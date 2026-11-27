El periodista, una de las voces más emblemáticas del tenis argentino, protagonizó un emocionante momento hace 10 años, en Zagreb

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El 27 de noviembre de 2016, Guillermo Salatino cumplió una de las promesas más importantes de su vida. Después de casi medio siglo siguiendo al tenis nacional por las canchas del mundo, de haber visto cómo se escapaban cuatro finales de Copa Davis y haber pensado que la Ensaladera de Plata jamás quedaría en manos de la Argentina, finalmente pudo celebrar la conquista que tanto había esperado. Y lo hizo de una manera que quedó grabada en la memoria del deporte nacional: atravesó de rodillas la cancha del Arena Zagreb, en Croacia, como había jurado si alguna vez el equipo conseguía el título.

La historia comenzó mucho antes de aquella final. Salatino había acompañado al equipo argentino durante décadas y conocía como pocos las frustraciones que había dejado la competencia. La primera oportunidad llegó en 1981, cuando la Argentina perdió ante Estados Unidos. Después llegaron las finales de 2006, frente a Rusia; de 2008, contra España, y de 2011, nuevamente ante los españoles. Cuatro derrotas que alimentaron una espera que parecía interminable.

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La caída de 2008, en Mar del Plata, lo había marcado especialmente. La frustración fue tan grande que llegó a pensar que la Argentina nunca ganaría la Copa Davis. De aquella sensación nació una promesa que guardó durante ocho años: si algún día el equipo conseguía la Ensaladera, cruzaría de rodillas la cancha.

La oportunidad de cumplirla llegó en Zagreb. La serie ante Croacia había comenzado cuesta arriba, con la derrota de Federico Delbonis frente a Marin Cilic. Sin embargo, Juan Martín del Potro igualó el marcador al vencer a Ivo Karlovic y mantuvo con vida las esperanzas argentinas. El sábado, la victoria croata en el dobles volvió a poner al conjunto capitaneado por Daniel Orsanic contra las cuerdas. El marcador estaba 2-1 y ya no había margen para el error.

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Entonces apareció una de las remontadas más memorables de la historia del tenis argentino. Del Potro protagonizó una actuación extraordinaria ante Cilic. Después de perder los dos primeros sets, revirtió el encuentro por 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 para igualar la serie. El último punto quedó en manos de Delbonis, que no dejó espacio para las dudas. El zurdo de Azul se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 ante Karlovic y selló el 3-2 definitivo. La Argentina era campeona de la Copa Davis por primera vez en su historia, después de ganar todas las series de aquella edición como visitante.

El periodista y la Copa Davis (Crédito: X / @GuilleSalatino)

Eran las 17:48 en la Argentina cuando la devolución de Karlovic se fue larga y Delbonis se dejó caer de espaldas en el suelo del Arena Zagreb. Desde una de las cabinas del estadio, Salatino no pudo contener la emoción y se metió en la transmisión de Radio La Red, que en ese momento estaba cubriendo un partido entre River y Huracán por el torneo local. Su voz irrumpió en medio de la programación para anunciar lo que había esperado durante cuatro décadas. La quinta final había sido la vencida.

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“¡Argentina campeón del mundo! ¡Sí, sí, sí! Argentina campeón del mundo. La quinta fue la vencida. Argentina campeón en Zagreb. Delbonis lo hizo, 6-3, 6-4 y 6-2. Delbonis, extraordinario, jugó como si estuviera en Azul. Es indescriptible lo que se está viviendo. No se puede creer. Tantos años sufriendo... Argentina tuvo que venir a Zagreb para ganar la Copa Davis, tan esquiva, tan dura, tan difícil, esa que no quería venir a casa y que finalmente nos llevamos. Discúlpenme la emoción, ¡40 años esperando esto!”.

Después de anunciar la consagración, Salata puso en palabras lo que representaba aquella conquista para su vida. No hablaba solamente como periodista, sino también como alguien que había jugado al tenis y construido su historia alrededor de ese deporte.

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“Este es mi deporte, a esto jugué, con esto viví, haciendo lo que me gusta. Y Argentina me dio la felicidad de salir campeón del mundo con mi deporte. Estoy muy feliz. Esto hay que ponerlo en el contexto del Mundial de 1986, de la Generación Dorada de Atenas, de Fangio, de Vilas, de Monzón, de Locche, de Sabatini, de todos los grandes del deporte argentino”, expresó.

También destacó el crecimiento que había experimentado el tenis argentino desde la aparición de Guillermo Vilas y el lugar que debía ocupar aquella conquista entre las grandes alegrías deportivas del país.

"Discúlpenme, ¡40 años esperando esto!”, fue la reacción del periodista tras el triunfo decisivo ante Croacia

“Nos faltaba esto con el tenis, que tanto le ha dado al país desde Vilas, quien fue el artífice de que esto fuera posible. Porque en 1964 había 70 mil personas que jugaban al tenis y hoy hay tres millones. Esta consagración traerá más canchas y más gente que lo practique. Esto es la alegría y esto es lo que a mí me gusta del periodismo: transmitir victorias, transmitir alegrías. Es lo mejor que le puede pasar a un periodista, es lo más lindo, hacer feliz a la gente”.

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En medio de la celebración, el periodista todavía tenía una cuenta pendiente. Horas antes, durante una conferencia de prensa distendida con los integrantes del equipo, Leonardo Mayer y sus compañeros habían desafiado a los periodistas a raparse el pelo. En ese intercambio, Salata anticipó que tenía una promesa todavía más especial para cumplir.

Cuando terminaron los festejos, dejó a un lado el micrófono y comenzó a avanzar de rodillas sobre la superficie del Arena Zagreb. Recorrió la cancha de un extremo al otro mientras recibía los aplausos de quienes todavía permanecían en el estadio. Era la manera que había elegido para cerrar una espera que había atravesado buena parte de su vida.

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“Ellos cumplieron, yo tenía que cumplir. Si no, no hubiera. Mi conciencia no me lo hubiese permitido. Esto es en agradecimiento al tenis, que es mi vida”, explicó segundos después. También recordó el origen de aquella promesa: “Yo voy a cruzar de rodillas la cancha. Es una promesa que hice porque pensé, después de la frustración de 2008, cuando perdimos la final, que no la ganábamos más. Y estoy grande y pude vivir este momento”.

Guillermo Salatino cruza de rodillas el Arena Zagreb tras la obtención de la Copa Davis (captura de imagen)

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino construyó una trayectoria extraordinaria alrededor del deporte que había formado parte de su vida desde la infancia. Antes de convertirse en periodista, también había sido jugador. Representó al Buenos Aires Lawn Tennis Club en Primera División y fue campeón en tres oportunidades: en 1968, 1969 y 1970. Después eligió el periodismo y convirtió su pasión en un oficio que lo llevó a recorrer el mundo.

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Cubrió más de 300 torneos internacionales y asistió a 145 certámenes de Grand Slam. Trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, fue columnista de La Prensa y Ámbito Financiero e integró durante años los equipos de Radio Continental y Radio La Red. También participó en la formación de periodistas y ocupó un lugar importante en la estructura internacional del periodismo especializado como fundador y vicepresidente durante 17 años del Comité de Prensa de la Federación Internacional de Tenis.

En 2017 recibió el premio Ron Bookman Media Excellence de la ATP: se convirtió en el primer periodista latinoamericano en obtener esa distinción. También fue reconocido por la WTA y recibió el Premio Konex al mérito en Periodismo Deportivo Audiovisual.

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Su vínculo con la Copa Davis no terminó en aquella noche de Zagreb. Aunque en 2022 había anunciado que dejaría de viajar a los torneos por cuestiones de salud, volvió a acompañar al equipo argentino en dos series disputadas como visitante durante 2025, en Groningen y Bolonia. Su última gran cobertura internacional estuvo ligada, precisamente, a la competencia que había seguido durante casi toda su carrera.

El 17 de enero de 2026, el tenis argentino perdió a una de sus voces más representativas. Guillermo Salatino murió. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) lo despidió con un mensaje que resumió su legado: “Un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”.

Guillermo Salatino murió el 17 de enero de 2026