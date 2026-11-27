Varios paquetes de córdobas nicaragüenses y dólares estadounidenses reposan frente a la bandera de Nicaragua con engranajes y relojes de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La banca de Nicaragua redujo las tasas de interés promedio de la mayoría de los préstamos durante octubre, aunque los créditos personales y los financiamientos en córdobas a largo plazo registraron aumentos frente a un año antes, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) difundidos por La Prensa.

La tasa promedio de los créditos en dólares y córdobas se ubicó en 10.20%, por debajo del 10.51% anotado en octubre de 2025. La disminución se concentró en los préstamos en moneda extranjera, que son los más demandados por los clientes del sistema financiero.

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En dólares, la tasa promedio fue de 10.47%, frente al 10.67% del mismo mes del año pasado. Los créditos otorgados en córdobas tuvieron una tasa promedio de 9.13%, inferior al 9.50% de octubre de 2025.

Los datos reflejan un descenso de los costos financieros en varios segmentos, en momentos en que los depósitos del público y la cartera crediticia mantienen incrementos interanuales. Al cierre de julio, última información disponible del BCN sobre esos indicadores, los depósitos crecieron 14.4% y alcanzaron un saldo de 300,813.1 millones de córdobas. La cartera de crédito avanzó 11.7%, hasta 248,325.1 millones de córdobas.

Gráfico de barras y una flecha ascendente proyectan el crecimiento de Nicaragua hasta el año 2026, con la bandera del país en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de tasas en dólares en los plazos más cortos

Los créditos en dólares a corto plazo se aprobaron con una tasa de 8.75%, menor al 8.98% de octubre de 2025 y al 9.24% de diciembre pasado. Para los préstamos a largo plazo, la tasa llegó a 11.98%, frente al 12.45% interanual.

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La comparación con diciembre muestra, sin embargo, una suba en este último segmento: entonces, los créditos en dólares a largo plazo tenían una tasa promedio de 10.53%.

El crédito hipotecario en dólares también mostró una reducción. La tasa a largo plazo fue de 8.36%, por debajo del 8.40% de octubre de 2025 y del 8.68% registrado en diciembre.

El comportamiento fue distinto en los créditos personales. Ese tipo de préstamo, uno de los más solicitados y también de los más caros del sistema, tuvo una tasa de 17.31% a corto plazo. Un año antes, el promedio era de 16.68%.

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Fajos y billetes de córdobas nicaragüenses de diferentes denominaciones se extienden sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Créditos en córdobas: baja en el corto plazo y suba en el largo

En moneda nacional, los préstamos a corto plazo se abarataron. La tasa promedio fue de 8.40%, frente al 9.50% del mismo mes del año anterior. También quedó debajo del 9.12% registrado en diciembre.

En cambio, los préstamos en córdobas a largo plazo se encarecieron. La tasa llegó a 13.13%, frente al 9.49% de octubre de 2025.

Hasta agosto, el Índice Mensual de Actividad Económica del sector de intermediación financiera y servicios conexos acumuló un crecimiento de 4.5%, luego de un alza de 3.4% en ese mes. El aumento estuvo asociado a una mayor entrega de créditos y a la captación de depósitos tanto en córdobas como en dólares.

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La baja de las tasas ocurre en una economía cuya aparente estabilidad ha sido cuestionada por análisis independientes. Un análisis publicado por Infobae señaló que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos convive con dependencia de las remesas y las exportaciones de oro, menor dinamismo de la inversión y un mercado laboral marcado por la informalidad.