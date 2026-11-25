El observatorio Magaly Quintana contabilizó 50 femicidios de nicaragüenses entre crímenes ocurridos dentro y fuera del país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 35 mujeres y niñas fueron asesinadas en Nicaragua entre el 1 de enero y el 23 de noviembre, según el primer informe anual del Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios “Magaly Quintana”, presentado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El registro, elaborado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Nicaragua, describe un escenario de falta de prevención y respuestas judiciales en torno a los homicidios de mujeres. El recuento también incluyó 15 asesinatos de nicaragüenses ocurridos fuera del país, con lo cual el número global ascendió a 50 casos, de acuerdo con datos consignados por Despacho 505.

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La mayor cantidad de casos dentro de Nicaragua se concentró en Managua, donde el observatorio documentó nueve asesinatos. Matagalpa ocupó el segundo lugar con cinco víctimas.

León, la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur registraron cuatro crímenes cada una. Chinandega, Granada y Masaya tuvieron dos casos por departamento, mientras que Carazo, Boaco y Chontales contabilizaron una víctima respectivamente.

El informe también relevó el vínculo entre las víctimas y los agresores. 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, mientras que ocho murieron a manos de exparejas. En los hechos registrados en Nicaragua y en el exterior, hubo además nueve crímenes atribuidos a conocidos, cinco a desconocidos, cinco a familiares, tres a sicarios y uno bajo otra clase de relación.

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Las parejas y exparejas perpetraron más de la mitad de los crímenes documentados en el informe./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las formas de agresión consignadas permiten dimensionar las características de los ataques. El reporte indicó que 19 víctimas fueron asesinadas con armas blancas, 15 por asfixia y nueve con armas de fuego.

Otras cuatro mujeres sufrieron golpes u otras agresiones físicas mortales. Al menos una fue asesinada mediante una sustancia tóxica. El observatorio registró, además, 21 casos en los que hubo violencia sexual.

La mayoría de las víctimas tenía entre 36 y 59 años. Los asesinatos dejaron a 84 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, según la información difundida por Despacho 505.

El registro también advierte que diez de las víctimas habían presentado denuncias previas por violencia intrafamiliar antes de morir. La organización sostuvo que esos antecedentes exponen fallas en los mecanismos de protección y seguimiento de las denuncias.

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Más de 30 expedientes no tienen información judicial disponible

La situación judicial aparece como uno de los principales factores señalados por el observatorio. 33 expedientes permanecen sin esclarecer o sin acceso público a información sobre su estado jurídico.

En al menos seis casos, los presuntos agresores continuaban prófugos. Otros cuatro hombres se suicidaron después del crimen, tres enfrentaban procesos judiciales y apenas dos habían recibido una condena, de acuerdo con el monitoreo.

Una socióloga y abogada defensora de derechos humanos consultada por el medio nicaragüense señaló que la impunidad puede favorecer la repetición de estos ataques. También advirtió que algunos hombres beneficiados con perdones presidenciales o excarcelaciones volvieron a agredir a mujeres luego de recuperar su libertad.

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Managua y Matagalpa registraron la mayor cantidad de asesinatos de mujeres dentro del territorio nicaragüense. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista cuestionó que ciertas muertes violentas de mujeres sean clasificadas inicialmente como suicidios. A su criterio, cuando existen antecedentes de violencia, amenazas, malos tratos o circunstancias sospechosas, las autoridades deben investigar desde el comienzo la posibilidad de un femicidio.

“Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como femicidio”, sostuvo, según recogió el medio.

Activistas alertaron por la falta de redes de protección

Otra activista consultada por Despacho 505 advirtió que la liberación de agresores bajo el régimen de convivencia familiar, sin mecanismos de vigilancia ni seguimiento, incrementa el riesgo para las denunciantes.

La defensora planteó que la falta de protección estatal ante una denuncia, sumada a la ausencia de investigaciones sobre amenazas, transmite un mensaje de desprotección para las mujeres que buscan ayuda.

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También señaló que el cierre de organizaciones feministas ordenado en los últimos años en Nicaragua redujo las redes de orientación y acompañamiento legal para las víctimas. El informe fue presentado este miércoles 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.