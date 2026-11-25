Es argentina, vive en Estados Unidos, comparó las diferencias laborales y se viralizó

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La creadora de contenido Lara Sugameli, una argentina radicada en Florida, Estados Unidos, compartió un video en el que describió las diferencias que encontró entre el mercado laboral estadounidense y el argentino. La joven, que trabaja como responsable de cuentas para agencias, sostuvo que cuestiones habituales para los empleados registrados en la Argentina —como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por antigüedad y la licencia por maternidad— no están garantizadas de la misma manera en Estados Unidos.

“Una de las cosas que más me sorprendió cuando me mudé a Estados Unidos fueron las diferencias culturales a la hora de trabajar”, dijo Sugameli. Su publicación obtuvo miles de reproducciones y generó cientos de comentarios sobre el sistema de beneficios, permisos y pagos del país norteamericano.

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Y sumó: “Más de la mitad de los trabajadores o asalariados de este país cobran por hora”. El dato tiene respaldo oficial: según el Bureau of Labor Statistics, 80,3 millones de trabajadores asalariados estadounidenses recibían una remuneración por hora en 2024. La cifra equivalía al 55,6% del total de empleados con sueldo o salario.

La modalidad convive con los puestos asalariados, que fijan un ingreso anual o mensual. Sugameli contó que, aun con un sueldo anual, sus vacaciones se descuentan de un “banco de horas”, una modalidad de tiempo libre remunerado acumulado conocida como paid time off o PTO. Ese mecanismo depende de la política interna de cada empleador y no de una obligación legal.

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Vacaciones y aguinaldo

En Estados Unidos, la legislación federal regula el salario mínimo, las horas extras y el registro horario bajo la Ley de Normas Laborales Justas, conocida como FLSA por sus siglas en inglés. Pero no obliga a las compañías privadas a ofrecer vacaciones pagas, permisos por enfermedad, feriados pagos ni bonos.

La creadora de contenido Lara Sugameli, radicada en Florida, comparó los beneficios laborales de Argentina y Estados Unidos

“¿Sabían que en Estados Unidos no hay una ley federal que obligue a las empresas a darte vacaciones pagas?”, planteó Sugameli. “Y el aguinaldo, sí, sí, quedate sentado esperando. Olvidate”.

La comparación encuentra sustento en la normativa vigente. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos establece que la FLSA no exige vacaciones pagas, pago por enfermedad, días feriados remunerados ni indemnización por despido. Esos beneficios pueden surgir de un contrato, una negociación colectiva, una política de empresa o una normativa estatal o local.

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La situación contrasta con la de Argentina, donde los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo tienen derecho a un descanso anual remunerado. La extensión depende de la antigüedad y comienza en 14 días corridos para quienes superan seis meses y no exceden los cinco años de servicio.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, también está previsto por la legislación argentina. Se paga en dos cuotas, con vencimientos el 30 de junio y el 18 de diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre correspondiente. En Estados Unidos, en cambio, un pago adicional de ese tipo puede existir bajo la forma de bono anual, pero no constituye una obligación general.

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Pagos cada dos semanas

Sugameli también señaló que en Estados Unidos “lo más común es cobrar cada dos semanas” y que un pago mensual resulta poco habitual.

Los datos oficiales disponibles respaldan esa observación.

Lara Sugameli trabaja como responsable de cuentas para agencias en Estados Unidos, donde el aguinaldo y las vacaciones pagas no son obligatorios por ley federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense indicó que, en febrero de 2023, el 43% de los establecimientos privados pagaba de forma quincenal, cada dos semanas. El 27% abonaba semanalmente, el 19,8% lo hacía dos veces por mes y el 10,3% mantenía una frecuencia mensual.

Esa información describe a los establecimientos y no a cada trabajador individual. Aun así, muestra que el pago mensual tiene una presencia reducida frente a los esquemas semanales y quincenales. La legislación federal no impone una periodicidad única de pago: las reglas pueden variar según el estado.

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La indemnización por antigüedad no tiene una garantía general en Estados Unidos

“Yo conocí gente que trabajó treinta años para la misma empresa y la despidieron y se fue prácticamente con un apretón de manos”, relató la creadora. “Acá, por regla general, no existe la obligación de indemnizarte por antigüedad”.

La afirmación coincide con la normativa federal. El Departamento de Trabajo precisa que la FLSA no exige indemnización por despido. En gran parte de Estados Unidos rige el principio de empleo a voluntad, por el cual empleador y trabajador pueden terminar la relación laboral en cualquier momento, salvo que exista una causa ilegal, un contrato que disponga otra cosa o una protección especial aplicable.

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En la Argentina, por el contrario, el despido sin causa activa, como regla, una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses. La base se calcula sobre la mejor remuneración mensual del último año, con las condiciones y topes previstos por la normativa vigente.

La argentina Lara Sugameli explicó las diferencias entre el sistema laboral de Estados Unidos y el de su país natal en un video que generó miles de reproducciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El permiso tras un nacimiento puede ser de 12 semanas, pero no paga

El permiso por maternidad fue otro de los puntos que Sugameli destacó. “No existe una licencia por maternidad paga garantizada a nivel federal para todos los trabajadores”, explicó. “Si cumplís con ciertos requisitos, tenés derecho a doce semanas de licencia, pero sin goce de sueldo”.

La explicación resulta precisa, aunque con una salvedad: las 12 semanas no alcanzan a todos los empleados. La Ley de Licencia Familiar y Médica, conocida como FMLA, ofrece hasta 12 semanas anuales de permiso sin goce de sueldo y con protección del puesto para trabajadores elegibles. Para acceder, la persona debe haber trabajado al menos 12 meses para el empleador, acumular 1.250 horas durante el año previo y desempeñarse en una empresa con 50 o más empleados dentro de un radio de 75 millas —unos 121 kilómetros— de su lugar de trabajo.

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Si bien algunos estados crearon programas propios de licencia familiar paga, muchas empresas ofrecen permisos remunerados como beneficio. En Florida no existe una ley estatal general que obligue a los empleadores privados a otorgar licencia familiar paga, por lo que las condiciones dependen en gran medida de la compañía y de la cobertura federal que corresponda.

En la Argentina, en tanto, el permiso por maternidad es de 90 días corridos. La trabajadora puede tomar 45 días antes y 45 después del parto, o bien optar por 30 días previos y 60 posteriores si su estado de salud lo permite. Durante ese período recibe una asignación por maternidad de la seguridad social.

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La creadora resumió esa diferencia en una frase: “Cuando buscás trabajo no solamente negociás cuánto vas a ganar, sino cuáles van a ser tus beneficios”. En el sistema estadounidense, vacaciones, bonos, cobertura médica, días por enfermedad, permiso parental y compensaciones por desvinculación suelen formar parte de esa negociación, aunque algunas protecciones federales y estatales establecen pisos obligatorios.