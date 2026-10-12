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Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo borrar archivos duplicados

La herramienta organiza imágenes, clips, documentos y audios según su peso, antigüedad o reenvíos, para que el usuario seleccione los elementos innecesarios desde un único menú

Qué significa el nuevo ícono de nube que está apareciendo en las fotos de perfil de WhatsApp.
WhatsApp permite liberar espacio sin revisar cada conversación - (Meta)
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La papelera de WhatsApp no existe como una carpeta convencional, pero la aplicación cuenta con una función para localizar y eliminar fotos, videos, documentos y archivos duplicados. La herramienta se llama Administrar almacenamiento y permite liberar memoria sin revisar cada conversación de forma individual.

La acumulación de contenido en chats, grupos y canales puede ocupar una parte importante del espacio disponible en el teléfono. Cuando la memoria comienza a agotarse, WhatsApp puede mostrar alertas, impedir la descarga de nuevos archivos o dificultar el envío de mensajes. Por ese motivo, la gestión del almacenamiento se ha convertido en una opción útil para identificar qué contenido ocupa más espacio y decidir qué debe desaparecer.

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Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
La función para encontrar archivos duplicados está dentro de WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde está la “papelera” de WhatsApp

La expresión “papelera secreta de WhatsApp” suele utilizarse para referirse a un apartado que no funciona como una papelera tradicional. Los archivos no quedan allí de forma temporal antes de borrarse. En realidad, Administrar almacenamiento reúne el material multimedia guardado por la aplicación y lo ordena según su tamaño, antigüedad o frecuencia de reenvío.

Desde ese menú es posible comprobar cuánto espacio utiliza WhatsApp en el dispositivo. También muestra los chats, grupos, canales y categorías que concentran más archivos. De esta forma, el usuario puede detectar conversaciones con muchos videos, documentos pesados, fotografías repetidas o notas de voz que ya no necesita conservar.

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La aplicación incluye una opción destinada a los duplicados. Al identificar un archivo que aparece en varias conversaciones, se puede seleccionar “Eliminar todas las copias”. Esta alternativa borra el elemento elegido de los chats donde esté guardado y puede recuperar espacio en poco tiempo.

Antes de confirmar la eliminación, conviene revisar cada selección. Los archivos borrados desde esta sección pueden desaparecer de las conversaciones y dejar de estar disponibles si no existe una copia de seguridad o si no se guardaron antes en otro lugar.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares debido a que Meta ya no puede brindarles soporte.
La aplicación muestra las categorías con mayor consumo y facilita localizar grabaciones, fotografías, archivos laborales y otros elementos que pueden estar saturando la capacidad disponible del dispositivo (Imagen ilustrativa)

Cómo vaciar archivos de WhatsApp en Android

En los teléfonos con Android, el acceso a la administración de archivos se encuentra dentro del menú principal de WhatsApp. El recorrido permite consultar el espacio usado y abrir cada conversación para eliminar contenido concreto.

Los pasos son los siguientes:

  • Abrir WhatsApp.
  • Pulsar el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha.
  • Entrar en Ajustes.
  • Seleccionar Almacenamiento y datos.
  • Pulsar Administrar almacenamiento.

En la parte superior aparecerá el espacio que ocupa la aplicación. Más abajo, WhatsApp ordenará los chats, grupos, canales y archivos según el volumen de memoria que utilizan. El contenido puede filtrarse por tamaño, antigüedad o número de reenvíos.

Al abrir cada categoría, se pueden marcar fotografías, videos, documentos o notas de voz y pulsar el ícono de eliminación. Esta selección permite conservar lo necesario y retirar solo los elementos que generan un mayor consumo de memoria.

También es posible vaciar una conversación completa. Para ello, hay que abrir el chat, tocar los tres puntos, elegir Más y seleccionar Vaciar chat. La aplicación permite definir qué elementos multimedia se eliminarán durante el proceso.

En iPhone, el acceso comienza desde el perfil

En los dispositivos con iPhone, la ruta cambia en el primer paso. La función conserva el mismo objetivo: mostrar qué chats y archivos ocupan más espacio para facilitar la limpieza del teléfono.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Borrar elementos de WhatsApp no elimina todas las copias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es el siguiente:

  • Abrir WhatsApp.
  • Pulsar la foto de perfil.
  • Entrar en Almacenamiento y datos.
  • Seleccionar Administrar almacenamiento.
  • Elegir un chat, canal o categoría.
  • Marcar los archivos que se desean borrar.
  • Pulsar el ícono de la papelera.

Desde esa pantalla se pueden revisar los archivos más pesados, los más antiguos o aquellos que fueron reenviados muchas veces. WhatsApp permite borrar fotos, videos o documentos específicos, además de retirar todo el contenido multimedia asociado con una conversación.

La opción de vaciar chats completos también está disponible. Antes de usarla, resulta aconsejable comprobar si la conversación incluye comprobantes, archivos laborales, imágenes familiares o documentos que no estén guardados fuera de la aplicación.

Borrar en WhatsApp no siempre elimina las copias del teléfono

Eliminar archivos desde Administrar almacenamiento libera espacio dentro de WhatsApp, pero no garantiza que desaparezcan las copias almacenadas en otras áreas del dispositivo. Una foto o un video que se guardó previamente en la galería puede continuar ocupando memoria aunque ya no figure en el chat.

Después de limpiar la aplicación, conviene revisar la galería, la carpeta de descargas y el administrador de archivos. Esa verificación permite detectar duplicados que siguen presentes fuera de WhatsApp.

También es recomendable revisar la descarga automática. Si la aplicación recibe y guarda de inmediato todas las fotos, videos y documentos de los grupos, el almacenamiento puede volver a llenarse en poco tiempo. Crear una copia de seguridad antes de eliminar contenido importante permite conservar los archivos relevantes.

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