Nintendo habló sobre la llegada de GTA 6 a Switch 2: “Es una conversación para Rockstar”

La nueva consola de Nintendo mantiene abierta la llegada de Grand Theft Auto VI - crédito Rockstar Games

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Nintendo se pronunció sobre la posible llegada de GTA 6 a Switch 2 y dejó la decisión en manos de Rockstar Games. Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, afirmó que una adaptación para la nueva consola depende de Take-Two y de su estudio, no de un anuncio que pueda realizar la compañía japonesa.

El asunto importa porque Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, sin una versión confirmada para PC ni para Switch 2. La respuesta de Nintendo mantiene abierta una expectativa entre quienes quieren jugar la nueva historia de Vice City en formato portátil, pero no modifica el calendario ni confirma negociaciones internas.

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Qué piensan en Nintendo sobre una posible llegada de GTA 6 a Switch 2

Durante una entrevista con Variety, Pritchard fue consultada sobre las posibilidades de que GTA 6 llegue a Switch 2. Su respuesta fue directa: “Esa es una conversación para Take-Two y Rockstar. Yo no tengo nada que anunciar por mi parte”.

La nueva consola de Nintendo mantiene abierta la llegada de Grand Theft Auto VI

La declaración despeja una duda concreta. Nintendo no ha descartado el lanzamiento, pero tampoco ha dado señales de que exista una versión en desarrollo. La decisión depende de Rockstar Games, responsable de la franquicia, y de Take-Two Interactive, empresa propietaria del estudio.

La postura también evita atribuir la ausencia de GTA 6 a una limitación de potencia de Switch 2. Pritchard no habló de requisitos técnicos, rendimiento ni dificultades para trasladar el juego a la consola. Su mensaje se concentró en el control que mantiene Rockstar sobre sus producciones y sobre las plataformas donde se publican.

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La llegada de GTA 6 a Switch 2 no está confirmada, pero Nintendo tampoco cerró la puerta. Para los jugadores de la compañía japonesa, la expectativa seguirá ligada a futuras decisiones de Take-Two y Rockstar.

Switch 2 ya ha recibido juegos de mayor exigencia técnica

La nueva consola de Nintendo ha buscado ampliar el tipo de experiencias disponibles dentro de su catálogo. En los últimos meses, títulos como Dragon’s Dogma 2 y Diablo 4 han demostrado que Switch 2 puede recibir producciones más exigentes que las que llegaron a su predecesora.

Los lanzamientos previos de Red Dead Redemption, L.A. Noire y Grand Theft Auto The Trilogy demuestran que ambas empresas han colaborado, aunque todavía no existe confirmación sobre la nueva entrega (Wikipedia)

Eso no significa que GTA 6 pueda ejecutarse en la máquina sin ajustes. Grand Theft Auto VI aspira a presentar un mundo abierto de gran escala, con una ambientación situada en el estado ficticio de Leonida y con Vice City como uno de sus escenarios principales.

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Aun así, la comparación con Xbox Series S alimenta la discusión. Si Rockstar desarrolla una versión para la consola menos potente de Microsoft, algunos usuarios consideran posible que una adaptación posterior llegue a Switch 2 con cambios técnicos, menor resolución o ajustes en la densidad visual.

El historial de Rockstar con Nintendo también ofrece antecedentes. Take-Two y Rockstar han llevado a sus consolas juegos como Red Dead Redemption. Ninguno confirma el futuro de GTA 6, pero demuestra que ambas empresas han trabajado juntas.

GTA 6 llegará en noviembre con Jason y Lucía como protagonistas

Grand Theft Auto VI se estrenará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La edición estándar tendrá un precio de USD 79,99, mientras que la edición Ultimate costará USD 99,99. La preventa ya está disponible en las tiendas digitales de ambas plataformas.

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La campaña protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos debutará el 19 de noviembre de 2026, mientras los usuarios de Nintendo continúan sin fecha ni anuncio oficial

El juego contará inicialmente con una campaña para un jugador protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos. Ambos personajes deberán apoyarse después de que un golpe aparentemente simple salga mal y los arrastre a una conspiración criminal que afecta a distintos puntos de Leonida.

Jason creció entre estafadores y delincuentes. Tras pasar por el Ejército, llegó a los Cayos, donde trabaja para traficantes locales. Lucía aprendió a pelear desde niña y terminó en la penitenciaría de Leonida después de defender a su familia.

Rockstar retrasó el lanzamiento en dos ocasiones. En mayo de 2025, trasladó la fecha prevista para ese año al 26 de mayo de 2026. En noviembre de 2025, anunció una segunda postergación y fijó el estreno para el 19 de noviembre de 2026.

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Por ahora, los jugadores de Switch 2 deberán esperar una decisión de Rockstar. Nintendo ha dejado claro que su consola busca recibir juegos para públicos diversos, desde propuestas familiares hasta producciones orientadas a adultos. GTA 6 podría encajar en esa estrategia, pero su posible llegada sigue sin fecha ni confirmación oficial.