La baja de las tasas comenzó a regir el pasado 17 de noviembre. (Foto: Reuters)

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Banco Provincia redujo hasta cinco puntos porcentuales las tasas de interés de sus préstamos personales, una decisión que comenzó a regir el 17 de noviembre y alcanza a las principales líneas de financiamiento al consumo de la entidad.

La medida apunta a mejorar las condiciones de acceso al crédito, con foco en quienes cobran sus haberes a través del banco. Según informó la entidad bonaerense, el nuevo esquema provocó una baja general de las tasas promedio aplicadas durante noviembre frente a octubre en todos los segmentos comprendidos.

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“La tasa más baja es para clientes que acreditan haberes en el Banco”, señaló la entidad en un comunicado. El universo al que apunta la iniciativa incluye, en particular, a trabajadores del sector público provincial y municipal, además de jubilados y jubiladas, que concentran una parte relevante de la cartera de créditos al consumo.

Para dimensionar el efecto de la rebaja, el banco difundió una simulación: un préstamo de $2 millones a 36 meses para un trabajador estatal o jubilado tendría una cuota mensual estimada de 121.775 pesos. Esto implica una tasa nominal anual de 60,70%, según aclara la web de la entidad bonaerense.

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Los trabajadores del sector público bonaerense y los jubilados que cobran haberes en la entidad acceden a las cuotas más bajas del nuevo esquema.

La baja alcanza a las líneas orientadas al consumo

El recorte se aplica sobre los préstamos personales tradicionales de Banco Provincia, que se utilizan para gastos de consumo, proyectos familiares o necesidades puntuales. La decisión se inscribe en una estrategia destinada a sostener condiciones competitivas en un mercado donde el costo total del financiamiento es un factor central para los hogares.

La comparación entre productos financieros no depende solo de la tasa nominal. También resulta determinante el Costo Financiero Total, que incorpora cargos, seguros e impuestos vinculados con cada operación. De acuerdo con la entidad, el nuevo esquema la consolida entre los tres bancos con menor Costo Financiero Total para quienes perciben su salario en esa institución.

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El banco sostuvo que busca “promover inclusión financiera y ampliar el acceso al crédito para más familias bonaerenses”. La definición vincula la reducción de tasas con su función como banca pública y con una cartera en la que tienen peso empleados provinciales, municipales y personas jubiladas.

La novedad llega luego de que la entidad ampliara sus alternativas de financiamiento para consumos específicos, entre ellas la línea Préstamo Acá, que permite financiar bienes y servicios directamente en el comercio. El mecanismo evita que el cliente deba solicitar primero un crédito por fuera de la operación de compra y procura acortar los tiempos de aprobación.

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La herramienta Préstamo Acá permitió financiar más de 5.000 motos y 2.000 automóviles en comercios durante 2026. (Foto: Reuters)

Préstamo Acá impulsó la venta de motos y autos durante 2026

A través de Préstamo Acá, Banco Provincia informó que durante 2026 se comercializaron más de 5.000 motos. También indicó que, en menos de dos meses, se financiaron más de 2.000 automóviles mediante esa modalidad.

La herramienta incluye opciones para comprar materiales de construcción, viviendas industrializadas y modulares, además de servicios de salud relacionados con odontología y tratamientos estéticos. El banco busca así extender la financiación más allá de los gastos de consumo inmediato.

Entre las propuestas vigentes figura una línea para adquirir casas prefabricadas o industrializadas, destinada a clientes con calificación crediticia. El trámite puede realizarse de forma digital por Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin la necesidad de presentar documentación en papel ni asistir a una sucursal.

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Ese crédito permite financiar hasta $50 millones para viviendas ofrecidas por empresas adheridas al programa Construcción Industrializada. Los solicitantes pueden elegir plazos de entre 12 y 96 cuotas y, en determinadas condiciones, combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto, siempre que el monto total no supere el valor de la propiedad.

La línea para viviendas está denominada en unidades de valor adquisitivo (UVA) y contempla una tasa nominal anual fija del 9% para quienes acreditan haberes en Banco Provincia, mientras que para quienes cobran el sueldo en otra entidad la tasa asciende al 15 por ciento. Como el capital y las cuotas se actualizan por la evolución de la UVA, los pagos en pesos pueden variar con el tiempo.

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Con la reducción de las tasas de préstamos personales, el banco afirmó que busca “acercar soluciones financieras accesibles” y mantener el crédito disponible para las necesidades cotidianas de las familias bonaerenses.