X incorpora un editor multimedia para que los creadores graben, editen y publiquen videos verticales sin salir de la aplicación. (X)

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X, la red social de Elon Musk, anunció una serie de herramientas destinadas a facilitar la creación y publicación de videos verticales dentro de la plataforma. La actualización incorpora un editor multimedia con funciones de grabación, edición y posproducción, con el objetivo de que los creadores produzcan contenido sin recurrir a aplicaciones externas.

La compañía busca aumentar la cantidad de videos originales y competir por la atención de los usuarios frente a servicios como YouTube, Instagram y TikTok.

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Las novedades forman parte de una estrategia para convertir los videos cortos en uno de los principales formatos de contenido de la red social propiedad de Elon Musk. Además de ofrecer nuevas opciones de edición, X pretende que los creadores tengan más oportunidades de generar ingresos a partir de sus publicaciones.

La plataforma permitirá agregar subtítulos automáticos, efectos de pantalla verde y textos superpuestos a los videos. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

La disponibilidad de estas herramientas dependerá de la región, según informó la compañía. Algunas funciones ya se habían presentado durante los últimos meses, mientras que otras se incorporan ahora para ampliar las posibilidades de producción audiovisual.

X incorpora un editor para crear videos verticales sin salir de la aplicación

Una de las principales novedades es la actualización del editor multimedia de X. Esta herramienta permitirá grabar, modificar y publicar videos verticales directamente desde la plataforma, sin necesidad de utilizar programas de edición externos.

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Entre las opciones de grabación se encuentra la posibilidad de capturar videos por segmentos, una función útil para combinar diferentes tomas en una misma publicación. También incorpora efectos de pantalla verde, que permiten sustituir el fondo de una grabación por otra imagen o escenario.

El editor incluye herramientas de posproducción para adaptar el contenido antes de compartirlo. Los creadores podrán convertir videos horizontales en formato vertical, recortar fragmentos, generar subtítulos automáticamente y agregar textos superpuestos.

Los usuarios podrán compartir hasta 20 fotografías y videos en una sola publicación de X.. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También tendrán la posibilidad de seleccionar miniaturas personalizadas para sus publicaciones y realizar ajustes en fotografías. Estas opciones buscan simplificar el proceso de producción, especialmente para quienes publican contenido de manera frecuente.

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Con esta actualización, X intenta reducir la dependencia de aplicaciones externas y ofrecer un entorno en el que los creadores puedan completar todo el proceso audiovisual.

Los usuarios podrán compartir hasta 20 fotos y videos en una publicación

Otra de las novedades recientes de la plataforma permite incluir hasta 20 fotografías y videos en una sola publicación. Los usuarios podrán recorrer el contenido deslizando el dedo horizontalmente, en una experiencia similar a la de una galería multimedia.

X considera que esta herramienta puede resultar útil para compartir resúmenes de eventos, imágenes detrás de cámaras, lanzamientos de productos y otros contenidos que requieren mostrar varias escenas.

La función amplía las posibilidades de las publicaciones tradicionales, que anteriormente tenían mayores limitaciones para combinar diferentes archivos multimedia en una misma entrada.

Elon Musk busca atraer a más creadores con nuevas herramientas de edición y opciones para monetizar videos cortos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La compañía también presentó a comienzos de noviembre una herramienta para recortar videos largos y convertirlos en fragmentos más breves. Los usuarios pueden seleccionar una parte de una grabación, añadir sus propios comentarios y compartirla sin abandonar X.

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Un aspecto importante es que estos clips conservan el crédito y un enlace al video original. Además, tanto la persona que publica el fragmento como el creador del contenido inicial pueden recibir ingresos por las visualizaciones, según las condiciones del programa.

X busca que los creadores ganen más dinero con sus videos

La estrategia de la plataforma no se limita a mejorar las herramientas de edición. X también está incorporando programas para incentivar la publicación de videos originales y fortalecer su sistema de monetización.

Uno de ellos es el denominado Bono de Inicio Rápido para Videos, un programa piloto disponible únicamente por invitación. Está dirigido a creadores seleccionados que publiquen videos verticales originales de menos de tres minutos y sin marcas de agua.

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La iniciativa busca impulsar contenido producido específicamente para X, en lugar de publicaciones que hayan sido descargadas de otras redes sociales y compartidas nuevamente.

X amplía sus funciones para competir con formatos como Reels de Instagram, TikTok y YouTube Shorts. (Europa Press)

Otra incorporación son los Chats Grupales Exclusivos para Suscriptores, que permiten mantener conversaciones privadas en tiempo real con personas que pagan por acceder a contenido exclusivo de un creador.

Actualmente, esta herramienta está disponible para creadores con 800 suscriptores o menos. Cada grupo puede reunir hasta 1.000 participantes, lo que abre una alternativa para construir comunidades alrededor de cuentas que ofrecen suscripciones de pago.