2,250 hectáreas en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, a la empresa Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., según informó EFE.

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La concesión se ubica en el lote denominado Cerro Quirós. La firma está representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense QiXiong Tong, de acuerdo con la certificación de la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia, citada por la agencia.

Con este otorgamiento, al menos 22 empresas asiáticas han recibido concesiones mineras en el país centroamericano desde que Estados Unidos sancionó al sector.

El dato forma parte de un patrón que se repite desde 2021: el régimen que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo había entregado, hasta junio de este año, concesiones a 22 empresas chinas en 84 lotes para la explotación de minerales metálicos, según un informe recogido por la agencia.

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El 12.5% del territorio nicaragüense en manos de firmas chinas

La magnitud del fenómeno queda reflejada en las cifras de la Fundación del Río, organización no gubernamental ambientalista. Un total de 23 empresas chinas controlan el 12.5% del territorio de Nicaragua a través de 94 lotes mineros concesionados, que suman 1,556,58.02 hectáreas.

Esas tierras incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes destinados a la exploración y explotación de minerales metálicos.

La organización sostuvo que el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El respaldo oficial a este avance minero chino se intensificó después de que Washington golpeara directamente al círculo de poder nicaragüense. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos vinculados a la extracción y comercialización de oro en el país, según la agencia.

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Daniel Ortega sostiene una balanza que inclina un lingote de oro por encima de un bosque deforestado con la forma del territorio de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones no frenaron el auge exportador del oro

El oro se consolidó como el principal producto de exportación del país: generó ingresos por USD 1,971 millones en 2025, equivalentes al 22.7% del total exportado y un volumen de 19.9 toneladas métricas, un hito histórico según datos oficiales citados por EFE.

Las exportaciones mineras totales de Nicaragua ascendieron a USD 2,009.2 millones ese año, un aumento del 44.4% respecto al año anterior. El negocio del oro, lejos de desacelerarse, se expandió en paralelo a las medidas punitivas de Washington.

La baja de la minería en Nicaragua se vinculó con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país./ (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia china llega hasta la frontera con Costa Rica

La Fundación del Río reiteró el 21 de noviembre que la actividad minera vinculada a capital chino opera a solo tres kilómetros de la frontera con Costa Rica, según informó Onda Local, medio local nicaragüense.

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La organización afirmó que las empresas Brother Metal y Thomas Metal controlan 31 lotes mineros, entre ellos La Guinea, El Castillo y La Mónica, todos en zonas fronterizas.

China niega las acusaciones de EEUU sobre prácticas coercitivas de minería ilegal en Nicaragua y Costa Rica.

El dato contradice las declaraciones de la Embajada de China en Managua, que había negado operaciones mineras chinas en esa franja.

Tres de esas concesiones se ubican, además, en una zona que incluye la Reserva Biológica Indio Maíz, de acuerdo con la misma fuente ambientalista.

El trasfondo diplomático del conflicto también escaló en los últimos meses. Según publicó el Financial Times el 26 de septiembre, Nicaragua entregó en tres años 80 concesiones mineras a empresas chinas, lo que cubre cerca del 11% de su territorio nacional; un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al diario que Washington vigila de cerca la actividad china en el sector minero del país centroamericano.

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