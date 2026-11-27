María O’Donnell investigó el secuestro de los hermanos Born a partir del financiamiento montonero en la campaña de Carlos Menem

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La muerte de Jorge Born volvió a poner en primer plano uno de los secuestros extorsivos más importantes de la historia argentina. En 1974, Montoneros capturó al empresario junto a su hermano Juan y exigió un rescate millonario para liberarlos. La negociación terminó con el pago de USD 60 millones, pero el destino de esos fondos abrió otra historia: parte del dinero salió del país, financió actividades de la organización guerrillera y años después motivó un acercamiento entre Born y uno de los hombres que había participado del secuestro.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, María O’Donnell reconstruyó los detalles del cautiverio, el papel del empresario en las negociaciones y el recorrido del rescate. La periodista había llegado a esa historia mientras investigaba el financiamiento de la campaña presidencial de Carlos Menem, una pesquisa que la llevó a entrevistar personalmente a Born.

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“Yo casualmente estaba haciendo una historia del financiamiento de la política y por qué los montoneros habían puesto plata en la campaña de Menem”, explicó. Al consultar a un exintegrante de la organización sobre el origen de esos recursos, recibió una respuesta inesperada: “Del secuestro de los Born”.

La cifra terminó de dimensionar el caso. “Le digo: ‘¿Cuánta plata?’. Me dice: ‘60 millones de dólares’”, recordó O’Donnell. Cuando Born estaba próximo a cumplir 80 años, la periodista consiguió entrevistarlo y mantuvo varios encuentros con él en sus oficinas, frente a la plaza San Martín.

Jorge Born intervino de manera directa en las negociaciones de su rescate frente a la negativa inicial de su padre

El papel de Jorge Born en las negociaciones durante el cautiverio

El secuestro de los hermanos ocurrió en 1974. Montoneros había reclamado inicialmente USD 100 millones, a razón de USD 50 millones por cada uno, pero las tratativas concluyeron con un pago de USD 60 millones.

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Los hermanos atravesaron el cautiverio de maneras diferentes. Juan, el menor, fue liberado después de seis meses, mientras Jorge permaneció más tiempo en poder de sus captores. “Juan la pasó muy mal de entrada, se quebró emocionalmente y un poco Jorge se volvió el sostén”, contó la periodista.

La negociación también estuvo marcada por la resistencia inicial de su padre, Jorge Born, a pagar el rescate. O’Donnell lo describió como un hombre severo, de origen protestante, que en un primer momento se oponía a entregar el dinero exigido por la organización.

En ese escenario, el empresario comenzó a intervenir directamente en las gestiones con los responsables de Bunge y Born para acordar las condiciones del pago. “Jorge Born había empezado de alguna manera a forjar su propia libertad en diálogo con, por un lado, los directivos de la compañía para ver cómo se pagaba, dónde se pagaba”, explicó.

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El reclamo de Montoneros no se limitó al dinero. La organización también exigió la distribución de alimentos, vestimenta, toallas y ropa de trabajo por un valor de USD 2 millones, que debían llegar a distintos puntos del país.

La organización Montoneros cobró 60 millones de dólares por la liberación de los empresarios Jorge y Juan Born en 1974 (María O'Donnell/Fernando Rapa/Editorial Planeta Argentina)

“Fue una operatoria, desde entregar 60 millones de dólares, una parte en Suiza, a distribuir dos millones de dólares con camiones por todo el país”, describió O’Donnell. La periodista destacó la participación del propio empresario en esa logística mientras continuaba secuestrado.

La dimensión económica de Bunge y Born también explicaba la relevancia del caso. El grupo tenía una posición dominante en el comercio exterior de granos y participaba de numerosas compañías y marcas de consumo masivo. Entre ellas, O’Donnell mencionó Alba, Grafa y Molinos.

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Durante el cautiverio, además, se produjeron discusiones políticas entre Born y sus captores. Varios integrantes de Montoneros habían estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, la misma institución a la que había asistido el empresario por decisión de su padre.

“De a momentos se trababan como en discusiones ideológicas”, recordó. Los guerrilleros incluso sometieron a Born a un juicio revolucionario, en el que cuestionaron el papel de Bunge y Born durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón y la etapa previa al golpe de Estado.

Qué pasó con el rescate y cómo nació su vínculo con Galimberti

Una vez concretado el pago, los USD 60 millones se distribuyeron entre distintos destinos. O’Donnell explicó que Montoneros tenía dificultades para administrar semejante cantidad de efectivo sin recurrir al sistema bancario. Por eso, parte de los pagos se realizó en billetes y mediante procedimientos poco habituales.

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Rodolfo Galimberti se alió con Jorge Born con el objetivo común de rastrear el dinero administrado por la cúpula montonera

“Hubo como algunos pagos que se hacían en cajas de vino, en billetes”, contó. La organización también guardó dinero en casas operativas, algunas de las cuales fueron descubiertas por las Fuerzas Armadas. Además, compró propiedades y una bodega que utilizaba para tareas logísticas y de distribución.

Otro tramo fue trasladado a Cuba después del golpe de Estado de 1976. “Después una parte se va a Cuba bajo la custodia de Fidel Castro. La sacaron vía Praga, como hacían en aquel tiempo”, explicó la periodista.

Montoneros también confió fondos al banquero David Graiver, quien había prometido pagar intereses mensuales por el dinero recibido. Graiver murió poco después en un accidente aéreo que generó sospechas. O’Donnell aclaró que esos recursos no tuvieron relación con el origen de Página/12.

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Según su reconstrucción, otra parte del dinero se destinó a respaldar a los sandinistas en Nicaragua y a financiar las últimas contraofensivas de Montoneros. Los fondos restantes terminaron vinculados a la campaña presidencial de Menem. “Lo que quedaba lo terminan poniendo en la campaña de Menem, que es el presidente que indulta a los Montoneros”, señaló.

La posibilidad de recuperar parte del rescate llevó a Born a establecer un vínculo con Rodolfo Galimberti, uno de los principales referentes de la Columna Norte de Montoneros y una figura central en la organización del secuestro.

O’Donnell explicó que Galimberti sostenía que la conducción de la organización, encabezada por Mario Firmenich, no había distribuido correctamente los recursos obtenidos. “Siempre sintió que de alguna manera Firmenich y el resto de la cúpula nunca le habían dado lo que a él le tocaba y que no se lo habían dado tampoco a la Columna Norte”, afirmó.

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Born, por su parte, conservaba el interés en recuperar el dinero que su familia había entregado para conseguir su liberación. “Jorge Born siempre sintió un poco de, no sé si culpa es la palabra, pero como él mismo de alguna manera lo lleva al padre a pagar”, relató la periodista.

María O’Donnell investigó el secuestro de los hermanos Born a partir del financiamiento montonero en la campaña de Carlos Menem (Infobae en Vivo)

La coincidencia de intereses terminó acercándolos. “Se juntaron los dos con un objetivo que los unía bastante”, resumió.

Entre las anécdotas del cautiverio, O’Donnell recordó el reclamo que Born hizo por un Rolex que llevaba cuando fue secuestrado. Al enterarse de que sería liberado, preguntó por el reloj: “Bueno, ¿y dónde está mi Rolex? Porque ustedes me mandaron sesenta millones”.

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Sus captores le respondieron que no lo tenían. Entonces, el empresario llevó el reclamo hasta Firmenich y lanzó: “Bueno, al final ustedes eran ladrones comunes”. Años después, cuando Galimberti buscó reencontrarse con él y ofrecerle ayuda para recuperar los fondos, le regaló otro Rolex.

Born consiguió cobrar una parte a través de una causa vinculada a Graiver y a la indemnización que el Estado había otorgado a su familia. El resto del dinero, según la reconstrucción de O’Donnell, quedó fuera del alcance de quienes habían participado de su administración.

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